О лихачах и заемщиках. Какие законы приняла Госдума в последний день перед каникулами

Депутаты Госдумы уходят «на каникулы». За несколько месяцев осенней сессии они приняли 143 закона. В последний день сессии парламентарии отменили техосмотр, разрешили блокировку некоторых сайтов, а также одобрили ряд изменений в финансовом секторе.

Госдума завершила работу осенней сессии. Она стала первой для VIII созыва депутатов. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, парламентарии за время сессии приняли 143 закона. Более трети из них социальной направленности.

«86 законов – а это 60% от принятых – поддержаны всеми фракциями, это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже вот эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности, мы можем договариваться», – подчеркнул председатель Госдумы.

Следующая сессия начнется после новогодних каникул, 10 января, и продлится по 31 июля 2022 года.

В свой последний рабочий день в этом году Госдума приняла сразу несколько законов.

Автомобилистам на заметку

Российские депутаты отменили обязательный регулярный техосмотр личного транспорта (легковушек, мотоциклов), если в его конструкцию не внесены изменения. Транспорт, который используется для перевозки пассажиров, в том числе такси, обязан проходить ежегодную процедуру ТО. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Зато за неоднократные (более двух раз) злостные нарушения водителям теперь будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет — соответствующий закон также принят 22 декабря. Под такими нарушениями подразумеваются превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречку в неположенном месте или на трамвайные пути встречного движения. Парламентарии дополнили УК РФ новой статьей 264.2.

Предварительное расследование по таким делам будет проводиться в форме дознания. Рассматривать уголовные дела будет районный суд.

Изменения в финансовом секторе

Депутаты приняли два закона социальной направленности. Так, Госдума скорректировала условия выплаты премий чиновникам — теперь поощрять их можно не только за выполнение отдельных заданий, но и в целом «за добросовестное исполнение» обязанностей.

Кроме того, теперь нельзя будет списать социальные выплаты в счет погашения долга россиян по потребительским кредитам. Для совершения такой процедуры банкам нужно получить дополнительное согласие заемщика отдельно по каждой такой выплате.

Законопроект разработали депутаты от фракции «Единая Россия» после того, как российский президент Владимир Путин призвал парламентариев защитить граждан страны от автоматических выплат за счет соцвыплат.

По словам спикера главы Госдумы, положения закона имеют обратную силу для денег, которые поступили на счет с 1 января этого года. Володин подчеркнул, что норма касается не только разовых выплат, которые назначены президентом или правительством, но и других видов соцпомощи. Если заемщик ранее уже подтвердил согласие на списание средств, он может в течение двух недель обратиться в банк и вернуть свои деньги.

Органы внутренних дел

Парламентарии приняли также закон, согласно которому сотрудники и пенсионеры правоохранительных органов могут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснил, что нуждающиеся в жилье могут выбрать: получить им деньги или уже готовую квартиру. Чиновник подчеркнул, что уволенные со службы по состоянию здоровья или из-за сокращения смогут получить выплату для покупки жилья. Пенсионеры МВД, стаж работы которых более 25 лет во внутренних органах, могут продолжить использовать служебное жилье, пока ожидают новую квартиру.

Жилье будет предоставлено и тем сотрудникам МВД, кто до марта 2005 года встал на учет как нуждающийся в квартире в других населенных пунктах.

Но, по словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, сам факт службы в органах внутренних дел не является причиной для выделения ведомственного жилья.

Во время предварительного расследования следователи и дознаватели теперь смогут проводить допросы и очные ставки в дистанционном формате, то есть в режиме ВКС – видео-конференц-связи, если у них есть соответствующие возможности.

В течение суток после этих процедур сотрудник, который их проводил, должен направить протоколы тому, кто занимается расследованием дела.

Связь

Операторам связи, которые пропускают так называемые подменные номера, может грозить административный штраф до 1 млн рублей. Ранее Госдума приняла закон о том, что компании должны предоставлять истинный номер абонента при передаче коротких текстовых сообщений, а также при созвонах и в сети передачи данных. По мнению парламентариев, «действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети связи общего пользования причиняют ущерб интересам государства и общества».

Должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, юридическим лицам – от 500 тыс. до 1 млн рублей. «Хочу верить, что столь высокий размер штрафов сделает для операторов связи пропуск подменного номера экономически невыгодным», – подчеркнул депутат Александр Хинштейн.

Хинштейн инициировал еще одну поправку. Интернет-тарифы для социально-значимых объектов теперь будут соответствовать общефедеральным требованиям. Об этом говорится в поправках к закону «О связи».

В число таких объектов войдут школы и колледжи, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры, подразделения МЧС, участковые пункты полиции, отделы вневедомственной охраны, органы региональной и муниципальной власти.

Поправки ограничивают и рост тарифов при перезаключении контрактов. Но это распространяется на контракты без изменения условий. Хинштейн считает, что закон таким образом защитит «регионы от шантажа операторов и предотвратит необоснованный рост цен на услуги связи» для социально значимых объектов.

Блокировка сайтов

Госдума разрешила блокировать сайты, которые оправдывают экстремизм или распространяют ложные сведения о терактах. С требованием о блокировке ресурса в Роскомнадзор могут обратиться генпрокурор России или его заместители. Изменения коснутся ФЗ «Об информации, информационных технологиях и связи». Действующая редакция документа предусматривает блокировку сайтов, которые призывают к экстремизму, но не оправдывают его.

В этот же закон вносится еще несколько поправок. Теперь во внесудебном порядке будут заблокированы сайты, предоставляющие услуги по созданию поддельных документов. Это касается также тех, кто торгует фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса и результатами ПЦР-тестов. Депутат Александр Хинштейн пояснил, что поправка касается любых объявлений в интернете о поддельных медицинских справках и документах (паспортах, военных билетах и дипломах об образовании и т.д.).

Еще одно изменение – перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. Ее функционирование теперь утверждается российским кабмином.

Поправка предусматривает самостоятельное размещение гражданами биометрических образцов. При этом может использоваться как доверенное ПО, так и подтвержденная учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации.

Депутаты также обязали госорганы, которые используют для идентификации и аутентификации биометрические данные через другие информационные системы, проходить аккредитацию.

Лечение детей

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому при лечении детей можно использовать препараты, неутвержденные уполномоченными органами (препараты офф-лейбл).

Это коснется детей с онкологическими, гематологическими и тяжелыми орфанными заболеваниями. Лекарства можно будет использовать в рамках системы ОМС. Правительство может определять перечень соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.

При этом подросток по достижении совершеннолетия может продолжить лечение в детском центре, где оно было начато, до 21 года. Парламентарии считают, что такие нормы нужны для непрерывности и комплексности лечения заболеваний, которые были выявлены в детском возрасте.