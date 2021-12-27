Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Опрос показал, на чем россияне планируют сэкономить в Новый... 05:43
Ливия намерена объявить британского посла персоной нон-грата 05:31
В МИД РФ назвали фантастикой возможность США ограничить... 05:31
Российский хоккеист попал в пятерку самых перспективных... 05:29
Аналитики назвали самые выгодные инвестинструменты 2021 года 05:17
Политолог оценил шансы Польши на победу в войне... 05:14
В Туве загорелся морг 05:05
Жириновский предложил новогодние каникулы распределить в отпуска... 04:55
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать и хранить мандарины 04:40
Более тысячи грузовиков застряли на российско-китайской границе 04:40
Политика

«Мы сможем построить, что захотим»: погиб создатель «Спутника и Погрома» Егор Просвирнин

Источник назвал две версии следствия о причинах смерти публициста Егора Просвирнина

Слушать
Остановить
В Москве погиб публицист, создатель сайта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин — его тело было найдено под окнами дома на Тверском бульваре в центре Москвы. «Газета.Ru» — о жизни, деятельности и наследии Просвирнина.

Вечером в понедельник, 27 декабря, на Тверском бульваре в центре Москвы было обнаружено тело мужчины без одежды.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись, на которой супруга публициста Егора Просвирнина Марина Урусова узнает в мертвом мужчине своего мужа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные полиции,

в момент инцидента Просвирнин мог находиться под воздействием наркотиков. Источник «Ленты.ру» в СК назвал две основные версии произошедшего — суицид и несчастный случай. По словам соседей, перед гибелью мужчина выкинул из окна нож и перцовый баллончик.

Следственный комитет запустил проверку, на месте происшествия работали криминалисты. Как сообщил корреспондент «Газеты.Ru» с места происшествия, вскоре после появления новостей о смерти Просвирнина на тротуар положили первый траурный цветок.

close
100%
Даша Васичева/«Газета.Ru»

На фотографии с места происшествия, опубликованной Telegram-каналом Readovka в 22.10, видны несколько десятков букетов.

Известно, что одни из последних сообщений в Twitter Просвирнина были написаны на английском языке и посвящены ссоре с его женой. В частности, там говорилось о том, что в последнее время он открыл для себя новые неприятные стороны своей супруги.

«Я нахожусь в моменте моего брака, когда впервые за 6 лет она (в пьяном виде) сказала какие-то мерзкие русофобские вещи, и я серьезно думаю, стоит ли этой женщине воспитывать моих детей или нет», — писал публицист.

Политик и друг покойного Роман Юнеман рассказал «Газете.Ru», что узнал о смерти Просвирнина именно от Урусовой.

«Я думаю, что лучше сейчас пусть они все придут в себя, я пока не хочу подробностями делиться. Но, я так понимаю, что это не убийство. (…) Я его хорошо знал. Он в свое время делал «Спутник и погром», я был подписчиком, его тексты на меня сильно повлияли. Нас дружеские отношения связывали, я к нему на стримы ходил. Мы не работали вместе, но имели хорошие дружеские отношения», — рассказал он.

Публицист и националист Егор Холмогоров в комментарии RTVI отметил, что власти должны быть заинтересованы в «абсолютно прозрачном расследовании смерти русского публициста, иначе не оберешься слухов, что произошло».

«Определенная атмосфера недоверия сформировалась. Потому что поверить в такое событие — достаточно сложно. Егор неоднократно кокетничал со своими экспериментами, про него сплетничали, но все равно в это трудно поверить», — сказал Холмогоров.

Культовое издание для националистов

Просвирнин обучался на филфаке РГГУ, но так и не получил высшего образования, о чем, впрочем, нисколько не сожалел.

Свою журналистскую деятельность он начинал в игровой сфере, в том числе в популярном в нулевые журнале «Игромания».

Но первую популярность как правый политический публицист Просвирнин получил на площадке «Живого Журнала», где он писал под ником nomina-obscura.

Культовый статус в среде русских националистов Просвирнин получил после создания в 2012 году сайта «Спутник и Погром», выросшего из одноименной группы «ВКонтакте». Название, как говорил создатель, отсылало к двум крайностям русского народа: «спутник» — это триумф разума, а «погром» — разгул народной стихии.

Впрочем, на пике своей популярности ресурс привлекал не только националистов. Тематика текстов затрагивала широкий спектр общественно-политических и исторических проблем: там обсуждались десоветизация России и несовершенство ее политических институтов, возрождение дореволюционных традиций и норм, этническая преступность и миграционная политика.

