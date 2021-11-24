«Светофор» загорелся». Кто войдет в новое правительство Германии

Парламентская коалиция ФРГ распределила портфели министров в новом правительстве. Больше всего министерств возглавят социал-демократы. В России вопрос о новом кабмине ФРГ рассматривали через призму ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Так канцлером Германии станет лидер СДПГ Олаф Штольц, который ранее поддерживал этот проект. В то же время, как стало известно СМИ, в правительстве могут появиться как минимум два критика газопровода — вероятные глава МИД Анналена Бербок и министр финансов Роберт Хабек. Оба ранее даже успели обвинить Россию в рекордном росте цен на газ в Европе.

Правительство Германии сформируют три политические силы: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые». В ФРГ их коалицию называют «Светофором» — по партийным цветам ее участников. Стороны планировали 22 ноября представить коалиционное соглашение, а в начале декабря избрать нового канцлера. Однако переговоры затянулись, и соглашение презентовали только 24 ноября.

Во время презентации коалиция подтвердила, что новым канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Штольц, заявил, что «Светофор» загорелся». В России он известен своим обещанием поддержать ввод в строй газопровода «Северный поток — 2», если станет канцлером. Политик отмечал, что это экономический проект, выгодный Германии. В то же время лидер социал-демократов подчеркивал, что после запуска СП-2 Россия должна сохранить транзит газа через Украину.

В коалиционном соглашении «Светофора» также зафиксировано, как партии разделили между собой федеральные министерства. Имена будущих министров на момент публикации материала официально были представлены только частично. Немецкие издания Bild и Der Spiegel также сообщали наиболее вероятные варианты распределения постов.

Социал-демократы

Социал-демократы возглавят шесть министерств: обороны, внутренних дел, строительства и жилищного строительства, труда и социальных дел, здравоохранения, экономического сотрудничества.

Министром обороны, скорее всего, станет Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Последние годы она критиковала состояние немецкой армии, говорила о нехватке материалов и персонала. В марте будущий министр заявила, что ее «крайне раздражают» сообщения о том, что корабли и катеры ВМС Германии оснащены навигационными устройствами российского производства. Она также осуждала экс-министра юстиции Германии Катарину Барли за то, что та дала интервью российскому телеканалу RT.

«Министр юстиции Германии <...> дает интервью путинскому пропагандистскому каналу. <...> Это наглость, наивность или глупость? У меня просто нет слов», — заявила тогда она.

Министром труда и социальных дел, как ожидается, останется Хубертус Хайль. В случае его назначения он будет единственным членом предыдущего правительства в новом составе кабмина. «Все решат небольшие партии»: как изменится власть в Германии В Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать... 07 октября 10:57

Зеленые

Представители «зеленых» возглавят МИД, министерство по делам семьи, министерство окружающей среды и минсельхоз. Кроме того, эта партия получит специально созданное «суперминистерство», которое будет заниматься одновременно защитой климата и экономикой.

СМИ сообщают, что министром иностранных дел станет Анналена Бербок. Она известна своими критическими заявлениями в адрес Москвы. «Я считаю правильным курс диалога и жесткости по отношению к России», — говорила Бербок. Она также указывала, что «Северный поток — 2» не должен быть запущен. Бывшее правительство ФРГ, которое поддерживало строительство газопровода, она обвиняла в двойных стандартах.

Бербок также винила Россию в рекордном росте цен на топливо в ЕС. «Россия не спешит поставлять природный газ в Европу... Режим Путина хочет создать политическое давление, чтобы быстрее получить все необходимые разрешения на «Северный поток — 2», — считает она. Как выразилась Бербок, «сокращая» поставки газа в Европу, Россия «играет в покер».

«Суперминистерство» климата и экономики может возглавить Роберт Хабек. Он также указывал, что Россия якобы ограничивает поставки газа в Европу, и требовал от предыдущего правительства ФРГ поговорить с Москвой по этому поводу. Политик повторял слова Бербок о то, что Россия играет с Германией «в своего рода игру в покер». Как отмечал Хабек, ЕС не должен разрешать запуск «Северного потока — 2».

Российский «Газпром», в свою очередь, заявлял, что выполняет все долгосрочные контракты на поставку газа в Европу. Более того, компания дополнительно поставила в Европу в 2021 году 11 млрд кубометров газа. В конце октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить объем газа в германских и австрийских хранилищах. Обвинения в том, что «Газпром» недопоставляет газ в Европу, чем подталкивает цены на сырье к росту, в компании называли «абсурдными».

Либералы

Демократическая партия получит четыре министерства: образования и науки, финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий. СвДП официально назвала имена тех, кому партия предложила возглавить эти ведомства.

Министром финансов станет Кристиан Линднер. Он призывал ввести персональные санкции против представителей российской власти из-за приговора Алексею Навальному. В то же время Линднер считает ненужными общие торговые санкции против России, поскольку они ударят по российскому населению и германской экономике, а не по российским властям. В своем Twitter Линднер еженедельно публиковал призывы освободить Навального и счетчик дней, сколько блогер уже провел в местах лишения свободы.

Несмотря на свою нынешнюю позицию насчет санкций, еще в 2017 году Линднер призывал улучшить отношения с Россией и даже забыть ради этого о присоединении Крыма.

«Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок», — пояснял лидер немецких либералов. Он также отмечал, что «крымский вопрос в настоящее время решить невозможно». Тогда этим заявлением Линднер вызвал недовольство прессы Германии и украинских властей и позже не продвигал эту тему.

Министром транспорта в новом правительстве Германии станет Фолькер Виссинг, министром юстиции — Марко Бушманн, образования — Беттина Старк-Ватцингер.

После объявления коалиционного соглашения все партии должны представить своих министров. Пока это сделала только Демократическая партия. После этого бундестаг сможет избрать Штольца канцлером. По информации Spiegel, канцлера изберут не позднее 8 декабря. Самая ранняя дата — 6 декабря.

Реакция из России

Первый зампред комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поспособствует скорейшей сертификации «Северного потока — 2».

«Если говорить о судьбе «Северного потока — 2», то немцы заинтересованы в нем не меньше, чем мы.

Они испытывают сегодня санкционное давление со стороны США и новому канцлеру нужно будет одновременно выстраивать отношения и с американским руководством, и с лидерами других стран. Германии нужно будет демонстрировать какую-то лояльность, и на это уйдет время. Только это является причиной тому, что к сегодняшнему дню «Северный поток — 2» еще не сертифицирован», — считает Чепа.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что назначение Бербок главой немецкого МИД «вряд ли станет положительным фактором» с учетом ее «весьма однозначных высказываний» по поводу России. В то же время, в своей колонке для «Российской газеты» Косачев пояснил, что внешняя политика Германии зависит не только от министерства иностранных дел.

По его мнению, Россия и ФРГ могут сотрудничать, например, по вопросам климата и здравоохранения. «Предполагается работать над отменой виз между Россией и ФРГ для отдельных групп граждан, прежде всего — молодежи», — уточнил Косачев. Вице-спикер резюмировал, что после назначения нового правительства ФРГ для России «в общем и целом — сильно хуже не будет», но и «сильно лучше — тоже».