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Политика

«Погромы, реки насилия»: как BLM и дело Риттенхауса раскололи США

Как связан наезд на людей в Висконсине с оправдательным приговором Риттенхаусу

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Демонстранты во время марша протеста после вынесения оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу, Чикаго, 20 ноября 2021 года

Демонстранты во время марша протеста после вынесения оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу, Чикаго, 20 ноября 2021 года

Cheney Orr/AP
В американском обществе еще сильнее проявляется раскол после вынесения оправдательного приговора судом присяжных Кайлу Риттенхаусу, который убил двух человек и ранил одного на протестах против полицейского насилия. Теперь ситуация подогревается тем, что недавний наезд на толпу людей в Висконсине может быть связан с этим приговором. К чему привела американская борьба за права «черных» и «белых» — в материале «Газеты.Ru».

Власти американского штата Висконсин выдвинули обвинения в предумышленном убийстве против 39-летнего Даррела Брукса, который вечером 21 ноября въехал в толпу на рождественском параде в центре города Уокешо, сообщает 23 ноября The Guardian.

Брукс 21 ноября, сидя за рулем красного внедорожника, на скорости не менее 50 миль в час (более 80 км/час) врезался в процессию из местных музыкантов и танцоров, участвовавших в традиционном рождественском параде, в числе которых были как взрослые, так и дети.

По меньшей мере пять человек погибли, около 50 получили травмы, многие из них оказались в больницах в крайне тяжелом состоянии.

Всего за несколько дней до наезда Брукса отпустили под залог из тюрьмы, где он отбывал срок за вымогательство с применением силы. Как отмечают американские СМИ, он известен как рэпер, выступающий под сценическим псевдонимом MathBoi Fly. В одном из его клипов даже нашли тот самый красный внедорожник, врезавшийся в толпу. Журналисты утверждают, что у Брукса длинная история судимостей еще с 1999 года по различным обвинениям, включая хранение наркотиков, создание препятствий деятельности полицейских и нанесение побоев.

Эхо дела Риттенхауса

Власти пока не квалифицировали наезд как акт терроризма, но в СМИ уже обсуждают вероятность, что у этого преступления есть идеологическая основа.

Действия 39-летнего афроамериканца связали с движением Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных имеют значение») и недавним оправдательным приговором 18-летнему белому американцу Кайлу Риттенхаусу.

В августе 2020 года он убил двоих и ранил еще одного во время протестов против полицейского насилия, которые переросли в беспорядки. Причиной протестов тогда стало массовое возмущение из-за гибели и увечий нескольких афроамериканцев при задержаниях. В Кеноше, штат Виргиния, люди вышли на митинги из-за ранения при задержании 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка, который в результате полученной травмы оказался парализован. С наступлением ночи протесты переросли в беспорядки и поджоги, поэтому город начали патрулировать группы добровольцев, в одной из которых и был Риттенхаус.

Во время комендантского часа 25 августа он вышел на улицу с оружием в руках. У него возник конфликт с 36-летним Джозефом Розенбаумом, по которому он открыл огонь, как утверждается, после того, как услышал звуки стрельбы. От ранений тот скончался. 26-летнего Энтони Хьюбера Риттенхаус застрелил после того, как тот ударил его скейтбордом. На место происшествия прибыл 22-летний Гейдж Гросскройц, который достал пистолет и направил его на Риттенхауса, но был ранен в руку ответным огнем.

Суд присяжных вынес оправдательный вердикт Риттенхаусу, посчитав его действия самообороной.

Это дело вызвало большой резонанс как в СМИ, так и в политических кругах. Президент США Джо Байден выразил свое несогласие с вердиктом. «Хотя вердикт по делу в Кеноше разозлил многих американцев и обеспокоил в том числе и меня, мы должны признать, что присяжные сказали свое слово», — написал он в Twitter.

Вместе с тем глава государства призвал выражать свое мнение мирно в рамках закона. Это решение суда стало своего рода поражением самого Байдена, который в ходе своей избирательной кампании называл Риттенхауса «белым шовинистом» и требовал от тогдашнего президента Дональда Трампа осудить произошедшее в Кеноше.

Сам Трамп при этом приветствовал решение суда по делу Риттенхауса, в интервью FoxNews он назвал его «прекрасным». В конгрессе оно было поддержано республиканцами.

Как заявили в состоящем из демократов объединении темнокожих законодателей (Congressional Black Caucus), «будет немыслимым, если человек, который с оружием в руках вершит самосуд, останется на свободе». В организации «Темнокожие избиратели имеют значение» (Black Voters Matter) написали в Twitter: «Разочарованы, но не удивлены. Это не правосудие. Это не ответственность перед законом. Тем не менее это Америка».

«Волна насилия»

В американских СМИ о возможной связи наезда в Висконсине и оправдания Риттенхауса говорят весьма сдержанно. Высказавшаяся по этому поводу демократ из Иллинойса Мари Лемански лишилась из-за этого своего поста. Правда, стоит отметить, что ее комментарии расценили как издевательские.

«Вероятно, это была просто самооборона», — написала она после трагедии в Висконсине.

Недавнее событие в Висконсине произошло явно не случайно, оно связано с приговором Риттенхаусу, уверен главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Он отметил, что дело Риттенхауса прямо противоположно процессу над Дереком Шовином, которого обвинили в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Суд над Шовином, по словам эксперта, показал, что полицейские, которые посягнули на жизнь афроамериканца, «виновны по определению».

«Дело Риттенхауса тоже явилось знаковым в этом плане, можно сказать, что это был антифлойдовский суд.

Он именно так и был воспринят: как обратная тенденция, как тот факт, что страна приходит в отрезвление. Принцип закона и порядка начинает себя таким образом реабилитировать и вновь утверждает себя в такой сложной и противоречивой форме, может, даже парадоксальной», — сказал «Газете.Ru» Владимир Васильев.

История с наездом на людей в Висконсине, показала неуправляемость США, отметил эксперт, есть вероятность, что такие инциденты будут повторяться и вызывать противоречивую реакцию в обществе.

«Это волна насилия, которая идет дальше. Самоуправство, улицы, разгул, фактически преступность выходит из-под контроля, это стоит именно так и расценивать. Проблему правосудия граждане должны взять в свои руки в условиях, когда эта система в США уже не работает», — сказал он.

После вердикта Риттенхаусу общество оказалось расколото, сказал «Газете.Ru» политолог-американист Алексей Наумов.

«Этот вердикт не снял противоречий в отношении Риттенхауса, учитывая, что сейчас говорят о возможности федеральных обвинений против него в связи с нарушением конституционных прав людей, которых он убил и ранил», — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что новая волна насилия в США идет уже довольно давно, но никаких признаков ее преодоления пока не наблюдается.

«Любой нарыв, любое событие сразу грозит вылиться в погром, реки насилия, в кровь. Волна насилия захлестнула США уже давно, наверное, с 2016 года, когда Трамп выиграл, и эта волна до сих пор не схлынула. Шагов к преодолению кризиса мы пока не видим. <…> США, безусловно, находятся в идеологическом кризисе, и выхода из него пока не видно», — отметил эксперт.

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