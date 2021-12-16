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Политика

Виза за три дня и общение с КГБ. Как ЦРУ искало «след СССР» в убийстве Кеннеди

В США опубликовали документы ЦРУ об убийстве президента Кеннеди

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ЦРУ проверяло версию о том, что к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди причастно правительство Советского Союза. Из опубликованных данных расследования стало известно, что разведка за год до случившегося получила сведения о готовящейся операции, а через два дня после убийства последовало новое сообщение о том, что к преступлению имеет отношение СССР. Подозрения у американских служб вызывал и обвиненный в преступлении Ли Харви Освальд, который за два месяца до событий в Далласе общался с сотрудником КГБ.

Национальный архив США рассекретил очередной пакет документов (1,5 тыс. штук), имеющих отношение к расследованию убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. В один из комплектов документации вошли телеграммы и записки, которые проливают свет на связь убийцы Кеннеди с СССР.

По одной из теорий, напомним, молодой человек по имени Ли Харви Освальд, обвиненный в убийстве 35-го президента США, не являлся одиночкой, как показало расследование Комиссии Уоррена, а был якобы завербован КГБ и действовал в качестве советского агента.

В конце 50-х Освальд, придерживавшийся коммунистических взглядов, отправился в Европу, а позднее – в СССР. Прожив несколько лет в Советском Союзе, Освальд вернулся на родину. А примерно за месяц до убийства главы Белого дома обратился в посольство СССР в Мексике и намеревался просить политическое убежище.

История его обращений к советским властям, судя по новым данным из Архива, вызывала обеспокоенность ЦРУ, поскольку в первый раз Освальд получил визу в рекордные сроки – за три дня – и без посещения самого посольства.

«Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве», – сообщается в документах.

Еще одна телеграмма описывает, как Освальд, находясь в Мехико в 1963-м, позвонил в советское посольство и попросил визу. В дальнейшем он также посетил кубинское посольство. Предполагается, что бывший морской пехотинец США рассчитывал получить туристическую визу для поездки на Кубу и дожидаться там ответа от СССР. В дальнейшем Освальд пересек границу в Техасе и снова вернулся в Штаты.

В другой записке сказано, что в сентябре 1963-го Освальд общался с сотрудником КГБ по телефону, когда был в Мехико. После убийства Кеннеди мексиканские власти арестовали сотрудника кубинского посольства, который разговаривал с Освальдом, и тот рассказал, что американец выдавал себя «за коммуниста и поклонника Кастро».

Также в одной из обнародованных бумаг присутствуют показания некоего «польского водителя советского правительства» из Австралии, который спустя два дня после убийства президента позвонил в посольство США и заявил, что за случившимся стоит СССР. Примечательно, что за год до того, как Кеннеди был смертельно ранен, еще один информатор докладывал о готовящейся советскими властями операции по ликвидации Кеннеди за вознаграждение в размере $100 тыс.

Впоследствии так и не было установлено, были ли звонившие одним и тем же лицом.

В целом в документах отсутствуют новые описания каких-либо конкретных действий американской разведки в контексте расследования версии о причастности Советского Союза. Но опубликованная часть архива дает понять, что ЦРУ знало о таком человеке, как Ли Харви Освальд, и следило за ним, а позднее проверяло его на предмет возможного сговора с СССР.

Агентство, в частности, наблюдало за экс-пехотинцем во время его поездки в Мехико и перехватывало его телефонные разговоры, а после убийства Кеннеди запросило сведения о списке лиц, с которыми Освадьд контактировал, когда проживал в Советском Союзе с 1959 по 1962 год.

По оценкам исследователей и историков, в архиве остается еще свыше 14 тыс. документов расследования. Предполагалось, что полная коллекция дополнительных файлов станет доступна общественности в 2022 году, но президент Джо Байден своим указом отложил это как минимум на год и, возможно, на неопределенный срок в дальнейшем.

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