Большая пресс-конференция Владимира Путина — 2021

Ежегодная большая пресс-конференция президента России завершена. За 3 часа 55 минут глава государства ответил на 55 вопросов о внутренней, внешней политике, региональных проблемах и даже личном отношении к коронавирусным ограничениям.
«Газета.Ru» продолжит следить за развитием событий в стране и мире.
Авторадио спрашивает: несколько личных вопросов.
Испытываете ли вы недостаток в личном общении, эмоций, впечатлений (это про пандемию, разумеется)?
Путин отвечает: Разница в три метра не играет существенной роли. Плюс к этому, работа налажена должным образом. Но близкого общения не хватает, как и любому другому человеку.
Следующий вопрос — удается ли Путину держать спортивный режим? Следит ли Путин за блогерами, новинками, кино, театров.
«Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как не занимаюсь руководством ФСБ», — отвечает президент.
А вот про спорт — Путин говорит, что спортивный режим жестко держать не получается.
На этом президент пожелал всем всего хорошего и поздравил с наступающим Новым годом.
Большая пресс-конференция завершилась.
Очередной, предположительно, последний вопрос президенту — об Афганистане.
По словам Путина он бы хотел, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались лучшим образом. Российский лидер заявил, что нужно оказать помощь афганскому народу.
«Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом, имея в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе», — сказал президент.
Канал «Культура» спрашивает, где грань между свободой творчества и защитой чужих чувств.
По словам Путина, без свободы нет движения вперед, без нее «нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное».
«Нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, с которыми мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека. Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Это нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам», — говорит Путин.
Президент заявил, что нужно обеспечить свободу творчества и свободу вообще, но размещение портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка«не является свободой творчества, как и оскорбление пророка Мухаммеда.
Почти последний вопрос: Что может добавить оптимизма и счастье в будущем году?
Путин: Реализация наших планов. В этом же смысл нашей работы — чтобы жизнь стала лучше. По поводу политических событий — выборов и так далее. Мне нужно сейчас думать не об этом. О повышении пенсий надо думать. На это надо настраивать все уровни власти — обеспечение лучшего уровне и качества жизни людей.
По его словам, правительство выделяет колоссальные деньги, и нужно их правильно использовать, чтобы люди это чувствовали.
Следующий вопрос президенту посвящен ситуации в селах и деревнях.
Путин назвал это комплексной, большой задачей. По его словам, значительное количество денег, которые рассчитаны на развитие инфраструктуры — в первую очередь будут направлены на развитие сельской инфраструктуры.
Вопрос из Пензы об индексации пенсий в следующем году. Путин заявил, что правительство должно будет сделать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.
Вопрос из Дагестана. Журналист попросил президента о помощи и пожаловался на энергетический кризис в республике, сообщи об износе сетей и попросил повлиять на руководство энергокомпаний.
Президент пообещал разобраться с этой ситуацией.
Такой подход (санкции, бойкоты) Путин назвал ошибочной политикой, поскольку это попытка сиюминутно сдержать развитие Китая, но глава России уверен, что «им не сдержать развитие Китая». «Китай неизбежно станет первой экономикой мира», — считает он.
«Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта».
Путин предположил, что они с Песковым уже всем надоели, поэтому пора бы завершать мероприятие. Это заявление журналисты встретили недовольными выкриками.
Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале «Манеж», 23 декабря 2021 годаАлексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владивосток.
Вопрос о ценах на жилье в Приморском крае, которые достигли предельной высоты. На первом варианте плаката было написано «однушка за 8 млн». То есть цены почти подошли к московским ценам. На это повлияла и «дальневосточная ипотека». Приморье вошло в тройку регионов по оттоку населения. «Нужно что-то с этим делать. Нужен механизм сдерживания роста цен на жилье», — просит журналистка.
«У нас действительно выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья для Приморья, для дальнего Востока — 2%, сельхозипотека — 3%, для семей с детьми — 6%, мы продлили льготную ипотеку — 7%. При определенном уровне развития строительных технологий, уровня промышленного производства, строительных материалах — это все сказывается на ценах. Дело не только в дороговизе. мы ввели два процента, чтобы понизить, и, в целом, это сыграло. Депопуляция происходит не потому, что жилье подорожало. Но это привело и к тому, что 90 млн кв. м построено, и количество семей, которые улучшают жилищные условия, увеличивается. Дальний Восток требует особого к себе внимания — сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Для этого нужно развивать экономику, нужно создавать интересные рабочие места», — говорит президент.
Второе — надо развивать «социалку», говорит Путин. Для этого в России есть целая программа — в том числе создания зон опережающего развития. Например, недалеко от Владивостока развивается завод «Звезда» — такого крупного судостроения не было даже в СССР, говорит глава государства. «Вот туда едут», — говорит президент.
Так же нужно действовать и на других территориях Дальнего Востока, считает Путин.
Пресс-конференция продолжается уже почти 3,5 часа. Журналисты устали, им не терпится задать вопрос президенту, многие боятся не успеть это сделать. Поэтому буквально после каждого ответа Путина в зале поднимается гул, представители СМИ пытаются привлечь внимание и президента, и его пресс-секретаря.
Вопрос от крымского журналиста. Проблемы с мобильной связью — крупные российские операторы до сих пор не могут войти на полуостров.
«Это понятно, с чем связано. Санкции, которые вводят наши западные партнеры, против жителей Крыма», — отвечает президент.
И напоминает, что страны Запада «плевать хотели» на жителей Крыма и интересы России. Президент обещает решить и этот вопрос — так же, как Россия уже решила многие вопросы и с энергоснабжением, и с водоснабжением. Россия продолжит развивать не только прибрежные города Крыма. «Крым и Севастополь позднее включились в систему реновации жилья, но мы обязательно будем на системной основе решать вопросы всех проблем Крыма».
Что касается мобильной связи — президент обещает найти способ обеспечить интересы жителей региона.
Спрашивает от «4-го канала» (Екатеринбург). Жители города просят Путина сделать все, чтобы Универсиада-2023 в Екатеринбурге состоялась.
Второй вопрос — про СМА (спинально-мышечную атрофию). Сейчас в России зарегистрирован препарат от этого заболевания. Но многие семьи не понимают, как можно получить это лекарство. Просьба — проработать схему, как родителям с детьми с таким заболеванием обратиться за помощью, чтобы спасти жизнь ребенка.
