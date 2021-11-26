Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
Полина Гагарина рассказала, каким человеком был Александр Градский 16:42
Экс-футболист «МЮ» досрочно поздравил нового обладателя... 16:40
Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии... 16:37
В Нидерландах выявили штамм «омикрон»... 16:36
«Это не творчество»: правнук Достоевского раскритиковал граффити... 16:34
В Белоруссии рассказали, что литовские силовики избавились от... 16:33
В Госдуме прокомментировали отказ норвежцев от участия... 16:26
Согласованный пикет против QR-кодов состоялся в Екатеринбурге 16:20
Путин выразил соболезнования родным и близким певца Александра... 16:20
На Украине рассказали, какое оружие поможет «дать отпор» России 16:16
Политика

Зеленский в госпереворот не верит

Президент Украины заявил, что знает о планируемом на 1 декабря госперевороте

close
100%
Кадр из видео/UKRLIFE.TV
Украинский президент Владимир Зеленский по случаю экватора своего правления провел пресс-конференцию в Киеве. Он рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота на начало декабря. Кроме того, в ответ на некоторые сообщения он заверил, что не собирается вводить военное положение.

На Украине готовится госпереворот. Такую информацию получил президент страны Владимир Зеленский, о чем он рассказал на пресс-конференции.

«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», — рассказал Зеленский.

По его данным, государственный переворот ожидается 1-2 декабря. «Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе», — подчеркнул он.

Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что не верит в это, как и в участие бизнесмена в этом процессе.

Ранее бывший нардеп Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко предупредил, что Зеленский планирует ввести военное положение 1 декабря на два месяца. По его словам, глава государства собирался поднять этот вопрос на ближайших собраниях СНБО Украины.

«Это делается с одной целью — контроль за СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия», — сказал политик в эфире украинского телеканала «Наш». Источник своей информации он не уточнял.

На пресс-конференции Зеленский ответил Ляшко: «Сказал, что с 1 числа будет военное положение? Зачем он это говорит? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками, не хочу говорить о деталях, потому что люди могут не воспринять такую информацию».

Глава государства пояснил, что Министерство финансов «выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства», но при фразе «военное положение» инвесторы уходят, а «цена акций страны падает».

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский обратил внимание, что для введения военного положения в стране нужна некая «провокация». Но сам эксперт не верит в такое развитие событий.

На той же пресс-конференции Зеленский сказал, что при конфликте с Россией Украина может рассчитывать только на свои силы и армию. По его словам, украинская сторона воюет с российской уже восемь лет. Он заметил, что «эскалация» может произойти в любой день.

Президент страны заверил, что власти готовы «к любой эскалации». По его словам, у Киева есть «реальные разведданные, не только от нашей разведки, а также от стран-партнеров».

При этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на Украину. Кроме того, президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+