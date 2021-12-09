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Политика

«Безответственное заявление»: Россия осудила слова сенатора США о ядерном ударе

Посольство России считает, что Уикеру не стоит «шутить с ядерным оружием»

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Роджер Уикер

Роджер Уикер

Global Look Press
Сенатор США Роджер Уикер сделал безответственное заявление, считают в российском посольстве в США. Ранее Уикер заявил в эфире Fox News, что президенту страны следует задуматься над использованием ядерного оружия при враждебных действиях России в отношении Украины. Российские дипломаты напомнили, что такая позиция противоречит договоренностям президентов обеих стран, которые были заключены по итогам июньской встречи.

Посольство России в Вашингтоне осудило высказывание сенатора США от партии республиканцев Роджера Уикера, который заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины есть вероятность применения против России ядерного оружия. Российские дипломаты считают, что такое мнение указывает на безответственность.

«Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — такой пост дипмиссия разместила на своей странице в Facebook.

Кроме того, дипломаты напомнили, что 7 декабря состоялся видеозвонок президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств «обозначили контуры возможного снижения напряженности». Вместе с тем стороны готовы проработать долгосрочные гарантии безопасности.

«Такой диалог требует спокойствия, демонстрации готовности к компромиссу. Вряд ли непродуманные заявления Роджера Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений», — считают в российском представительстве в США.

Дипломаты также предположили, чьи интересы может продвигать сенатор из Миссисипи, где находятся отделения компаний военно-промышленного комплекса. «Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?» — говорится в сообщении.

В заключение диппредставительство отметило, что «шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США».

7 декабря сенатор-республиканец Роджер Уикер выступил в эфире телеканала Fox News. Отвечая на вопросы журналиста о реакции США на возможные враждебные действия России, политик заявил, что отправка американских войск на Украину — это один из вариантов, который Джо Байден должен рассмотреть. «Мы совершаем ошибку, когда отметаем какие-то идеи. Я буду надеяться, что президент не станет исключать возможность такого варианта», — сказал приглашенный сенатор.

Под военными действиями Уикер имел в виду как отправку большего числа военных, так и ядерный удар по противнику.

«Военные действия могут означать использование наших кораблей в Черном море и уничтожение российского потенциала, вот что они могут означать», — добавил он.

«Потеря свободной демократической Украины в результате российского вторжения станет переломным моментом для свободной Европы», – заключил он.

Американские власти уверены, что военные учения России на границе с Украиной, а также стягивание в этот регион войск означает подготовку к войне. Но Москва неоднократно утверждала, что не намерена ни на кого нападать.

Перед видеозвонком Путина и Байдена высокопоставленный чиновник американского президента заявил, что власти Соединенных Штатов не хотят военного конфликта с Россией, написал Newsweek.

«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в ситуации, когда наши контрмеры будут заключаться в прямом использовании военной силы, а не сочетании поддержки украинских военных, мощных экономических контрмер и устойчивого роста поддержки и потенциала наших союзников по НАТО, чтобы обеспечить их безопасность», — цитирует издание неназванного чиновника.

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