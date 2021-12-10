«Я уже всех вычистил»: Путин рассказал об агентах ЦРУ в правительстве

Кадровые агенты ЦРУ работали в 1990-х в правительстве России, заявил президент Владимир Путин. По его словам, он «вычистил всех в начале 2000-х», а впоследствии этих людей привлекли в США к уголовной ответственности за нарушение американских законов при участии в российской приватизации. Хотя Путин не назвал имен этих агентов ЦРУ, он мог иметь в виду консультантов Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 1990-х годах в российском правительстве работали кадровые сотрудники Центрального разведуправления (ЦРУ) США.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Секретный разговор: что Ельцин рассказал Клинтону о Путине В США рассекречены транскрипты всех переговоров экс-президента Билла Клинтона. Документы опубликованы на... 31 августа 10:04

По его словам, впоследствии в США этих агентов привлекли к уголовной ответственности, поскольку они занимались личным обогащением, участвуя в российской приватизации. Президент не назвал имен этих сотрудников ЦРУ.

Весной 2013 года Путин заявил, что офицеры американской разведки в 90-е годы работали в окружении Анатолия Чубайса, бывшего тогда главой Госкомимущества и курировавшего приватизацию.

«По возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации. И не имели на это права как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались — коррупция, понимаешь», — говорил глава государства.

По данным источника РИА «Новости», Путин мог говорить о консультантах правительства РФ по приватизационным вопросам – Джонатане Хэе и Андрее Шлейфере. В конце 1990-х американский суд обвинил их в незаконном обогащении, поскольку кроме консультаций Хэй и Шлейфер занимались инвестициями. «Нарушение контракта, по мнению правительства, нанесло огромный вред российско-американским отношениям», — сообщала в 2004 году газета «Коммерсантъ».

В 2005 году Шлейфер был приговорен к штрафу в размере $28,5 млн.

Чубайс в 2013 году заявил, что до слов Путина считал сведения об агентах ЦРУ в своем окружении лишь слухами. По его словам, ему ни разу не предоставляли официальных документов, подтверждавших эти предположения. Экспорт электронной демократии США в ближайшие три года потратят в России от $40 до $50 млн на программы «электронного вовлечения» —... 14 октября 17:06

Весной 2021 года Чубайс также сказал в интервью газете «Коммерсантъ», что в России есть спецслужбы, которые должны «выявлять такого рода товарищей».

«Значит, я бы хотел спросить, а чем они занимались? Чем занимались наши спецслужбы в 1992 году, 1993 году? Их вопрос. Провалили?» — вопрошал глава «Роснано». Он добавил, что наказал бы агентов иностранной разведки, если бы узнал об их существовании.

Шлейфер (уроженец СССР, эмигрировавший в США с родителями в 1976 году) и его ассистент Хэй прибыли в Россию по программе помощи в переходе на рыночную экономику, которая финансировалась американским Агентством по международному развитию (USAID).

Журналист Уильям Блам отмечал, что USAID по меньшей мере в 1960-1970-х годах сотрудничало с ЦРУ. Агенты разведуправления нередко действовали за рубежом под прикрытием этой структуры. В Российской Федерации USAID осуществляло деятельность с 1992 по 2012 годы, участвовало в разработке Конституции РФ, сотрудничало с органами государственной власти и рядом некоммерческих организаций гуманитарного характера.

Многие национальные правительства, особенно не поддерживающие с США хороших отношений, не сомневаются, что USAID прямо или косвенно спонсирует их оппозицию, вмешиваясь во внутреннюю политику. Особенно часто слышны такие заявления от Венесуэлы, Ирана и Кубы. В апреле иранское телевидение со ссылкой на источники в пакистанской счетной палате объявило, что USAID используется ЦРУ для прикрытия своих операций. Представители USAID это отрицают. В 2002 году при содействии USAID в Венесуэле было открыто Инициативное бюро по содействию переходному периоду — от правления Уго Чавеса к более демократичному режиму, а в 2004 году USAID обвинили в Гаити в финансировании оппозиции, попытавшейся свергнуть президента Жана-Бертрана Аристида.