«Нормальной жизни не будет»: в МИД оценили шансы вернуть постпредство при НАТО

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе, скорее всего, не возобновит работу. В октябре альянс решил выслать дипломатов миссии, которых НАТО заподозрила в работе на российскую разведку. В ответ МИД России полностью приостановил работу российского представительства при НАТО, а также военной миссии и информбюро альянса в Москве.

По мнению Грушко, НАТО не оставила России другого выхода, кроме закрытия представительства в Брюсселе.

«Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того <...>, которое было принято», — пояснил замминистра во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

По его мнению, сейчас «все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда [в Брюссель]». Грушко отметил, что Североатлантический альянс возвращается к политике времен «холодной» войны. Своей ключевой задачей НАТО называет «парирование угрозы с Востока».

«Самое главное для нас, реалистов, что это закладывается в виде военного строительства. Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по калькам «холодной» войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили», — сообщил Грушко.

При этом замминистра считает, что шансы на улучшение взаимоотношений между Россией и НАТО есть. Для этого альянс должен понять «подлинные интересы европейской безопасности», которой никак не способствует опасное обострение отношений с Москвой.

«Чтобы возможности для восстановления нормального диалога появились, должны произойти фундаментальные сдвиги в самой НАТО на российском направлении, как с точки зрения военного планирования, так и с точки зрения политики», — пояснил Грушко. «Не хотят с нами сотрудничать – не очень-то и хотелось» Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии российского МИД. Он... 18 ноября 19:48

Он добавил, что на взаимоотношениях сторон сказывается «деградация» инструментов, которые применяет НАТО в вопросе контроля вооружений. Представитель МИД предупредил, что расширение НАТО несет угрозу России, и Москва готова отстаивать свои интересы безопасности и изолированно, хотя предпочитает коллективный подход.

Грушко отметил, что Россия сделала НАТО ряд предложений, которые помогут нормализовать диалог. Москва предложила возобновить диалог с НАТО по военной линии, включая консультации военных экспертов для обсуждения вопросов, которые представляют взаимный интерес; снизить военную активность на линии соприкосновения России и НАТО, отвести от этой линии районы оперативных учений.

НАТО в начале октября сообщила, что отзывает аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России и высылает их за враждебную деятельность. Должность еще двоих дипломатов российской миссии альянс упразднил. Таким образом, численность представительства должна была сократиться наполовину, с 20 человек до десяти.

В ответ МИД России с 1 ноября закрыл постпредство при альянсе и приостановил деятельность военной миссии связи и информбюро альянса в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя решение, пояснил, что НАТО не заинтересовано в равноправном диалоге и совместной работе.

«Мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже заявило о невозможности таких перемен», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в ноябре говорил, что альянс решил выслать российских дипломатов «на голом месте», без объяснения причины. «А потом обижаются, что мы закрыли их миссию [дипломатическую] в России. Что обижаться-то? Это их инициатива, они сделали своими руками и ищут виноватых потом. Ну, не хотят с нами сотрудничать – не надо, не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят, уже сигналы подают, что хотят сотрудничать» — сказал Путин.