Путина: «Для того, чтобы расширить количество тех детишек, которые нуждаются в такой поддержке, был создан фонд «Круг добра». Для тех, кто не знает, источником финансирования является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают чуть больше, чем в среднем по стране. На их дополнительные доходы налог стал чуть больше, и мы с самого начала говорили, что все эти деньги пойдут на поддержку людей с такими тяжелыми заболеваниями. Если раньше такую поддержку получали 74 человека в стране всего, то теперь уже свыше 100, боюсь ошибиться в цифрах. Действительно, это дорогостоящая помощь. Вчера только с коллегами обсуждал этот вопрос. По их мнению, работа настроена на сегодняшний день».
Вопрос сейчас в другом — в возрасте получателей этой помощи, говорит президент. Сейчас он ограничивается 18 годами. Однако в будущем, надеется Путин, удастся продлить эти возрастные рамки. «Мы думаем над этим», — подчеркнул он.
Путин обратил внимание на плакат с «сердечком». Корреспондент из Уфы спросила, какую поддержку федеральный центр и президент окажут Башкортостану на празднование 450-летия Уфы и приедет ли глава государства в регион.
По словам Путина, в ходе подготовки к празднованию будет определено, что является приоритетным для республики. По словам Путина, дополнительных ресурсов не нужно, необходимо просто правильно распределить уже имеющиеся средства.
«Но можно и о дополнительных средствах подумать», — сказал Путин.
Вопрос из Италии: как изменились отношения России и Италии при премьере Марио Драги. По словам Путина, эти отношения сложились как устойчивые.
Как обратил внимание российский президент, вне зависимости от тех политических сил, которые сегодня возглавляют Италию, сегодня продолжается то, что было заложено при Берлускони. Этот надпартийный консенсус является ключевым в отношениях России и Италии.
Журналисты перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале «Манеж», 23 декабря 2021 годаРамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Вопрос от Life о «любимчиках» Путина среди министров. На вопрос о том, почему Путин и Шойгу не берут с собой Мишустина на отдых в тайге, президент напомнил старый анекдот: «А кто в лавке-то останется?»
«Золотой фонд России – это сибиряки», – сказал Путин.
Говоря о «любимчиках», президент заверил, что таковых у него нет. «У меня не может быть любимчиков», — сказал он.
По его словам, вопрос не в том, кто хороший или плохой, а в том, как осуществляется руководство процессом.
Марат Газдиев из RT спросил о культуре отмены и «новой этике», когда «женщина — это мужчина, а мужчина — это женщина». По словам президента, это «карета» пойдет в любом случае из-за интернета. Он сравнил «новую этику» с распространением пандемии. Путин отметил, что во всем должен быть здравый смысл. Он придерживается традиционного подхода, когда «женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, отец — это отец».
По мнению президента, женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
Путин о подходе других стран в этом вопросе: «Да пусть они там делают, что хотят». Он выразил надежду, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.Путин о подходе других стран в этом вопросе: «Да пусть они там делают, что хотят». Он выразил надежду, что у России есть способы борьбы «от этого мракобесия».»>у России есть способы борьбы «от этого мракобесия».
Путина заинтересовал вопрос про уголь. «Что федеральная власть может сделать для поддержки регионов с новыми ценами на уголь?» — спросила журналистка.
Путин: Несмотря на подорожание, нужно было обеспечить объемы, необходимые для прохождения осенне-зимнего максимума.
По словам президента, путь решения проблемы — предоставляемая субсидия.
«Россия 24» задает свой вопрос:
Ситуация вокруг компании Роснано, которая развивается по плохому сценарию (ситуация). В том числе и проблемы с долгами. Будет ли государство выплачивать долги Роснано и какие у компании перспективы?
«Действительно, это непростая проблема. По-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении. Вы знаете, что к работе приступило новое руководство, у них есть карт-бланш на оценку ситуации, которая сложилась в компании. есть большой объем гарантий, который предоставлен правительством РФ под проекты. Компания Роснано — по сути, венчурная компания. Я был одним из инициаторов создания этой компании. При том объеме финансирования мы никогда бы не создали соответствующую группировку [ГЛОНАСС], а мы сделали это», — говорит Путин.
Президент признает, что не все проекты удалось реализовать, но надо посмотреть на реальное состояние, надо чтобы компания поработала со своими кредиторами, банками. Тем не менее, госгарантии существуют, напоминает глава России. «Совсем недавно, насколько мне известно, компания погасила часть своих бумаг из своих бумаг, что значит, что компания жизнеспособна», — утверждает Путин.
Путин отметил поддержку развития русского языка в Казахстане и фактически назвал его «русскоговорящей страной».
Далее вопрос задает журналистка из Казахстана.
Каким направлениям отношений с Казахстаном Россия будет уделять внимание в ближайшее время. Планируете ли вы в следующем году посетить нашу страну?
«Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас сложились уникальные отношения. Поддержание этого качества отношений есть и с нынешним президентом», — отвечает Путин.
Глава России обещает посетить Казахстан в будущем году. Направления сотрудничества, которые у нас складываются — экономика, изменить структуру наших экономических связей, с большим вниманием работать по направлению высокотехнологичного развития — цифровизация, генетика, медицина, космос.
Путин обещает «поразбираться» с ситуацией после аварии на ТЭЦ. Что касается Байкала, Путин говорит, что ему неизвестно об обсуждении вопроса о федеральной территории. президент обещает, что «Байкал не станет дальше от населения».
И вопрос снова из Бурятии — после аварии на ТЭЦ, которая произошла накануне.
В 3 ночи в Улан-Удэ произошла коммунальная авария, и почти половина города осталась без горячей воды и отопления, и сейчас подсчитываются убытки, но уже известно, что предстоит большой ремонт, и, скорее всего, средств не хватит. Руководство региона просит посодействовать решению этой проблемы.
И еще один вопрос — может ли Байкал стать особой федеральной территорией (такой вопрос обсуждается). Судьба Байкала — есть ли какие-то новости, спрашивает девушка.
Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале «Манеж», 23 декабря 2021 годаРамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Плакат «Боль». мы тоже обращали на него внимание еще до начала пресс-конференции.
Это вопрос из Бурятии. Журналистка говорит, что инфекционная больница в Бурятии находится в плачевном состоянии — больницу, которой 80 лет, ремонтировалась один раз. Просит помочь президента посодействовать.
Путин: «Деньги, конечно есть, но хочется сэкономить. Начальство настроило, чтобы вы задали этот вопрос». Однако президент признал, что вопрос актуальный и он постарается сделать все возможное, чтобы этот вопрос решить.
Вопрос от телеканала «Спас» о нерешенной демографической проблеме. Корреспондент обратила внимание, что граждане «расхотели рожать». Она спросила о мерах, направленных на изменение такой ситуации.«У нас растет уровень жизни, всё хорошо, внешние блага, но почему-то люди не рожают. Может быть это болезнь не экономического, а духовного порядка?» — спросила журналист.
Путин обратил внимание, что в 2004-2006 годы была более высокая рождаемость в сравнении с 90-ми годами. Он связал это с расширением горизонтов планирования.
«Все наши действия в период пандемии были направлены на поддержку семей», – обратил внимание Путин.
Президент отметил, что отцовство и материнство выше материальных благ, но это нужно не навязывать, а показывать.
Из Сыктывкара, республики Коми, вопрос о переселении из аварийного жилья. Корреспондент попросила рассмотреть продление программы переселения и поблагодарила президента за ее проведение. Она спросила, как Путин оценивает усилия федерального центра, направленные на решение вопросов расселения.
Путин обратил внимание, что финансовые возможности регионов растут. Он назвал этот вопрос поводом вернуться к этой теме, которая постоянно поднимается в правительстве.
Президент о ветхом жилье: надо людей срочно забирать из трущоб.
Вологодская область. Корреспондент спросил о Деде Морозе: о том, что против него подали иск на 10 млн рублей за неисполнение желаний, а также о личном отношении Путина к Деду Морозу. Путин решил выступить адвокатом Деда Мороза. Он посоветовал истцу проанализировать свое поведение и напомнил, что Дед Мороз дарит подарки «только хорошим мальчикам и девочкам».
По словам Путина, его отношения с Дедом Морозом всегда строились благообразно.
Вопрос из Марий-Эл. Как вы считаете, стоит ли в законе о народных промыслах разработать и принять изменения, направленные на поддержку народных промыслов. Президент пообещал обратить на это внимание.
Корреспондент также рассказала, что из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только в Москву. Она спросила, можно ли расширить железно-дорожную развязку.
Путин пообещал обсудить этот вопрос с руководством РЖД. Вопрос связанности российских территорий президент назвал чрезвычайно важным.
Дмитрий Губерниев с вопросом о спорте, точнее об Олимпиаде, куда Владимир Путин планирует отправиться на открытие в следующем году. Страны Запада, однако, устраивают дипломатический бойкот. В чем подоплека?
«Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал — уже давненько — с одним из бывших президентов США, догадайтесь с кем. И он мне сказал — блокады Олимпиад в Лос-Анжелесе и в Москве были большой ошибкой в том числе со стороны США. Вот США продолжают наступать на те же грабли. С чем это связано? С попытками сдержать развитие КНР. Никаких других причин нет и быть не может. Спорт должен объединять людей, и когда спорт лишают основной его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу», — уверен президент.
Президент уверен, что дело не в руководителях, не в вопросах и проблемах. «Дело только в одном — не дать возможности поднять голову конкурентам», — подчеркнул еще раз глава России.
Вопрос из Волгограда. Можно ли надеяться на поддержку в реставрации исторических объектов Второй мировой войны? Также просят создать на территории Волгоградской области центр по экзоскелетов для инвалидов.
Путин начал отвечать с конца. По его словам, он пока не может оценить возможность создания такого центра, но пообещал подумать об инструментах поддержки.
Отвечая на первый вопрос, президент пообещал проверить, нужно ли оказать какую-либо поддержку для этого.
Вопрос из Татарстана о многодетных семьях. Они просят создать в России отдельную программу развития территорий для многодетных семей.
Путин: в России огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Президент пообещал «состыковать» эту проблему с планами развития.
Что касается обсуждения гарантий безопасности России — Путин надеется, что эти дискуссии начнутся, и они позволят нам двигаться вперед.
Путин: «Президент Зеленский пришел к власти и попал, как прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине, «нациков».
«В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной — любой ценой. Но как это возможно с учетом того, что делает сегодняшнее руководство. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией. Что с ними происходит? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет. Сейчас вы спрашивали про убийства, которые к огромному сожалению произошли в нашей стране. У нас сидят. А там что — их не ищет никто. Сожгли людей в Доме профсоюзов в Одессе. Их ищут?»
По поводу выстраивания будущего — в минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в конституцию Украины, провести амнистию, ввести автономию, напоминает Путин. «Вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация. Вместо выборов — возвращение войск в места постоянной дислокации. Так ставится вопрос. То есть ввести войска», — говорит президент.
Кроме того, глава России напоминает, что необходимо все изменения согласовать с представителями самопровозглашенных республик, но власти в Киеве отказываются разговаривать с представителями Донбасса.
Будущее Донбасса — должны определить люди, живущие на Донбассе, и по-другому быть не может, а Россия видит свою роль в качестве посредника, говорит Путин. В соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта, мы на это не согласны, подчеркивает глава государства.
«Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран. И глядя на то, что происходит на Украине в том числе. Полная нищета», — отрезал Путин.
Путин применил словосочетание «киевский режим», по аналогии с тем, как западные СМИ характеризуют политический процесс в России.
«У нас были договоренности — о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с другой стороны, могут отдать только руководители. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом отменили это решение. Спросите их, зачем они это сделали!»
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале «Манеж», 23 декабря 2021 годаАлексей Никольский/РИА «Новости»
Путин начал с последнего вопроса — президент лично пытался получить ответ на этот вопрос. Есть мнение, что люди, которые сейчас сидят за эти преступления, не заказчики, но органам следствия и дознания это пока что неизвестно, говорит глава государства.
