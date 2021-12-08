Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против... 11:46
Вышел тизер эпизода «Южного парка», где повзрослевшие... 11:45
Жительницы Омска в прямом эфире напоили младенца пивом «для... 11:45
Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе 11:44
В бундестаге сочли невыгодными санкции против Белоруссии 11:40
Политика

Из оборонного бюджета США убрали санкции против России. Но не все

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2022 год

Слушать
Остановить
close
100%
J. Scott Applewhite/AP
Оборонный бюджет США на следующий год может составить почти $770 млрд, большая часть из которых пойдет на поддержку Пентагона. В контексте «сдерживания» Соединенные Штаты выделили $7 млрд и $4 млрд против Китая и России соответственно, а также увеличили статью расходов на помощь Украине до $300 млн, но полностью отказались от санкций против РФ и «Северного потока — 2».

Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов (363 против 70) приняла законопроект о расширении бюджета на национальную оборону (NDAA), увеличив и одобрив бюджет страны на 2022 год. Законодатели отказались от ряда предложений, таких как санкции в отношении России и газопровода «Северный поток — 2».

Акцент сделан на других приоритетах:

– значительное увеличение инициатив Европейского сдерживания, направленных на поддержку Украины, которая получит $300 млн на расходы своих вооруженных сил при запросе $250 млн;

– несмотря на попытки законодателей на фоне «напряженности» возле российско-украинской границы, в финальную редакцию законопроекта не вошли санкции в отношении «Северного потока — 2», санкции, касающиеся российского суверенного долга, а также санкции против 35 россиян «из окружения» президента Владимира Путина, подозреваемых в нарушении прав человека;

– тем не менее на инициативу «военного сдерживания» России оборонный бюджет предполагает увеличение трат с $3,5 млрд до $4 млрд;

– также закон требует представления двухгодичных отчетов о предполагаемых российских операциях влияния и кампаниях, направленных против американских ВС;

– кроме России, законопроект включает в себя $7,1 млрд на инициативу сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, направленную, в первую очередь, на Китай: поддержка независимости Тайбэя и запрет на закупку товаров из региона Синьцзян, где, как предполагают США, нарушаются права человека путем использования принудительного труда;

– создание независимой комиссии по войне в Афганистане, чтобы изучить всю историю неудач правительства США за два десятилетия нахождения там;

– увеличение заработной платы как для военнослужащих, так и для гражданского персонала Министерства обороны США на 2,7%;

– историческая реформа, пересматривающая систему военной юстиции для расследовании дел жертв сексуального насилия и домогательств в рядах вооруженных сил, но не как первоначально предполагалось – с участием женщин, а без них;

– закупка 13 новых боевых кораблей и 85 истребителей F-35 для Пентагона и увеличение бюджета на их техническое обслуживание.

В общей сложности законопроект выделит на программы национальной обороны $768 млрд, большая часть и которых – $740 млрд – будет направлена на поддержку и удовлетворение запросов Пентагона, причем в итоговом варианте расходы на эту статью стали на $25 млрд больше, чем просил глава государства Джо Байден.

По сравнению с прошлым годом, военный бюджет США, который и без того является самым большим в мире, увеличился на 5%. К слову, на социальную политику Байдена в следующем года из бюджета будет выделено $170 млрд.

«Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2» на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта», — высказал недовольство украинский нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

После голосования Палаты представителей окончательную версию законопроекта должны направить в Сенат, который, в свою очередь, может ее принять или отклонить. В первом случае уже в течение этой недели закон направят на подписание в Белый дом президенту Байдену.

Голосование по законопроекту проходило спустя несколько часов после переговоров президентов Байдена и Путина по видеосвязи. В первоначальной версии бюджета США на следующий год присутствовали многочисленные упоминания «Северного потока — 2», но в окончательную версию они не вошли после того, как это вызвало недовольство со стороны администрации Байдена, потребовавшей исключить эту статью из счетов бюджета, чтобы не провоцировать напряженность в отношениях с Германией.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+