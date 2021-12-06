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Политика

Съезд единороссов и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

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Ирина Киселева/er.ru
Съезд «Единой России», сообщения в западных СМИ о ситуации вблизи границы России и Украины и ежегодный прогноз от Saxo Bank — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

В конце минувшей недели «Единая Россия» провела третий этап XX съезда.

«В этом году партийное мероприятие разделили на три части. Первые две прошли в июне и в августе, когда были утверждены, соответственно, списки кандидатов и «народная программа». Так что съезд формально по-прежнему считается предвыборным. Хотя сегодня, конечно, много времени уделяют анализу результатов выборов. И строят планы на будущее, разумеется», — отмечает «Доктор прописал».

«Как и во время предыдущих этапов съезда, перед его делегатами выступил президент России. Владимир Путин единороссов похвалил за успешно проведенную избирательную кампанию и поздравил с убедительной победой на выборах. Он подчеркнул, что одной из причин этого стало серьезное обновление рядов ЕР: кандидатами партии стали волонтеры, гражданские активисты, молодежные лидеры.

Особо отметил президент тот факт, что единороссы первыми поддержали добровольческое движение «Мы вместе». И не просто поддержали, а приняли в нем самое активное участие.

О важной роли волонтерского движения говорил и председатель партии Дмитрий Медведев. Надо заметить, что впервые на съезде ЕР столь много времени уделяют этой теме. Очевидно, президент и руководство партии считают поддержку волонтерского движения и участие в нем единороссов одним из приоритетов. Можно сказать, что дальнейшее развитие волонтерского движения станет для «Единой России» главной задачей», — делает вывод канал.

В свою очередь, ИА «Стекломой» на фоне усиливающейся милитаристской истерии на российских западных границах обратил внимание, что Владимир Путин озвучил критически важное для будущего Европы заявление: президент предложил юридически оформить гарантии нерасширения НАТО на восток.

«Как известно, политика НАТО в Европе является камнем преткновения в отношениях России и Запада. Выдвинутое Михаилом Горбачёвым чистосердечное предложение мира и сотрудничества было сперва принято, а затем цинично нарушено: с момента развала СССР членами НАТО стали не только бывшие соцстраны Восточной Европы, но и постсоветские республики в лице Литвы, Латвии и Эстонии. И вот уже министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победоносно катается на танке вдоль российско-эстонской границы, в то время как натовские функционеры повторяют свои мантры о том, что «действия альянса не направлены против России».

При этом формат НАТО как организации, обеспечивающей «коллективную безопасность в мире», откровенно устарел. Какой толк от НАТО в борьбе с терроризмом? <...> Напротив, за последние десятилетия альянс неоднократно демонстрировал, что может без особого труда снести государственность в очередной ближневосточной стране, но добиться стабильности и процветания для её граждан почему-то не может. Бездарные действия НАТО на Ближнем Востоке порождают всё новые и новые очаги формирования терроризма, на вызовы которого организация не в состоянии адекватно реагировать (приходится бомбить тех, кого вы ранее «освободили»). При этом главным врагом и международным агрессором почему-то остаётся Россия. Так и живём», — резюмирует канал.

«Адекват» же комментирует новые сообщения западных СМИ о «планах РФ» на Украину, которые в Москве естественно опровергают.

«Причитания весь этот месяц не прекращались ни на минуту, временами приближаясь к ультразвуковой тональности, — отмечает канал. — Может, это такое информационное обеспечение (на внутреннюю, понятно, аудиторию) подготовки ко второй встрече в верхах, будь она личной или онлайновой. Может, подготовка здесь совсем к другим делам - и не по нашей, понятно, инициативе. Может, игра идет на оба сценария, выбор из которых будет сделан в последний момент. Но качество игры в любом случае весьма так себе, что-то вроде похмельного бармалея из театра юного зрителя.

А тем временем на ежегодном послании к Верховной раде Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году расходы на оборону составят $12 млрд или 6% от ВВП

«Это абсолютный максимум в истории страны, и как хвастливо заметил Зеленский, это несравненно больше, чем при его предшественнике Порошенко, который в 2018 году выделил на эти нужды всего лишь $7 млрд, — подчеркивает «Мейстер». — Нетрудно заметить, что теряя популярность, Зеленский пытается опереться на праворадикальные и милитаристские силы, которые он старается накачать деньгами, надеясь взамен получить лояльность. И деньги на это находятся даже несмотря на запланированный дефицит бюджета в 3,5% от ВВП и острое недофинансирование здравоохранения в условиях пандемии».

«Здесь можно было бы вспомнить, как далеко Зеленский ушел от своего первоначального образа борца за мир на Донбассе, однако важнее другое: форсированная модернизация украинской армии вкупе с националистической истерией рано или поздно грозят перейти от бряцания оружием к попыткам окончательного решения Донбасского вопроса. России нужно быть начеку», — полагает канал.

Тем временем РИАN рассказывает о новом ударе по репутации WhatsApp.

»Журнал Rolling Stone опубликовал документ ФБР, в котором описывается процесс извлечения американскими госорганами данных пользователей мессенджера. В документе, датированном 7 января 2021 года, говорится, что WhatsApp предоставляет больше информации о пользователях, чем другие известные приложения. Речь идёт по меньшей мере о списке контактов.

В самом WhatsApp журналистам рассказали, что не передают правоохранителям переписку «напрямую», потому что используют сквозное шифрование. Весьма неоднозначная формулировка, которая в очередной раз заставляет задуматься о степени надёжности американского мессенджера.

Что ещё интересного в этом документе: если верить публикации Rolling Stone, мессенджер Signal предоставляет госорганам только дату и время регистрации пользователя, а также время его последнего входа в приложение. Telegram не предоставляет метаданные, но может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, если речь идет о делах, касающихся терроризма», — пишет канал.

Ну и в заключении о том, что Saxo Bank решил вновь «порадовать» ежегодными «Шокирующими предсказаниями». Многим в России они понравятся, предполагает Никита Кричевский.

Например, Saxo уверен, что в 2022 году произойдет крупный прорыв в вопросе замедления естественного процесса старения. «В будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним. Новое средство сможет замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки», — приводит профессор текст прогноза в своей «Антискрепе».

А в 2022 году несколько ключевых предвыборных гонок в Сенате и Палате представителей дойдут до предела, и одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый конгресс не сможет начать работать в запланированный первый день – 3 января 2023 года, — описывает еще одно предсказание Кричевский.

И делает вывод: «Дурость, конечно, но прикольная. Все бы ничего, если этой дичью не станут мозги пудрить. А ведь станут».

На этом все!
До следующей недели...

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