Вопрос от «Эха Москвы». Как вы видите ситуацию с безопасностью в Донбассе? Какое будущее у минских соглашений? Создается ощущение, что многие позиции с США совпадают, но слово «война» звучит все чаще. Допускаете ли вы возможность войны с Украиной?
И вопрос от Дмитрия Муратова: вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова?
Песков обратился к журналистам с призывом поменять маски, учитывая, что пресс-конференция продолжается уже два часа. Однако, как передает корреспондент «Газеты.Ru», маску журналистам дали всего одну.
«В местах лишения свободы находятся люди, совершившие преступления, но это наши граждане, и относиться к ним надо по-человечески», — подчеркнул президент.
«Что касается пыток, к сожалению, это не только проблема России. Это общемировая проблема. Наверное, есть страны, есть такие учреждения, где все выглядит очень благостно. Мы говорим о развитии пенитенциарной системы, о строительстве новой системы», — начал отвечать Путин. Президент опирается на информацию из разных источников. Возможны ли ошибки при подписании разных документов — «да, жизнь разнообразна, ничего не поделаешь».
при оценке этой ситуации надо опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено, напоминает глава государства, свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела. «Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного следователя, поэтому и разделили следственный комитет и прокуратуру, тем более, места лишения свободы, которые находятся под контролем Министерства юстиции, а не под контролем МВД, хотя этот вопрос звучит», — говорит Путин.
«Надо спокойненько с этим работать, и опираться на добросовестное, полноценное расследование тех преступлений, которые были совершены», — ответил он.
Вопрос от Ксении Собчак — о снятии главы ФСИН после скандала публикации видео с пытками в российских тюрьмах. Недавно в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Согласен ли президент, что пытки в российских тюрьмах носят системный характер?
Путин сам выбирает вопрос — выбирает табличку «Мусор». «Вещь прозаическая, но она волнует наших людей».
Вопрос из Ленобласти, где в активной фазе мусорная реформа. Но есть одно но — люди, которые больше всех говорили, что надо закрывать полигоны, выступают и против строительства мусороперерабатывающих заводов. Говорят, только не здесь. Как убеждать людей?
Вопрос этот лучше задать губернатору, считает президент.
«В целом, так называемая мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. У нас главная задача решить эту проблему. Но на этом пути одна из ключевых задач — создать соответствующих операторов. Они созданы почти во всех регионах России», — отвечает глава государства.
Причем где-то уже регионы идут с опережением планов. Достигли уже 40% от запланированного — и это выше, чем планировали.
Телеканал «Мир» задает вопрос. В конце года запланирована встреча с Лукашенко — и это шестые переговоры за год. Когда граждане наших стран почувствуют реальные результаты Союзного государства?
Путин говорит, что существует большой набор по сближению наших стран. «У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах», — это президент говорит о передвижении, о рынке труда. Сейчас же речь идет о синхронизации налогового и таможенного законодательства. Это необходимо, чтобы действовать совместно для достижения совместных целей, подчеркивает президент. «Александр Григорьевич, и его команда — непростые переговорщики», — признал Путин, но определенное понимание уже достигунто.
«Я уверен, что наши граждане это почувствуют на себе, на текущей жизни. Это не манна небесная, с неба сразу все не повалится», — говорит он.
Путин признает, что уровень интеграции наших государств все еще ниже, чем в Евросоюзе.
Путин заверил, что Россия не захватывает рынок газа в Европе. Он обратил внимание, что Россия единственной в мире увеличила поставки газа на экспорт.
«Дефицит возник. И это проблема. В том числе западные операторы хранят свой газ на Украине. Начали его активно поднимать и использовать в своих странах. Мы же говорили: не надо разрушать контракты долговременные. Нет, твердила еврокомиссия, рынок отрегулируют. Отрегулировал — $2 тыс. Пожалуйте», — сказал Путин.
Путин, отвечая на вопрос от «Первого канала» по поводу газового кризиса, сказал о Западе: Врут все время. Тень на плетень наводят.
По словам президента, «Газпром» поставляет весь объем, которые запрашивают наши контрагенты по контрактам. И не только весь объем, но и увеличивает поставки.
Как отметил президент, России удалось «собрать в кулак все наши силы» и эффективно противостоять всем ковидным угрозам. Путин заявил, что система диспансеризации должна работать устойчиво.
Президент также отметил, что постковидная диспансеризация хорошо сказывается на здоровье людей, но многие боятся ею воспользоваться. По его словам, люди после ковида очень в ней нуждаются.
Вопрос из Калужской области о плановой помощи. По словам корреспондента, плановая помощь из-за ковида сокращается, а где-то и прекращается позже.
Путин: Плановая помощь действительно в первый период борьбы с коронавирусом пострадала, нор это было естественно: нужно было перепрофилировать койки под больных ковидом. Перепрофилировать приходилось и медиков. К тому же приходилось менять маршрутизацию населения, направлять людей в другие лечебные заведения.
По мнению президента, Россия кажется Западу слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на нее. Он отметил, что Россия просто хочет обеспечить свою безопасность.
По словам Путина, Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их от нас. На вопрос о «возможности нападения» на Украину Путин ответил: Россия никому не угрожает.
Президент также обратился к истории: Кто создал Украину? — Владимир Ильич Ленин.
Вопрос от Sky News: «Можете ли вы гарантировать, что не нападете на Украину?»
Путин: Наши действия будут зависеть не от хода переговоров. Мы что ли ставим ракеты у границ США? Нет, это США находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?
По его словам, России важен не ход переговоров, а их результат.
Про прежние обещания НАТО: Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО.
«Дети всегда умнее своих родителей», — говорит Путин. Человек не только развивается, но и думает интереснее. «Сейчас все образование, особенно в малых возрастных группах, основано на играх». А потом все возможности, безусловно должны быть использованы. для этого и развивается широкополосный интернет в России, чтобы даже в сельской местности дети имели возможность получить доступ к таким сферам. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали вот этим интернетом, говорит президент. «Чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы занимались спортом, чтобы музеи посещали», — отметил Путин.
Для этого, продолжает президент, и существуют представители исполнительной власти и НКО, которые должны в диалоге между собой выработать определенные правила поведения.
Песков спрашивает, есть ли в зале «какие-то блогеры». Они нашлись.
