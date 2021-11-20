«Будущие войны начнутся с космоса»

Россия обеспокоена тем, что западные страны, в частности США и страны НАТО, выводят в космическое пространство потенциальные носители оружия. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». О чем еще говорил куратор космической отрасли — в обзоре «Газеты.Ru».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» о том, что беспокоит российские власти, а также о планах самой госкорпорации.

США и НАТО в космосе

«Роскосмос» обеспокоен тем, что западные страны, в частности США, выводят в космическое пространство потенциальные носители оружия, сказал Рогозин.

«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США, прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия», — заявил он.

Он также отметил, что «группировка разведки у Соединенных Штатов очень интенсивно работает, и нас это тоже не может не смущать».

В связи с этим Россия отслеживает военный орбитальный беспилотник X-37, принадлежащий США. «Могу вам точно совершенно сказать, что в плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем», — заверил он.

Сбитый спутник

Говоря о недавнем скандале с космическим мусором, который приближался к МКС, Рогозин отметил, что в космосе много таких осколков, которые притягивает Земля. Впоследствии этот космический мусор сгорает в атмосфере. Гендиректор «Роскосмоса» заверил, что Минобороны России не пошло бы на уничтожение спутника «Целина-Д», если бы не было уверено в безопасности операции.

«За этими осколками ведется наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки не затрагивают безопасность МКС», — сказал он. Рогозин заявил о беспокойстве России из-за милитаризации космоса Россию беспокоит, что в последние десятилетия военные спутники разведки США и ее союзников из НАТО... 20 ноября 23:49

Рогозин добавил, что Россия должна обладать противоспутниковым оружием: «Понимая, что современные войны будут уже не контактные, то есть они не будут на границах возникать, будущие войны, не дай бог, если они случатся, они начнутся с космоса. И это понимает любой здравомыслящий человек. Поэтому мы должны себя защищать и в космосе в том числе».

Вместе с тем он отметил, что «противоспутниковое оружие разрабатывалось давно, и никакого секрета в этом нет». «Просто пришло время, когда Министерство обороны решило провести испытания», — добавил он.

«Гражданский космос»

На следующей неделе, по словам Рогозина, запланирован запуск еще одного модуля МКС — «Причал»: «Это узловой модуль, который позволит проводить стыковки с разными кораблями: грузовыми, пилотируемыми. На этом мы завершаем строительство МКС в российской части».

Помимо этого, госкорпорация дала поручение Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разработать эскизный проект новой орбитальной станции: «Эскизный проект будет готов в течение года-полутора. Там будут детальные расчеты».

Луна, Марс, Венера

Запуск межпланетной станции «Луна-25» перенесен на июль 2022 года, рассказал Рогозин. «Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу, и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз — это южный полюс Луны», — заявил глава «Роскосмоса».

Рогозин пояснил, что специалисты Академии наук считают, что там «есть большие залежи льда, а лед — это вода, кислород, водород — и топливо, и дыхание». По его словам, сначала будет совершен необитаемый полет — без человека.

Кроме того, осталось меньше года до марсианской миссии. Рогозин отметил, что полет до Марса займет девять месяцев.

Глава «Роскосмоса» также рассказал о договоренности с США о совместной миссии по исследованию Венеры. Он заявил, что Венера традиционно считалась «русской планетой», так как на нее садились только советские аппараты.

На ноябрь 2029 года Россия запланировала отправку к планете автоматической станции «Венера-Д». Аппарат состоит из орбитальной и посадочной частей для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.