«Как президент решит». Состоятся ли в Белоруссии досрочные выборы

Досрочные выборы в Белоруссии не состоятся летом 2022 года, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в любом случае решение о проведении внеочередных выборов президента, в парламент и Всебелорусское народное собрание, в связи с принятием новой Конституции, будет принимать только он. Референдум по обновленной Конституции власти планируют на начало 2022 года.

В начале следующего года в Белоруссии должен состояться референдум по новой Конституции. В связи с этим президент страны Александр Лукашенко не исключил, что после принятия обновленной версии документа состоятся досрочные президентские выборы.

«Новые выборы всех органов власти — парламента, президента, Всебелорусского народного собрания», — заявил глава государства в интервью РИА «Новости».

В то же время он подчеркнул, что до президентских выборов в Белоруссии еще четыре года — последние состоялись в 2020-м, один срок президента действует пять лет. Перед принятием новой Конституции именно Лукашенко, с его слов, будет принимать решение относительно того, когда состоятся выборы. Он исключил, что это произойдет, например, уже летом 2022 года.

«Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов», — пояснил Лукашенко.

Сам действующий президент при этом затруднился ответить на вопрос, собирается ли он баллотироваться на шестой срок, и заявил, что честно не знает этого. Вопрос зависит от ситуации в стране, отметил Лукашенко, но добавил, что уходить из большой политики планов у него нет.

Опубликовать проект обновленной редакции Конституции белорусские власти рассчитывают до Нового года. Таким образом, референдум запланирован на 20-е числа февраля 2022-го, если «не начнется война».

«Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести референдум», — говорил до этого президент. Уступки Лукашенко: что изменится в конституции Белоруссии Конституционная комиссия Белоруссии обещает представить президенту проект изменений основного закона страны... 11 августа 18:31

О том, что Белоруссия планирует доработать Конституцию, стало известно еще в 2019 году, а официально анонсировал поправки Лукашенко в 2020-м на фоне политического кризиса в стране. Необходимость этого он обосновал тем, что в действующей редакции у президента слишком много полномочий, и глава государства может злоупотребить ими. Со временем трактовка этого, впрочем, изменилась.

В июле 2021-го был завершен лишь первый этап работы над реформой, после чего его направили президенту. Наибольшие изменения коснулись органов власти — так, за Всебелорусским народным собранием, согласно документу, закреплен статус высшего представительного органа народовластия. Также после принятия реформы в Белоруссии впервые может появиться пост омбудсмена по правам человека.

Требования к потенциальному президенту же предлагается ужесточить: повысить минимальный возраст, увеличить период, который кандидат должен прожить в стране, ввести запрет на обладание в прошлом иностранного гражданства и вида на жительство

и ограничить число максимальных сроков для одного президента до двух.

В октябре же к разработке Конституции присоединилась новая рабочая группа из администрации действующего президента (то, что разрабатывать ее будут не юристы, а государственные управленцы, объяснялось тем, что они «глубже понимают смысл преобразований и перспективность в плане развития государства»), перед которой стоит цель «не допустить разбалансированности системы органов власти». В новом основном законе закрепится сильная президентская власть и президент будет формировать правительство. «Гибридная война усиливается». ЕС готовит еще два пакета санкций для Белоруссии После очередного обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши нарастает и... 15 ноября 21:45

Соответственно, после завершения их работы проект рассмотрит Конституционная комиссия, а потом он попадет на «всенародное обсуждение», то есть референдум.

«Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну», — заявил Лукашенко РИА «Новости».