Представитель российской соцсети «Яппи». Вопрос такой — развитие всех цифровых сервисов несет большие возможности, в том числе и в сфере образования. А дальше — небольшая реклама собственно платформы.
А как вы относитесь к взаимодействию молодежи в таких сферах, спрашивает девушка.
Нам бы не хотелось прибегать к крайним мерам, продолжает Путин, но мы будем вынуждены, если нас будут принуждать к ним.
Вопрос от «Тобольского времени».
Журналист говорит о деструктивной информации, с которой сталкиваются дети (и буллинг, и прочая информация). Произойдет ли регистрация в соцсетях по паспорту. Какие еще меры могут быть приняты для защиты детства?
Президент подчеркивает, что этот вопрос обсуждается практически во всех странах, а не только в России. И здесь задействованы и представители глобальных платформ. Для них это бизнес и деньги любой ценой — это уход от национального контроля, уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях. Вопрос номер один для них — извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления, с этим связанные (суициды, трагедии в школах).
За последнее время предотвращено более 100 потенциальных инцидентов в школах. «Поток их идет», — говорит президент.
Отсюда и требования приземления этих платформ, чтобы они открывали в России свои представительства.
Что касается ухода от обезличенности в интернете — это тоже обсуждается и в России, и во всем мире. Интернет — все большая часть жизни, а потому все, что происходит в интернете, должно регулироваться. Но это не должно подавлять свободу, предупреждает Путин.
Скрытого смысла здесь искать не стоит, говорит Путин. Отношения наших двух стран сложились так, как их президент и охарактеризовал. Лидеры двух стран сформировали личные доверительные отношения. В сфере экономики — во-первых, Азия вообще развивается быстрыми темпами, и Китай — лидер и мировой, и азиатской экономики. Поэтому естественно, что мы развиваем отношения с Пекином. Оборот — свыше 100 млрд, и мы превысили пандемийный уровень. работаем по энергетике, мы поставляем все виды ресурсов Китаю, хотя мы и договорились выйти на безуглеродную энергетику к 2016 году. Атомная энергетика, космос, высокотехнологичные направления — работаем почти по всем направлениям. Гуманитарные проекты сплачивают людей.
Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия снабжается самыми передовыми системами оружия, мы разрабатываем отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе.
Мы развиваем сотрудничество между вооруженными силами. Это и учения, и международные игры, и совместное патрулирование. Такое партнерство между Россией и Китаем вышлор на небывалый в истории уровень.
Вопрос от китайского агентства «Синьхуа». Недавно состоялись переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином. Путин отметил, что наши двусторонние отношения — образец межгосударственного сотрудничества в 21 веке. Как сегодня понять эту оценку?
Как отметил глава государства, нужно думать о перспективах своей безопасности, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — «смотреть, когда долбанут».
«Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас — не вмешивайтесь, мы должны реагировать» — сказал президент.
Как утверждает президент, проблема Украины заключается в отказе от исполнения минских соглашений. Он назвал минские соглашения единственно возможным вариантом урегулирования в Донбассе.
Путин: Обострение началось в 2014 году. Что тогда произошло? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Президент Янукович со всем согласился, получил гарантии от других стран в мирном разрешении ситуации. Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять их под свою защиту, под свое крыло?
Слово Ираде Зейналовой, которая представляет НТВ. Она отметила, что уже несколько недель вся мировая пресса шумит о том, что Россия хочет напасть на Украину, после чего Россия направила иностранным государствам свои «красные линии». «Мы к чему должны готовиться? Каков реалистичный прогноз? Просчитывали ли мы вероятность какой-то войны?» — спросила она.
Про ресстр СМИ-иноагентов: «Согласен, ничего хорошего нет. Но этот закон придуман не нами, и придуман в государстве, которое все считают сведущим в демократии (Великобритания). Он принят в 30-е годы и действует сейчас».
Путин об иноагентах: Этот закон придуман не нами. Это закон, который действует сейчас в США. Там 0,34 или 0,034 признаны иноагентами. У нас так же.
По словам президента, российский закон об иноагентах более либеральный. Он не предусматривает уголовной ответственности, как в США. У нас 74 организации признаны иноагентами.
Путин: Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего отравление Алексея Навального, которого президент назвал «этим человеком». «Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу», — говорит президент.
Путин дал слово ВВС. Корреспондент Петр Козлов спросил у президента об иноагентах. Путин: «Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри».
Говорит Путин и о подделке документов (сертификатов) — возбуждено около 200 дел уже. «Здесь нужно глобально разъяснять и убеждать» — подчеркивает президент, добавляя, что меры принуждения в Германии, например, не сработали.
Путин явно намекает на коммунистов, которые «довели страну до распада» (это слова президента), борются против вакцинации, хотя в СССР не спрашивали — «и шлеп-шлеп-шлеп». Это он так описывает разницу подходов к вакцинации в России и СССР. Сегодня нужно убеждать, а не «шлепать».
А вот новые волны коронавируса президент объясняет способностью вируса к мутации. «Вот и все», — добавляет он.
Например, в странах Африки много больных иммунодефицитом — и там возникают новые варианты вируса. Именно поэтому Путин выступает за признание и распространение вакцин по всему миру. «Иначе нам не справиться с этими последствиями. <...> У нас даже появился термин — избыточная смертность».
При этом подсчитать количество смертности от COVID достаточно сложно, в том числе потому, что эта информация скрывается по всему миру. смертность высокая от чего — низкий уровень коллективного иммунитета. В России — всего 54,9%, а надо 90-99%.
А вот меры преследования вводить не надо — и дело не в политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить — сразу появятся, сразу появятся способы обойти.
«Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — говорит глава государства.
Повторные заражения возможны, и имеют место быть. Второй раз после болезни человек заболевает 1%, сокрушается президент. А из вакцинированных — 3-4%, всего! А на койках в больницах вакцинированных — еще меньше. Это объективные цифры подчеркивает президент.
Базы кругом — это правда, признает президент. «Окружить такую территорию, как наша, — сложная задача», — успокаивает Путин.
