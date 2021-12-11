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Политика

«Донос» после «продажной морды». Дадут ли обращению Сокурова к Путину правовую оценку

Сокуров назвал «доносом» призыв из Чечни проверить его беседу с Путиным

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Парламент Чечни намерен обратиться в СК РФ с просьбой проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова о «сепаратизме» на Кавказе. Такие действия член СПЧ оценил как «донос» и посоветовал чеченским политикам направлять свои жалобы лично Владимиру Путину. В Кремле, в свою очередь, возможность ареста режиссера после спора с президентом категорически отвергли, а в Гильдии российских адвокатов «Газете.Ru» объяснили, почему состава преступления в выступлении Сокурова нет.

Что думает Чечня

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отверг предположения Александра Сокурова о том, что в северо-кавказском регионе присутствуют настроения сепаратизма. Кинорежиссер, напомним, заявлял, что молодые люди с Кавказа якобы говорят о нежелании «воевать за Россию», в данном регионе, который становится мононациональным, «русских начинают все больше и больше не любить» и не желают жить в составе одного государства.

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы он ни хотел повторно развалить страну в качестве правозащитника, как бы он ни пытался снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме этого, Кадыров обратил внимание, что в словах «нигилиста» Сокурова присутствовали высказывания «антигосударственного» и «экстремистского» тона, в связи с чем он считает нужным дать этому правовую оценку со стороны компетентных органов.

«Не нравится мне эта продажная морда!» – выразил глава республики свое отношение к режиссеру.

Спор Сокурова и Путина

Полемика о кризисе федеративности в России с президентом Владимиром Путиным у Сокурова произошла на последнем заседании СПЧ.

Недовольство главы государства вызвало предложение режиссера «отпустить всех, кто больше не хочет жить с нами в одном государстве», имея в виду Кавказ. Там, по словам Сокурова, остается все меньше русских людей, а власть находится в руках коренных народов — те якобы создают собственные армии и имеют своего «падишаха», утверждал он.

В ответ на это Путин упрекнул члена СПЧ в упоминании национального вопроса в таком контексте и напомнил о голосовании по поправкам в Конституцию, доказавшее, что «сепаратизма в России никто не хочет», включая чеченский народ. По мнению президента, о подобных вещах, которые упомянул Сокуров, говорить на всю страну «непозволительно».

С позиции права

Кроме заявления Кадырова, стало известно, что парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку случившемуся. Председатель парламента региона Магомед Даудов написал в своем Instagram, что режиссер воспринимает Россию лишь как территорию проживания, не испытывая за нее ответственность.

«Это пример того, как, прикрываясь мнимой заботой о судьбе России, можно открыто и цинично нанести удар по основам ее государственности. Насквозь пронизанное ксенофобией провокационное, оскорбительное для народов России, для государств-союзников РФ и дружественных стран выступление Сокурова можно назвать попыткой взорвать изнутри стабильность и общественное согласие, межнациональный мир и единство, которыми дорожит наша многонациональная, многоконфессиональная страна», – считает Даудов.

Тем не менее, как предположил вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго в беседе с «Газетой.Ru», состав преступления в словах Сокурова отсутствует. На это указывает место, где произошла дискуссия, то есть заседание СПЧ, и форма, в которой это было высказано.

Юрист призвал учитывать «контекст» и обращать внимание на цель, которую тот или иной гражданин ставил, давая то или иное высказывание.

«Здесь не может идти речи в принципе именно о том, чтобы в словах Сокурова были какие-то преступные действия, как экстремизм или призыв выхода территорий республик из состава Российской Федерации. На мой взгляд, говорить о составе преступления здесь абсолютно бессмысленно», – объяснил Корчаго в комментарии «Газете.Ru».

После спора с Путиным Сокуров, в свою очередь, допустил возможность уголовного преследования в его отношении. Несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил, что кинорежиссера могут арестовать.

«Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», – заявил представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва».

Ответ Сокурова

Режиссер не стал комментировать слова Кадырова о «продажной морде», однако обращение властей Чечни в органы без внимания не оставил.

С его позиции, действия чеченского парламента можно расценивать как «донос». Он также посоветовал местным политикам с подобными просьбами обращаться лично к президенту.

«А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть», — цитирует члена СПЧ издание «Подъем».

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