Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
В МИД России разочарованы политикой европейцев 07:37
Жириновский вспомнил свой самый счастливый день 07:37
Политика

«Вот мы и пришли к путчу»: Назарбаев назвал причины распада СССР

Назарбаев заявил, что СССР распался из-за отсутствия у элит политической воли

Слушать
Остановить
close
100%
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что для сохранения СССР нужно было вовремя провести реформацию в управлении экономикой. Но из-за недостатка политической воли советских элит это не вышло. В качестве примера он привел Китай. По словам политика, китайские власти смогли изменить свою экономическую систему.

К распаду СССР привел крах социалистической системы, считает бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», – уверен он. Свое мнение политик выразил в интервью телеканалу «Россия 24».

Назарбаев считает, что эта ситуация происходила на фоне недостатка политической воли у элит советского времени. «Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», – полагает он.

Назарбаев считает, что независимость, которую РСФСР объявила 12 июня 1990 года, стала для других частей СССР сигналом. «Вот так мы подошли к путчу», – конкретизировал он.

25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе со своего поста. Фактически именно в этот день перестал существовать Советский Союз.

Но перед этим – 8 декабря – состоялась встреча руководителей РСФСР (России) (Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис), Республики Беларусь (Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич) и Украины (Леонид Кравчук и Витольд Фокин). Они подписали соглашение, которое вошло в историю как Беловежское. В документе заявлялось о прекращении существования СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

При этом республики бывшего Советского Союза и другие страны, приверженные целям и принципам документа, могли присоединиться к нему.

Накануне 30-й годовщины принятия соглашения экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, что на встрече должен был присутствовать и Нурсултан Назарбаев, но он не знал, как ему поступать.

«Он приехал и посоветовался с [экс-руководителем СССР Михаилом] Горбачевым. Но Горбачев, конечно, сказал «куда ты едешь, это совещание серьезное, там они тебя поведут не в ту сторону». И как хитрый – я говорю, не «мудрый», а «хитрый» восточный деятель – он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась», – вспоминает политик.

Шушкевич пояснил, что связь оборвалась в прямом смысле слова. Назарбаев сказал, что летит на встречу, но в самолете с ним уже не могли связаться. Ельцин к этому отнесся хорошо. «На следующий день он сказал, что если бы он приехал, если бы он был, он бы не подписал это соглашение», – рассказал он.

Белорусский политик отметил, что Назарбаев уже 16 декабря стал президентом Казахстана, «а 21-го подписался под соглашением, как один из учредителей, а не присоединившихся».

Вместе с тем Шушкевич заметил, что подписание Беловежского соглашения он расценивает как позитивное событие в истории СССР. «Хватит было давить национальности, хватит было уничтожать, делать социалистическую «тюрьму народов». И мы очень четко поступили: без капли пролитой крови, в общем-то, мирно разделились на самостоятельные независимые государства», – подчеркнул он.

Леонид Кравчук, который во время подписания Беловежского соглашения занимал пост главы украинского парламента, считает, что «люди были готовы» к развалу СССР, так как не было протестов. «Систему нужно было ломать. И Беловежская пуща и ее историческое значение состояло в том, что она эту систему поломала», — подчеркнул он в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза», вышедшем на канале «Россия 1».

При этом радости первый президент Украины не почувствовал. «Мы понимали ответственность и сложность проблемы. Чувство первое, что у меня лично было — это ответственность», — сказал Кравчук.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+