Донбасс и дипломаты: что обсудили Лавров и Блинкен за 40 минут

В Стокгольме прошла вторая за этот год встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Главной темой их переговоров была ситуация на Украине. Помимо этого, они обсудили вопросы высылки дипломатов, перемещения вооружений и выполнения минских соглашений.

В Стокгольме завершилась встреча российского главы МИДа Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Переговоры продлились примерно 40 минут. Они прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ.

Перед началом встречи Сергей Лавров заявил, что ждет разъяснений со стороны США о том, что Россия якобы не следует минским договоренностям.

Ранее глава Госдепа обвинил Москву в том, что она «не выполняет договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ». Украина и США работают над комплексными мерами «сдерживания» России Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон работают над мерами «сдерживания... 02 декабря 13:26

Блинкен, в свою очередь, предупредил, что «если Россия решит продолжить конфронтацию [на Украине], то будут серьезные последствия». Он повторил, что «России следует отвести свои войска».

В ходе переговоров американский госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники заставят Россию заплатить «значительную цену» за решение о «военной эскалации». Кроме того, Блинкен заявил, что Украина не представляет угрозы России и не ищет конфронтации с ней, несмотря на «дезинформацию» со стороны России.

В МИД России отметили, что на переговорах ситуации на Украине было уделено значительное внимание. «Подчеркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом минского комплекса, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР. В этом контексте было отмечено, что последние инициативы по изменению внутреннего законодательства Украины прямо противоречат минским договоренностям», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем российский министр иностранных дел предупредил, что «втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ», вынудят Россию предпринимать ответные меры.

Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Москва готова восстановить диалог с Вашингтоном по поводу Украины.

«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации», — сказал российский министр американскому коллеге.



В частности, говоря о НАТО, Лавров затронул вопрос о продвижении вооружений альянса в восточном направлении. Глава ведомства подчеркнул, что такие действия западных стран затрагивают интересы России. «Надо понимать разницу между страной НАТО и нашим очень ценным партнером» Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам альянса... 01 декабря 20:19

Стороны сошлись во мнении, что стабильные предсказуемые отношения входят в интересы как России, так и США. «Я считаю важным, что у нас есть возможность поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент», – отметил госсекретарь США.



Глава МИД России Сергей Лавров отметил, проблемы в функционировании дипредставительств двух стран необходимо решить как можно быстрее. Лавров считает, что нужно «послать сигнал, что мы все-таки можем договариваться».

В ходе переговоров Блинкен и Лавров договорились «продолжить экспертную работу в этом направлении с учетом, в частности, предлагаемых МИД России мер, которые предусматривают возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе и возвращение конфискованной американскими властями российской дипсобственности».

Проблемы США и России в вопросе функционирования посольств возникли давно. Но сейчас этот вопрос обострился, так как к июню следующего года страны могут выслать по 55 дипломатов от каждой стороны. Россия считает, что нужно наладить диалог с Вашингтоном и заморозить процесс высылки, чтобы урегулировать эту ситуацию.

Это уже вторая встреча главы Госдепа США и главы МИД России. Первые переговоры Блинкена и Лаврова состоялись в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета. Они продолжались около двух часов.