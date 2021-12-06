«В плачевном состоянии»: Кремль — об отношениях с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что предстоящие во вторник переговоры лидеров России и США ожидаются продолжительными. Они пройдут в формате видеоконференции, публике покажут только первые кадры. О чем будут говорить два президента — в материале «Газеты.Ru».

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться. Планируется показать первые кадры со встречи, которая пройдет в видеорежиме, а затем общение лидеров будет закрытым. О формате предстоящих переговоров рассказал в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — приводит его слова ТАСС.

Начало переговоров ожидается около 18:00 мск во вторник, 7 декабря.

«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи», — проинформировал Песков.

Отвечая на вопрос об участии делегаций в саммите, представитель Кремля отметил, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Он добавил, что Путин перед каждыми серьезными переговорами проводит общение с профильными министрами.

«Все, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений, они постоянно на связи с президентом России», — пояснил Песков.

Темы переговоров

По его словам, лидеры двух стран «обсудят те вопросы, которые, наверное, «шумят» на повестке дня»: напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

«Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что гарантии безопасности не могут быть односторонними, «гарантии бывают только обоюдными».

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