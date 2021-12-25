«Горбачевский проект»: мог ли спастись СССР

Ровно 30 лет назад первый президент СССР Михаил Горбачев объявил о распаде Советского Союза. По мнению бывшего лидера страны, это не было неизбежным — Советский Союз можно было спасти, превратив его в конфедерацию – Союз Суверенных Государств. Последний председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов заявил «Газете.Ru», что идея Горбачева мало чем отличалась от проекта СНГ и что сохранить советское государство в его тогдашнем виде было невозможно.

Новоогаревский процесс

Разработка нового союзного договора из-за назревшего кризиса между республиками СССР началась в апреле 1991 года. Своим названием он обязан подмосковной резиденции Михаила Горбачева в Ново-Огарево.

Предполагалось реформировать государство и превратить его в мягкую федерацию. По соглашению права республик существенно расширились бы (в том числе Союз мог передать часть своих исключительных полномочий республике, на территории которой они будут осуществляться, при одобрении этого другими республиками).

Из текста «Договора о Союзе суверенных государств» следует, что каждая республика — участник соглашения – суверенное государство.

А Союз Советских Суверенных Республик (согласно стенограмме заседания, по настоянию Горбачева именно так должна была называться обновленная страна – ред.) – «суверенное федеративное демократическое государство, образованное в результате объединения равноправных республик и осуществляющее государственную власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники Договора».

В первый раз подписанию соглашения помешали события, названные «Августовским путчем». После провала попытки самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению захватить власть Союз Суверенных Государств планировалось создать уже как конфедерацию. Конец государственной реформе положило подписание Беловежского соглашения (учреждение СНГ) в декабре 1991 года. По нему СССР прекращал свое существование. Вскоре Горбачев ушел в отставку.

Если бы

«Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении», — сказал Горбачев ТАСС 25 декабря. Он заверил, что целью властей Советского Союза было «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий».

«Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — заявил бывший лидер страны.

При этом он считает, что Союз можно было сохранить «даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены».

Горбачев добавил, что тогда Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик. «В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза», — отметил экс-президент СССР.

Он также осудил заключение Беловежского соглашения, назвав его «скоропалительным» и усомнившись в его законности.

«Паллиативный орган»

Последний председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов заявил «Газете.Ru», что в корне не согласен с высказываниями Горбачева.

«Союз советских государств он сам распускал. Государство он довел до того состояния, что оно уже распадалось. Так что Горбачеву повезло, что произошел путч, потому что если бы не это, его бы все обвиняли, что он разгромил Советский Союз. А теперь, видите, у него есть возможность говорить: «Нет, я бы сохранил, но мне помешали», — сказал он.

Хасбулатова убежден, что единственное существенное отличие проекта ССГ от соглашения СНГ заключалось в том, что в Содружестве был бы «бесправный президент».

«Он же последний проект знаете, как назвал – ССГ – Союз суверенных, даже не союз, содружество суверенных государств, он так назвал.

Там уже не было ни партии, даже не было совета министров, верховного совета не было, союза органов. В общем-то, этот проект был очень близок к тому, что подписали Ельцин, Шушкевич и Кравчук.

Единственное, что там какой-то паллиативный орган союзный этого Содружества, был бесправный президент. Но немножко лучше горбачевский проект. Содружество суверенных государств было бы то же самое, потому что даже налогов не имел уже союз», — заключил он.