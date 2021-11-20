Полипы в кишечнике, жесткая походка. Что не так со здоровьем Байдена

Белый дом опубликовал медицинский отчет о здоровье президента Джо Байдена. Проводивший обследование врач констатировал, что глава Белого дома остается пригодным для выполнения своих обязанностей, однако отметил несколько выявленных проблем.

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 ноября, прошел плановое медицинское обследование. Вердикт его врача Кевина О'Коннора был однозначным: 79-летний глава государства «остается годным к исполнению своих обязанностей».

«Байден остается здоровым и энергичным мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего», — написал О'Коннор.

Тем не менее в отчете о состоянии здоровья 79-летнего демократа, как оказалось, присутствует несколько отметок о проблемах президента.

В ходе колоноскопии у главы Белого дома в кишечнике был обнаружен доброкачественный полип в диаметром три миллиметра. Это оказалось ожидаемо, так как еще несколько лет назад у Байдена диагностировали дивертикулярную болезнь, которой наиболее подвержены пожилые люди. В итоге во время процедуры специалисты удалили новообразование.

Окончательная оценка относительно полипа будет дана на следующей неделе, говорится в отчете, опубликованном на сайте Белого дома.

Также О'Коннор зафиксировал, что у Байдена увеличилась чистота и глубина откашливания из горла во время разговоров. На основании результатов обследования и консультации специалиста врачи пришли к выводу, что причиной этого является кислотный рефлюкс. О том, что Байден страдает от кислотного рефлюкса, говорилось еще в отчете двухлетней давности. Ему в связи с этим недугом было назначено медикаментозное лечение.

Другой проблемой, отмеченной врачом, стала походка президента. По словам О'Коннора, она стала «заметно жестче и менее подвижной, чем год назад». По большей части это связано с состоянием позвоночника демократа — он изнашивается, а хромота из-за перелома стопы в 2020-м году только усиливает это.

Что говорят о здоровье Байдена

Разговоры о проблемах Байдена из-за возраста в США ведутся регулярно. Так, прошедшим летом от него потребовали пройти когнитивный тест, чтобы доказать вменяемость. Инициативу выдвинул член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который при президенте Дональде Трампе работал врачом в Белом доме. В своем письме он утверждал об «умственном упадке, явном умственном расстройстве и забывчивости президента» и указывал на его «оплошности».

Письмо Джексона подписали 13 республиканцев из Палаты представителей, но от прохождения тестирования Байден впоследствии отказался.

Особенности в поведении Байдена заметил и бывший президент Трамп, придумавший демократу прозвище «сонный Джо». Это было вызвано тем, что Байден имеет склонность надолго закрывать глаза на важных мероприятиях. Это происходило на пресс-конференции с израильским премьером и на климатическом саммите в Глазго, что породило много шуток и поводов вновь говорить о здоровье президента. «Не спи во время саммита»: Трамп дал совет Байдену перед встречей с Путиным Перед саммитом Россия — США бывший американский президент Дональд Трамп дал несколько напутствий своему... 11 июня 13:34

Известно, что в анамнезе Байдена, когда он впервые встретился с врачом О'Коннором в 2009-м, значилась эпизодическая фибрилляция предсердий, но в текущий момент этих симптомов не отмечено. Также ранее президент США перенес несколько операций на носовых пазухах, ему удаляли желчный пузырь и несколько несколько немеланомных раковых образований кожи.

Удовлетворительное состояние демократа эксперты связывают с его образом жизни. Байден, как рассказывал его врач, не курит, не употребляет алкоголь и занимается спортом по меньшей мере пять раз в неделю.

В ходе своей предвыборной кампании Байден заявлял, что планирует занимать пост президента не более одного срока. Однако в марте он утвердительно ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на второй срок в 2024 году. К тому моменту ему будет 81 год.