Вопрос от «Комсомолки». Александр Гамов не признается, что это он кричал (об этом его спросил Песков). А теперь вопрос: Не смогли бы вы свой взгляд — чем объясняются новые волны коронавируса (каждая следующая сильнее предыдущей). Насколько подтверждена эффективность вакцинации? И как медики объясняют повторные заражения? И почему так высок уровень смертности. В мире за сутки гибнет 6,7 тыс. человек. Значит, в России, каждый 6-7-й. Можем ли мы дальше с этим мириться?
Гамов доходит и до вопроса — может быть ввести и уголовные наказания за призывы не ходить к врачам?
Песков: «Александр Гамов, «Комсомольская правда». Александр, это вы кричали?»
Гамов: «Нет, это не я кричал».
Песков: «Тогда вам слово».
«У нас много мест, красивых, достойных, где человек может чувствовать себя достойно», — считает президент.
А когда речь заходит о ВСМ, то тут надо хорошо подумать, потому что развитие таких проектов, например, между Москвой и Петербургом убьет авиационное плечо между двумя столицами.
Кроме того, есть и проблема экономическая. Во всех странах эти проекты убыточные. А это важно для нашей страны.
Путин просит не исключать Москву и Петербург из перечня российских городов. Президент считает, что и малые города развиваются сейчас энергично, но необходимо ускорить развитие, прежде всего, малый городов. В приоритете — развитие инфраструктуры. Это один из драйверов роста. И от связанности местностей здесь многое зависит. Можно жить в условиях благоприятной среды, но необходимо иметь возможность сохранять мобильность населения. Петербург, Крым, юг России — развиваются хорошо, уверен Путин.
Кроме того, развивается и восточный полигон. Москва, Казань — до Тюмени — это про развитие дорожной инфраструктуры. «Все это дает возможность людям чувствовать себя в благоприятной среде доступности», — говорит Путин.
Вопрос из Великого Новгорода. Вопрос про городскую среду. Какой бы город лично Путин, кроме Москвы и Питера, выбрали бы для жизни. Это личный вопрос. Второй вопрос — журналистка говорит, что регион расположен удачно — между двумя столицами. Однако город развивался бы быстрее, если бы рядом прошла высокоскоростная жд-магистраль. Каковы перспективы реализации этого проекта?
Между третьим и четвертым вопросом, пока Песков выбирал, кому дать слово, из зала послышались крики. Как уточнил корреспондент «Газеты.Ru», кричали задние ряды.
Песков: «Давайте не будем кричать».
Путин: «Будем-будем».
А вот что касается руководства регионов. «По нашему пути пошли очень многие страны», — говорит президент. «При общем руководстве со стороны федерального центра, нам нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Разве можно сравнить Чукотку и Москву? разные вещи, и разная эпидемиологическая ситуация».
Конечно, можно было бы делать и поточнее и энергичнее, но руководители справились с поставленными задачами. Но и федеральный центр помогал регионам. Взаимодействие дало нужный результат, считает глава государства.
Результат этих мер неплохой, оценивает Путин. «Мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем другие экономики мира».
Путин признал, что малый бизнес, в основном, и страдает. «Мы тоже выработали поддержку этим отраслям. Всем ведущим отраслям», — подчеркнул президент. Ряд мер, по его словам, пошли на пользу крупным отраслям и предприятиям. Они отработали фактически без сбоя, а в ряде случаев даже нарастили, например, оборонка. Что касается малых предприятий — общепит, тренажерные залы, театры, кинотеатры, музеи — конечно, они страдали, говорит глава государства. И напоминает, какие меры были предприняты, чтобы поддержать эту отрасль. И кредитование, и льготы, и рассрочка, и льготная аренда. И ряд мер сейчас продлен, напоминает Путин. на это выделялись и выделяются огромные ресурсы.
«Хочу отдать должное нашим коллегам — все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом», — добавил он.
Вопрос от РИА «Новости». Не менее важна и бизнес-составляющая. Где баланс между ограничительными мерами и необходимостью сохранить экономику, ведь страдает малый бизнес и целый ряд индустрий. И второй вопрос — как Путин оценивает работу региональных руководителей, которые по-разному распорядились свалившимися на них полномочий.
Путин: если ЦБ не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в России будет, как в Турции.
Путин: по телевидению показывают только незначительную долю его переговоров по экономическим вопросам.
«Можно поругивать ЦБ, я в контакте с бизнесом, знаю его мнение, но я оцениваю его работу положительно», — сказал Путин.
Рост социальных расходов — это один из ключевых вопросов сохранения макроэкономической стабильности. Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах: в США, в Еврозоне. Мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и сводит на «нет» те благие цели, ради которых она проводится. Путин заявил о необходимости вернуться к целевым показателям по инфляции в России в 4%.
По словам президента, при поддержке пострадавших от пандемии отраслей экономики все было нацелено на сохранение рабочих мест и помощь людям.
Путин: «Бюджет в России социально-ориентированный, в следующем году на социальные нужды запланировали 4 трлн рублей из бюджетов всех уровней, но будет больше».
В аппарате одного из депутатов Госдумы нам сообщили, что члены парламента практически тайком смотрят пресс-конференцию Путина прямо во время пленарного заседания — его, к слову, не прервали.
Слово предоставили ТАСС. Вопрос о социальных расходах государства. Возможно ли дальнейшее наращивание социальных расходов? Оценивались ли риски изменения инфляции?
Путин о полной вакцинии населения. В России уровень коллективного иммунитета — 59,4%. К ним относятся и переболевшие, и привившиеся. Президент отметил, что это данные на вчерашний вечер, которые он обсуждал с Анной Поповой и Татьяной Голиковой. Путин отметил, что этого недостаточно.
Еще один драйвер роста — повышение производительности труда. По словам президента, ресурсы на это предусмотрены и выделяются ритмично.
Обостряется одна из важнейших проблем — в сфере демографии. Не хватает рабочих рук. Это один из факторов экономического роста.
«146 млн — совершенно недостаточно населения для такой огромной территории. У нас же рабочих рук не хватает!» — сказал президент.
«В целом и работа правительства, и работа ЦБ в пандемию удовлетворительна, результат положительный», — констатировал Путин.
Путин назвал одним из негативных последствий пандемии коронавируса снижение продолжительности жизни: было 71,5, а стало 71.
Уровень безработицы. Как отметил президент, власти ставили задачу вернуться к допандемийному уровню, но он стал еще ниже.
