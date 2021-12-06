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Политика

«В плачевном состоянии»: Кремль — об отношениях с США

В Кремле обнародовали детали предстоящих переговоров Путина с Байденом

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Владимир Путин и Джо Байден (коллаж)

Владимир Путин и Джо Байден (коллаж)

Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что предстоящие во вторник переговоры лидеров России и США ожидаются продолжительными. Они пройдут в формате видеоконференции, публике покажут только первые кадры. О чем будут говорить два президента — в материале «Газеты.Ru».

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться. Планируется показать первые кадры со встречи, которая пройдет в видеорежиме, а затем общение лидеров будет закрытым. О формате предстоящих переговоров рассказал в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — приводит его слова ТАСС.

Начало переговоров ожидается около 18:00 мск во вторник, 7 декабря.

«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи», — проинформировал Песков.

Отвечая на вопрос об участии делегаций в саммите, представитель Кремля отметил, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Он добавил, что Путин перед каждыми серьезными переговорами проводит общение с профильными министрами.

«Все, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений, они постоянно на связи с президентом России», — пояснил Песков.

Темы переговоров

По его словам, лидеры двух стран «обсудят те вопросы, которые, наверное, «шумят» на повестке дня»: напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

«Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что гарантии безопасности не могут быть односторонними, «гарантии бывают только обоюдными».

Впервые Байден в качестве президента США встретился с Путиным 16 июня 2021 года в Женеве. Российский лидер сообщил, что в ходе диалога не было враждебности или давления, и разговор вышел «весьма конструктивным». Он отметил, что на переговорах «промелькнули зарницы счастья». Байден назвал тон саммита хорошим и позитивным.

Как россияне оценивают внешнюю политику

44% участников общероссийского опроса Фонда «Общественное мнение» следят за внешней политикой страны, 54% — не интересуются этой тематикой.

23% респондентов считают, что руководство России уделяет внешней политике слишком много внимания. 14% придерживаются противоположной точки зрения. «Столько, сколько нужно» — считают 44%.

38% россиян видят во внешней политике страны больше успехов, чем неудач, 29% придерживаются обратной позиции. Примеры успехов — «в Сирии защитили, восстановили мир там», «решение по «Северному потоку — 2»», «весь мир запугали, что крутое вооружение», «Крым мы отжали». Главные неудачи — «конфликт с Украиной», «конфронтация с западными странами», «изоляция от мира», следует из релиза ФОМ.

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