Ни парадов, ни новостей: Молдавия хочет вернуться к борьбе с «российской пропагандой»

Майя Санду намерена бороться с «российской пропагандой» на национальном телевидении — этим должен заняться Совет по телевидению и радиовещанию. Несколько лет назад Кишинев уже вводил законы, при которых оштрафовать телеканалы можно было даже за трансляцию московского парада Победы на 9 мая. В Госдуме обратили внимание, что заявление молдавского президента прозвучало вскоре после предоставления стране скидки на газ, и призвали к жесткому ответу.

Новый совет по телевидению и радиовещанию (СТР) Молдавии должен начать бороться с пропагандой со стороны России и других стран в эфирах транслируемых в республике телеканалов. Надежду на это выразила молдавский президент Майя Санду.

«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», — сказала она в эфире телеканала TVR Moldova.

До этого Центр независимой журналистики Молдавии представил отчет, согласно которому на местном телевидении ретранслируется «пропаганда со стороны России».

В отчете предупреждали, что это может представлять «угрозу для республики».

Как запрещали российские новости в Молдавии

Парламент Молдавии еще в 2017 году принял законопроект по борьбе с «иностранной пропагандой», в частности — с российской. По нему запрещалась трансляция программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, произведенным в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В то же время на развлекательные и другие программы запрета не было.

Из-за этих правил в июне 2018 года Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии оштрафовал на 85 тыс. леев (около $5 тыс.) телеканал «РТР-Молдова», который транслировал московский парад Победы на 9 мая.

Гендиректор телеканала Евгений Сергеев тогда отмечал, что закон ограничивает ретрансляцию программ из России, хотя трансляция парада велась в рамках специальной программы местного телеканала. Cоответственно, по его словам, «РТР-Молдова» ничего не нарушал. «Конституционный переворот»: почему ситуация в Молдавии грозит России серьезными проблемами Президент Молдавии Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила новые выборы на 11 июля. Она... 28 апреля 22:10

«Закон запрещает информационные и информационно-аналитические программы, но не запрещает фильмы или прямые трансляции событий», — обращал внимание Сергеев.

Председатель КСТР Драгош Викол назвал аргументы руководства телеканала попыткой найти лазейки в законодательстве.

За несколько месяцев до этого молдавский телеканал Prime получил штраф за трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Новый кодекс ТВ- и радиовещания парламент Молдавии принял в июле 2019 года. В нем также сохранялся запрет на трансляцию российских новостных программ.

Один из инициаторов борьбы с пропагандой, депутат Сергей Сырбу, тогда признал, что поправки провалились — выяснилось, что большинство фейковых новостей рождается внутри страны.

В конце декабря прошлого года парламентским большинством был принят законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг, благодаря которому российские телепрограммы, в том числе и новостные, вернулись в медийное пространство республики.

Тем не менее российские программы продолжают привлекать к себе внимание молдавских властей. Председатель профильной парламентской комиссии от ПДС Лилиана Николаеску-Онофрей в середине октября направила письмо Совету по аудиовизуалу, в котором потребовала проверить телеканалы Moldova 1, NTV и Primul în Moldova. Последние два показывают российские программы и новости. В самих телеканалах это назвали атакой на независимые СМИ и граждан, которых власти хотят ограничить в доступе к объективной и правдивой информации. Молдавия нашла деньги на газ. Но «Газпрому» придется еще подождать Оплату части долга перед «Газпромом» «Молдовагаз» переведет не позже 29 ноября. С проведением... 26 ноября 11:46

Должна ли отвечать Россия

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер обратил внимание, что заявление Санду о возобновлении борьбы с «российской пропагандой» прозвучало вскоре после предоставления Кишиневу максимальной скидки на газ.

«Такой равноценный обмен. На самом деле, когда Россия принимает какие-то решения, она должна понимать, что ответных уступок, скорее всего, не будет», — сказал он «Газете.Ru».

По мнению депутата Госдумы Евгения Попова, Россия должна реагировать на «подобные выходки» достаточно жестко, например, не прощать задолженности по оплате за газ, как это было сделано в очередной раз.

«То есть они заключили контракт, пообещали платить вовремя, снова не сделали этого. Власти Молдавии говорят: «Ой, немного просрочили, ничего страшного». Нет, это страшное», — сказал парламентарий «Газете.Ru».

По его словам, исходя из того, что Кишинев предпринимают недружественные действия в отношении Москвы, с ним нужно работать в рамках контрактов и максимально формализовать отношения.

Кроме того, депутат предложил усилить поддержку людей, живущих в Молдавии и «считающих себя частью русского мира».

«Мы должны русским людям в Молдавии с вертолета разбрасывать российские паспорта. Это касается не только русских людей, но и гагаузов, например. Всем, кто считает себя частью русского мира, мы должны в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство», — сказал Евгений Попов.

По его мнению, это было бы очень хорошей действенной мерой, которая помогла бы России в решении демографической проблемы и «отрезвила бы не очень умные головы, которые, к сожалению, приходят к власти в странах, которые мы считаем братскими и дружественными по духу, а де-юре они нам, конечно, враждебны».

По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, Россия обязательно должна отвечать на подобные действия со стороны Молдавии. На вопрос, как действия молдавских властей скажутся на деятельности RT и Sputnik в Молдавии, Симоньян ответила «Газете.Ru»: «Лучше подумать о том, как это скажется на Молдавии».