Рост реальных доходов населения к концу года, по прогнозам специалистов, составит 3,5%, обратил внимание Путин.
По словам президента, ожидается инфляция 8%.
Президент отметил достижения в стройке: за год было построено 90 млн кв.м. По словам Путина, это абсолютный рекорд.
Путин: у нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.
Песков предоставил слово руководителю «Интерфакса» Вячеславу Терехову. Он спросил о войне с коронавирусом.
«Как выбираться из этого экономического кризиса? Надо ли ожидать полную вакцинацию населения, чтобы говорить об успешном развитии экономики? Как вы оцениваете работу правительства и Центрального банка?» — спросил журналист.
Путин ответил, что если ответить на все заданные вопросы, пресс-конференцию можно будет закончить. Президент поблагодарил коллег из ЮАР за работу. По словам Путина, экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса, оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем другие.
В зал уже принесли традиционную термо-кружку президента. А, значит, и сам Владимир Путин скоро начнет пресс-конференцию.
Последние просьбы — забрать с собой набалдашники от микрофонов в качестве сувениров с собой, отключить телефоны и быть максимально емкими и краткими. «Президент скоро будет с нами», — сказал Песков.
В зале появился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он просит соблюдать социальную дистанцию. «Давайте не забывать раз в полтора-два часа менять маски», — дает наставления Песков.
Иногда плакаты достаточно емкие, чтобы понять, что вопрос будет не из простых.
К тому, что на пресс-конференции к Путину приходят журналисты в различных образах (что не сделаешь для привлечения внимания!), мы все привыкли. Одна из журналисток, пришедших на конференцию, выбрала образ не то Снегурочки, не то врубелевской Царевны-Лебедь — сказать точно пока не беремся. Белая шифоновая юбка, расшитая стразами блуза с пушистой «меховой» отделкой и рифмующийся с ней кокошник позволяют предположить оба варианта, однако расклешенные рукава наталкивают на аллюзию, что девушка взмахнет рукавом — и оттуда, учитывая обстоятельства, посыпятся вопросы к главе государства.
Журналисты уже прошли в зал, все общаются, снимают видео для Instagram и Tik-Tok. Каких-то столпотворений нет, хотя пресс-конференция проходит в формате COVID-free, санитарные меры никто не отменял.
Сергей Шнуров, например, всю ночь не спал и придумывал вопрос президенту. Обещает, что будет интересно. А шансы свои задать вопрос Путину оценивает как 507 к 1. С точки зрения математики, очень точно, но все-таки, кажется, что вероятность, что именно ему дадут микрофон — хотя бы чуть-чуть, но выше. Хотя надо отметить, что и вопросов будет больше, чем один.
Кстати, если вы привыкли рассматривать плакаты, которыми журналисты пытаются привлечь внимание президента (иногда там и правда встречаются довольно забавные или как минимум интересные), вам придется присматриваться чуть сильнее. Дело в том, что еще несколько лет назад пресс-служба Кремля ограничила формат плакатов размером А3.
А все для того, чтобы не усложнять работу фото- и видеослужб, которые, как и мы, занимается освещением Большой пресс-конференции.
Современные проблемы требуют современных решений. «Да, это то самое серебро», — подтвердил наш коллега.
Корреспондент «Газеты.Ru», который работает сегодня в Манеже, подметил интересную деталь.
Ксения Собчак традиционно ходит на подобные мероприятия в красных брючных костюмах. И в этом году тенденция стала, судя по всему, распространяться. На текущий момент наш коллега встретил как минимум еще четверых дам в схожих костюмах.
А вот так выглядит обработка входящих в пресс-центр. Те ли это самые частицы серебра, о которых говорила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, точно утверждать не беремся. Но выглядит эффектно.
Чем кормят журналистов? «По моему личному ощущению, в этом году все очень скромно — и в плане закусок, и в плане размещения. В основном, бутерброды с ветчиной, сладости, плюшки, чай-кофе», — говорит наш коллега из пресс-центра Манежа.
Журналисты уже собираются в пресс-центре, в зал, где пройдет пресс-конференция, только через 10 минут начнут запускать операторов для установки оборудования.
В этом году, что неудивительно, особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, пресс-секретарь управделами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия-24» сообщила, что в Манеже установлен «уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов».
Обработка такими частицами абсолютно безопасна, и, как говорит Крылова, «даже полезно».
Манежная площадь сегодня с утра непривычно пустынна. Она перекрыта. Вместе с ней закрыта часть вестибюлей станций метро «Охотный ряд» и «Библиотека имени Ленина», что вызвало определенную толкучку на самих станциях, передает корреспондент «Газеты.Ru», который в настоящий момент проходит на Большую пресс-конференцию. Кроме того, закрыт и проход в Александровский сад.
Так что если вы сегодня планировали прогуляться вокруг Кремля, вероятно, стоит отложить свои планы на вторую половину дня.
Говоря о СМИ-иноагентах, официальный представитель Кремля призвал не придавать этому преувеличенного значения.
«Не нужно преувеличивать и не нужно в данном случае здесь искать какие-то нюансы, их нет. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства», — отметил Песков.
Особое внимание привлек тот факт, что в пресс-конференции будут участвовать представители СМИ-иноагентов. Как отметил Песков, они будут не просто присутствовать, но и смогут задавать вопросы Путину.
«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря», — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.
Трансляцию пресс-конференции в прошлом году в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян старше четырех лет, проживающих в больших городах. За четыре часа 29 минут президент ответил более чем на 50 вопросов журналистов и обращений граждан, поступивших в call-центр.
В прошлом году из-за изменения формата пресс-конференции часть представителей СМИ находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Другие общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно и проходят эти пресс-конференции.
Предугадать вопросы журналистов довольно сложно. Например, в прошлом году президента спрашивали о высоких тарифах ЖКХ, дистанционном обучении, нехватке машин скорой помощи, жаловались на неполучение медиками обещанных выплат.
Во внешней политике журналистов интересовала, в частности, судьба Нагорного Карабаха: пресс-конференция проходила вскоре после завершения конфликта.
По словам Пескова, на пресс-конференцию смогут попасть практически все зарубежные журналисты, аккредитованные для работы в России.
