«Они разоблачили реальную коррупцию»

Люди, которые преследовали Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, позднее нацелились на самого Дональда Трампа, утверждает бывший президент США. Он не уточнил, кто из них двоих имел более высокие шансы на помилование. Экс-глава Белого дома признался, что оказался перед дилеммой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, почему не решил вопрос с уголовным преследованием бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. У произошедшего с ними есть две разных перспективы, отметил бывший глава Белого дома в интервью порталу Daily Wire, комментируя вопрос о возможности помилования Сноудена и Ассанжа. Сын Трампа заявил, что команде его отца «не хватило мозгов» для сговора с Россией Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик в эфире телеканала CNN рассказал, почему обвинения... 18 декабря 09:04

Трамп пояснил, что видел две стороны этих историй, когда занимал пост президента. «С одной стороны, это вроде шпионская история происходит, а с другой — у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношении одного сильнее, чем в отношении другого», — добавил политик.

«Я мог бы сделать это, но, скажем так, были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди. И плохие люди на одной стороне.

Но я решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберется. И я думаю, суд это и делает», — полагает экс-глава Белого дома.

«Некоторые вещи в контексте шпионажа, плохие вещи увидели свет, что отбросило нас назад и повредило нам тем, что они сделали», — констатировал Трамп.

По его словам, позднее те же люди, которые преследовали Ассанжа и Сноудена, нацелились на него самого «так злобно и нечестно». «Я мог бы пойти — я был очень близок к тому, чтобы пойти другим путем», — указал бывший президент США.

Дело Сноудена

В 2013 году Эдвард Сноуден оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. «То, что они сделали с миром, ужасно». Трамп выставил счет Китаю Китай должен выплатить миру компенсации за появление коронавируса, сумма ущерба составляет $60 трлн... 19 декабря 23:44

После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы.

Публикации WikiLeaks

В преддверии выборов президента США в октябре 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. Помилованный Трампом рэпер вышел из рехаба Помилованный экс-президентом США Дональдом Трампом рэпер Kodak Black вышел из реабилитационной клиники... 20 декабря 12:28

В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию. Минюст США выдвинул против Джулиана Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года. Летом 2020-го обвинительное заключение расширили. В документе появилась новая доказательная база. В частности, американские власти рассказали о нескольких конференциях, на которых основатель WikiLeaks якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.

Ассанж недавно перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где находится с 2019-го. В случае экстрадиции в США ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2020 году Трамп обещал помиловать Ассанжа, если бы тот назвал «источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов».