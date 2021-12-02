«Все сидим и головы опустили»: Путин отчитал чиновников за трагедию в Кузбассе

Спустя неделю после трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная» президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с представителями угольной отрасли и чиновниками. Глава государства отчитал присутствующих за ЧП и многочисленные нарушения, которые привели к гибели 51 человека. Подробности совещания — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова об оплате работы шахтеров.

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», – сказал Владимир Путин на онлайн-совещании по развитию угольной отрасли после трагедии в Кузбассе.

Котяков рассказал, что зарплата горняков строилась по схеме «70/30», при ней 30% зарплаты начислялись за выработку. За время проверок исполнения отраслевых соглашений было выявлено только одно нарушение. Виновников наказали штрафом в 300 тыс. рублей.

В свою очередь, генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что необходимо пересмотреть уровень зарплаты шахтеров. Он считает, что это стоит сделать вместе с профсоюзными организациями, проанализировав тарифное отраслевое соглашение.

По словам Краснова, такая мера нужна, «чтобы обеспечить их безопасность, но и сохранить высокий уровень дохода в случае приостановления работ в шахте при повышении концентрации метана».

Путин отметил, что «безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки».

Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности не совершенно, констатировал глава государства. И на практике оплата труда шахтеров привязана к количеству добытого сырья. Из-за этого горняки вынуждены работать, пренебрегая требованиями безопасности. Восстановлена хроника событий в шахте «Листвяжная» сразу после взрыва Дочь погибшего в шахте Геннадия Белошкурского Ксения рассказала, что когда в шахте «Листвяжная»... 02 декабря 09:53

«И обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно, они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – сказал глава государства, стукнув кулаком по столу.

Присутствующие на совещании также обсудили вопрос оплаты труда инспекторов Ростехнадзора. Президент России считает, что она не соответствует уровню их ответственности.

«Прошу предусмотреть и принять соответствующее решение, обеспечивающее денежное и иное обеспечение государственных инспекторов не ниже среднего денежного содержания администрации шахт», – сказал Путин. Теперь правительству предстоит предоставить свои предложения по этому вопросу.

Наказание за смерть горняков и спасателей

Путин пообещал, что «никаких огульных обвинений, наездов» в связи с гибелью людей в шахте «Листвяжная» не будет. Но в то же время он обратил внимание на отчеты СК, в которых указывается на систематическое сокрытие «фактов о загазованности, фальсифицикации этих данных».

На совещании генпрокурор России рассказал, что «гладко на шахте было только на бумаге». В реальности там были «неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках».

По словам Краснова, сотрудников шахты допускали на работу без спецзащиты. «Имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля», — добавил он.

«Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и все головы опустили», – ответил на это президент.

Шахта, в которой 25 ноября произошел взрыв и погиб 51 человек, принадлежит холдингу «СДС-Уголь». Компания входит в топ-3 производителей угля в России.

На совещании с президентом присутствовал гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. Он сказал, что хочет «принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания».

«Мне тяжело говорить, это моя личная трагедия... Я не могу сегодня прокомментировать [случившееся] и не имею права на это. Готов без каких-либо возражений принять все, что было сказано», — сказал Алексеев. МЧС: 12 спасателей остаются в больницах после аварии на шахте «Листвяжная» Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 12 спасателей остаются на лечении... 02 декабря 23:29

По словам гендиректора, он лично следил за происходящим на «Листвяжной». «Абсолютно все внешние официальные факторы показывали, что там [на шахте] все замечательно, но, вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность», — добавил он.

По мнению Путина, все эти промахи — отсутствие контроля за работами, многочисленные нарушения, фальсификация данных — стали причиной трагедии.

«Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности, за пределами забоя шахты», – процитировал Путин документ СК. Кроме того, инспекторы Ростехнадзора не проводили постоянные проверки и не приостанавливали работы в шахте.

На данный момент прокуратура возбудила 25 административных дел в отношении руководителей шахты в Кемеровской области. По словам Краснова, по каждому из них будет вынесено «справедливое решение».

Кроме того, российский президент заявил, что властям страны необходимо ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности.

При этом шахты, по его мнению, не должны приостанавливать работу. «Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», — добавил он.