Более половины аккредитованных на пресс-конференцию журналистов — представители региональных СМИ, обратил внимание официальный представитель Кремля.
«Что чрезвычайно важно — это из всех регионов приезжают региональные журналисты. Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами регионов», — уточнил Песков в интервью телеканалу НТВ.
В этом году участие в пресс-конференции примут около 500 журналистов, хотя обычно их количество составляло 1200. Такие изменения связаны с эпидемиологической ситуацией. Но в остальном мероприятие пройдет в классическом формате.
«Это классическая пресс конференция, ежегодная пресс конференция президента, со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами главы государства», — уточнил Песков.
Песков также прокомментировал вызвавшее активные обсуждения решение предоставить аккредитацию на пресс-конференцию украинскому журналисту Роману Цимбалюку, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ. Официальный представитель Кремля напомнил, что виновным в нарушении закона человека может признать только суд.
«Признать виновным в нарушении действующего закона только суд. Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ», — отметил Песков в эфире Первого канала.
Уже через несколько часов начнется большая пресс-конференция президента России. Накануне Дмитрий Песков дал несколько комментариев, посвященных этому мероприятию. В частности, он рассказал, что вопросы главе государства не могут быть прописаны заранее, но они легко прогнозируются.
«Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они тоже принимают участие, и тоже спрашивают у президента. То есть если они считают, что их вопросы тоже заранее прописаны... Они легко прогнозируются. Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 24».
Пресс-конференция Путина предусматривает свободное общение президента с прессой, что называется «до последнего», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также рассказал, что из зарубежных СМИ для участия в пресс-конференции выбирали тех, кто постоянно «на связи» с Кремлем.
По словам Пескова, провести ежегодную пресс-конференцию президента позволяет относительно спокойная эпидемиологическая ситуация. Как отметил официальный представитель Кремля, очный формат необходим.
«Это всегда удобнее для него [Путина] — смотреть на людей, и удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы», — сказал он.
Еще одним изданием, не аккредитованным на пресс-конференцию Путина, стало «Ваши 6 соток». Его главный редактор Андрей Туманов восемь раз участвовал в этих пресс-конференциях и не единожды задавал свои вопросы первым.
«Мы сами не стали подавать на аккредитацию, потому что у меня вопросов нет вообще, ни одного. Я на все вопросы знаю ответы, зачем мне тогда идти? Для меня пресс-конференция уже неинтересна», — сказал он «Подъему».
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На пресс-конференции не будут присутствовать журналисты «Новой газеты». Как объяснил журналисту Алексею Полоротову пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это связано с «ограничениями Роспотребнадзора».
«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум 500, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять», — сказал официальный представитель Кремля.
Тем не менее на пресс-конференцию аккредитовали журналистов СМИ-иноагентов, в том числе «Дождя», Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)».
На сайте Кремля опубликован список аккредитованных журналистов. Не пресс-конференцию президента смогут попасть 507 представителей СМИ. Среди них — Ксения Собчак, Сергей Шнуров, Андрей Колесников. Кроме того, на мероприятие аккредитовали украинского журналиста Романа Цимбалюка. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что его вызывали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». 23 декабря пройдет Большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Она станет 17-й по счету. В этом году она пройдет в Манеже, куда приглашены 500 журналистов, в том числе и наш коллега. Будем надеяться, что «Газете.Ru» удастся задать вопрос президенту.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что на мероприятие будут приглашены и представители СМИ, попавших в реестр иностранных агентов — этот статус не подразумевает запрета на работу на пресс-конференции.
В прошлом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в формат мероприятия — Владимир Путин общался с журналистами по видеосвязи из подмосковной резиденции Ново-Огарево. В этом году участникам мероприятия необходимо сдать три ПЦР-теста.
Пресс-конференция в 2020 году продолжалась 4 часа 29 минут. Тогда глава государства ответил на 60 вопросов.
В этом году «прямая линия» и Большая пресс-конференция как обычно проводятся раздельно.
Практика проведения Больших пресс-конференций существует с 2001 года. Путин ввел ее во время первого президентского срока. Это была самая короткая беседа с журналистами, она длилась всего лишь чуть больше 1,5 часов. На мероприятии присутствовали 400 журналистов, которые задали 22 вопроса об экономическом и политическом развитии России, ситуации в Чечне, интеграции страны в международное сообщество.
Все последующие пресс-конференции год от года становились все продолжительнее. Уже в 2006 году мероприятие длилось 3 часа 26 минут, было задано 76 вопросов, в том числе о газовых конфликтах в СНГ, победе на выборах в Палестине движения «Хамас», положении российских НКО, ситуации в вооруженных силах и российско-грузинском шпионском скандале.
Самая продолжительная пресс-конференция прошла в 2008 году: президент общался с журналистами 4 часа 40 мину, ему задали 106 вопросов, в том числе о повышении уровня инфляции, выборах в Чечне и Ингушетии, миграционной политике в Ставропольском крае и о возможности третьего президентского срока.
В 2012 году прошла первая пресс-конференция Путина после президентского срока Дмитрия Медведева. За 4 часа 33 минуты глава государства получил несколько нестандартных вопросов, в том числе — о конце света. Журналисты активно интересовались законопроектом о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами. Президент семь раз упомянул умершего юриста Сергея Магнитского и шесть раз — тогда уже главу правительства Дмитрия Медведева.
В 2013 году Путин дольше всего отвечал на вопрос об отношениях с Украиной — почти 15 минут. Эта страна упоминалась в вопросах и ответах 55 раз. Всего президент ответил на 73 вопроса за 4 часа 5 минут. Теме международных отношений было посвящено более 30% вопросов.
Рекордное за всю историю этого формата количество журналистов аккредитовались на Большую пресс-конференцию в 2019 году: тогда допуск на мероприятие получили 1895 представителей СМИ. За 4 часа 19 минут президент ответил на 71 вопрос 55 журналистов в основном на тему общества и социальной сферы. Путин тогда говорил, что самыми тяжелыми событиями для него на посту главы государства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке в Москве и что эти события он никогда не забудет.
Следите за Большой пресс-конференцией Путина — 2021 на «Газете.Ru», а мы будем рассказывать о главных заявлениях президента в режиме онлайн.