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Политика

Не более двух сроков: какие поправки внесут в Конституцию Белоруссии

Минск опубликовал проект поправок в белорусскую Конституцию

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Сергей Бобылев/ТАСС
Белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства. Предлагается запретить избираться на эту должность более двух сроков. Кроме того, возможна отставка лидера страны, если так решил Всебелорусское народное собрание. Но экс-президента республики не смогут привлечь к ответственности за действия, которые он совершал на посту.

В Белорусси представили проект новой Конституции. В частности, там указано, что один человек может занимать президентский пост не более двух сроков. Сейчас ограничений на количество президентских сроков в конституции нет.

В проекте поправок указано, что глава государства избирается на срок пять лет. Его выбирает непосредственно народ республики «на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании», говорится в сообщении госагентства БелТА. Бывший президент не может быть привлечен к ответственности за действия, которые он совершил на посту.

При этом запрещается финансирование проведения выборов иностранцами, зарубежными организациями и другими странами.

Устанавливается еще одно новое правило: президент может быть смещен, если такое решение примет Всебелорусское народное собрание (ВНС) – «высший представительный орган народовластия, ему дается право законодательной инициативы».

Свержение президента возможно в случае «систематического или грубого нарушения им Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления». ВНС будет состоять из не более чем 1200 делегатов. Заседания планируется проводить минимум ежегодно, избирается на пять лет, как и парламент.

Перед ВНС, согласно новой Конституции, ежегодно должен отчитываться белорусский премьер «о выполнении программы социально-экономического развития страны». Кроме того, законодательный орган будет назначать «членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома». Но назначением главы кабмина будет заниматься президент республики при согласии палаты представителей.

Если глава государства погибнет, то госорганы должны подчиняться Совету Безопасности. Помимо этого, необходимо ввести чрезвычайное или военное положение. Заседания Совбеза будет координировать председатель Совета республики. ЧС сможет ввести и сам белорусский лидер в случае попыток мятежа, массовых и иных беспорядков.

Проект Конституции предполагает возможность предоставить убежище иностранцам и лицам без гражданства, которых могут преследовать в других странах.

Поправками к Конституции устанавливается запрет на военную агрессию со своей территории против других государств. В документе законопроекта подчеркивается, что Белоруссия придерживается в своей внешней политике, прежде всего, «принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права».

Несколькими днями ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции пройдет скорее всего во второй половине февраля следующего года.

Сначала пройдет обсуждение проекта поправок, затем власти в рамках рабочей группы соберутся, чтобы «посмотреть, какие существенные, принципиальные предложения будут внесены народом».

«И уже с готовым проектом, после того как конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции уже на референдум», – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства 23 декабря подчеркнул, что вскоре проект основного закона страны будет вынесен на всенародное обсуждение. «Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, этого не будет», – сказал он. Лукашенко обратил внимание, что с изменением Конституции система управления в государстве будет отстроена заново.

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