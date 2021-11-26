Зеленский в госпереворот не верит

Украинский президент Владимир Зеленский по случаю экватора своего правления провел пресс-конференцию в Киеве. Он рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота на начало декабря. Кроме того, в ответ на некоторые сообщения он заверил, что не собирается вводить военное положение.

На Украине готовится госпереворот. Такую информацию получил президент страны Владимир Зеленский, о чем он рассказал на пресс-конференции.

«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», — рассказал Зеленский.

По его данным, государственный переворот ожидается 1-2 декабря. «Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе», — подчеркнул он.

Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что не верит в это, как и в участие бизнесмена в этом процессе.

Ранее бывший нардеп Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко предупредил, что Зеленский планирует ввести военное положение 1 декабря на два месяца. По его словам, глава государства собирался поднять этот вопрос на ближайших собраниях СНБО Украины.

«Это делается с одной целью — контроль за СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия», — сказал политик в эфире украинского телеканала «Наш». Источник своей информации он не уточнял.

На пресс-конференции Зеленский ответил Ляшко: «Сказал, что с 1 числа будет военное положение? Зачем он это говорит? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками, не хочу говорить о деталях, потому что люди могут не воспринять такую информацию».

Глава государства пояснил, что Министерство финансов «выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства», но при фразе «военное положение» инвесторы уходят, а «цена акций страны падает».

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский обратил внимание, что для введения военного положения в стране нужна некая «провокация». Но сам эксперт не верит в такое развитие событий.

На той же пресс-конференции Зеленский сказал, что при конфликте с Россией Украина может рассчитывать только на свои силы и армию. По его словам, украинская сторона воюет с российской уже восемь лет. Он заметил, что «эскалация» может произойти в любой день.

Президент страны заверил, что власти готовы «к любой эскалации». По его словам, у Киева есть «реальные разведданные, не только от нашей разведки, а также от стран-партнеров».

При этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на Украину. Кроме того, президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».