«Солдаты кормят волка костями русскоязычных детей». За что еще дают Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрию Коцюбайло и вручил ему «Золотую звезду». Он стал одним из множества военных, кто получил почетное звание с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Кто еще за это время успел стать Героем Украины и за что вообще в Киеве присваивают это звание — в материале «Газеты.Ru».

Коцюбайло стал известен в апреле: в газете The New York Times была опубликована статья о ситуации на границе с Россией. В материале говорилось, что подразделение Коцюбайло держит возле штаба прирученного волка, а также цитировалась шутка бойца: «солдаты кормят волка костями русскоязычных детей». Американский журналист объяснил этот комментарий отсылкой к образу украинских националистов в российских СМИ. Выстрел в спину: убит замкомандира полка МВД ДНР В Донецке убили заместителя командира полка специального назначения внутренних войск МВД ДНР Алексея Кривулю... 21 января 14:01

Герои Украины

Звание Героя Украины вручается гражданам страны за совершение выдающегося геройского поступка и трудового подвига. После 2014 года множество таких наград получили украинские военные, участвовавшие в вооруженном конфликте в Донбассе. Многие из них пользуются достаточно неоднозначной репутацией.

Например, эту госнаграду получила Надежда Савченко, которая в июне 2014 года вступила в батальон «Айдар» и, по версии российского следствия, предоставила украинским боевикам координаты расположения группы российских журналистов, по которым их обстреляли. Жертвами стали журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Савченко попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину. 2 марта 2015 года Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. Он отметил мужество и стойкость украинки и назвал ее символом того, как много зависит от одного человека.

Это звание также было присвоено комбригу Василию Зубаничу: ему Порошенко лично вручил не только «Золотую звезду», но и знамя созданной в 2015 году 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Зубанич известен не только как участник боев за Луганской аэропорт, Новоанновку, Станицу Луганскую, Счастье и Дебальцево. В России и самопровозглашенных республиках его обвиняли в убийствах мирных жителей Донбасса.

В 2016 году оперативное командование ДНР обвинило его в том, что в ночь на 15 июня он лично приказал вести обстрел жилых домов в Красногоровке и Старомихайловке из гаубиц калибра 152 мм. В результате атаки погибли две женщины 35 и 47 лет.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении Зубанича и других военнослужащих бригады уголовные дела за «нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооруженных конфликтов немеждународного характера» и «применении запрещенных средств и методов ведения войны». «Казаки покорили Дюнкерк»: Зеленский обратился к истории Президент Украины Владимир Зеленский в ходе празднования Дня независимости страны приписал казакам взятие... 25 августа 18:47

В списке получивших звания Героев Украины также числится «Небесная сотня» — так на Украине называют жертв Евромайдана. Среди них, в частности, Александр Капинос. Он умер 19 февраля 2014 года, получив ранение головы в результате взрыва гранаты во время атаки «Беркута» на Дом профсоюзов.

Признать героем Бандеру

В декабре прошлого года Тернопольский областной совет на западе Украины просил президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о признании незаконными президентских указов о присвоении звания Героя Украины Бандере и Шухевичу.

Речь идет об указах бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который в январе 2010 года присвоил Бандере звание Героя Украины с формулировкой «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование». Правда уже через три месяца, в апреле 2010 года, Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, отметив, что Бандера не являлся гражданином Украины. Вместе с ним решением суда звания лишился и Шухевич.

Общество разделено

На Украине общественное мнение разделено и часть его действительно поддерживает героизацию Бандеры и других националистов, а также считает решение о присвоении звания Героя Украины Коцюбайло верным, говорит директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Зеленский хочет купить их, но теперь они сами его не покупают, он им теперь совсем не подходит. Его попытки представить себя как последовательного украинского националиста будут продолжаться и дальше, поскольку такие жалкие люди движутся туда, где есть сила. Если националисты будут показывать эту силу, кого-то запугивать, он будет с ними», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Другие герои

Почетное звание на Украине вручают не только украинским националистам. Героя Украины получил, например, командир эскадрильи Блакитна стежа 15-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины, подполковник Константин Могилко, который погиб 6 июня 2014 года. Тогда экипаж самолета Ан-30, которым он командовал, осуществлял фотосъемку в районе боевых действий в Славянске. Самолет был сбит ракетой: сначала загорелся правый двигатель, а затем крыло. Из восьми членов экипажа погибли пять.

У Могилко была возможность выжить — он мог воспользоваться парашютом, но вместо этого увел самолет в сторону от города, на который тот мог упасть.

В итоге борт рухнул на землю в 60 км от Славянска. Могилко получил звание посмертно.