Считается, что большому успеху сопутствовал довольно дерзкий дизайн сайта (цепляющие плакаты) и длинные материалы на историко-политические темы. Просвирнин говорил, что точно знает, что сайт читали высокопоставленные представители власти.

В 2014 году текст «СиП» о церемонии открытия Олимпиады в Сочи цитировала ведущая Первого канала Ирада Зейналова — без ссылки на автора текста. Впоследствии тележурналистка извинилась за этот инцидент, подчеркнув, что слова публициста лучше всего подходили к описанию элементов происходившего.

В той статье, в частности, говорилось, что «церемония производила впечатление... нормальной России, России, переставшей идиотничать и представившей себя миру как великое европейское государство великой русской культуры».

Журналист Олег Кашин в своей колонке так оценивал значение «Спутника и Погрома»: «Егор Просвирнин в одиночку пишет новую идеологию, которую подхватывают даже традиционно далекие от национализма люди и которой наверняка воспользуется любая будущая власть, даже если сам Просвирнин для нее останется тем самым Ежиком из ЖЖ, над которым когда-то было принято смеяться».

В интервью The Village Просвирнин рассказывал, что в его представлении иерархия интересов и прав такова: личные интересы, затем корпоративные интересы, и — национальные интересы.

«Если у вас нет нации, как в Америке, значит, у вас нет первичных и вторичных социальных связей, вы не можете самоорганизовываться и отстаивать свои права. Если вы один такой весь умный, значит, (…) вас всегда можно нагнуть, а вы в ответ будете только подпискивать», — объяснял Просвирнин свои идеи.

При этом, по его мнению, в эмиграции русские «соглашаются жить по чужим правилам, которые придумали задолго до вас».

«А если вы остаетесь в России, вы националист, вы надеетесь, что рано или поздно сможете построить общество по тем правилам, которые нравятся вам. То, что у нас ничего нет, — это и минус, и преимущество, потому что мы сможем построить то, что захотим», — говорил он.

Кроме того, Просвирнин с начала нулевых также активно принимал участие в политических дискуссиях, став одним из заметных лидеров общественного мнения. Его стиль отличали резкость формулировок, неожиданные сравнения, эмоциональность, едкие и точные укоры оппонентам.

На выборах мэра Москвы 2013 года Просвирнин поддерживал кандидатуру Алексея Навального, который тоже использовал в те годы риторику, близкой к националистической.

В 2014 году Просвирнин активно приветствовал события, которые вошли в историю как «русская весна» — присоединение Крыма, сопротивление жителей юго-востока Украины перевороту в Киеве.

В военном конфликте на Украине он поддержал сторону донецких ополченцев, и не только публикациями — на «Спутнике и погроме» был объявлен сбор средств, позже на них был куплен бронетранспортер.

При этом личные отношения публициста с одним из основных героев тех событий, бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым, ровными не были: попытка организовать совместную структуру под названием «комитет 25 января», куда также вошли лидер незарегистрированной Национально-демократической партии Константин Крылов, писатель и политик Эдуард Лимонов, писатель Максим Калашников и другие общественные деятели, закончилась провалом. Стороны обвиняли друг друга в неверной тактике и строительстве нового коммунизма.

С сентября 2015 года у «Спутника и погрома» начались проблемы с государством, — из-за публикации с названием «За что мы стоим, чего будет и чего не будет» о целях и задачах русского национализма было возбуждено уголовное дело об экстремизме. В частности, там говорилось, что Россия должна забрать Украину, Белоруссию и Северный Казахстан, так как там проживают десятки миллионов русских.

Тогда у Просвирнина прошли обыски, были изъяты его телефон, оргтехника и носители информации. Сам издатель «СиП» говорил, что следователи не дали дальнейший ход делу, так как не смогли найти достаточных доказательств его вины.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и погром» в список запрещенных ресурсов. Официальной причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

И хотя после этого «СиП» продолжал существование (в том числе как Telegram-канал), Просвирнин называл главную миссию выполненной: сайт, по его мнению, стал ориентиром и воспитал большую массу поклонников, которые сами продвигают идеи русского национализма в своей деятельности.

При этом свою активную медиадеятельность публицист продолжил — в частности, на YouTube. Там он создал сеть каналов с доменным названием Czar, где публиковал тематические ролики и проводил стримы на общественно-политические темы.

Например, год назад Просвирнин провел три трансляции о геноциде в Руанде, каждая из которых длилась от 3 до 6 часов. Из политиков публицист информационно поддерживал Юнемана, в частности, в 2019 году подробно освещал ход выборов в Мосгордуму в его округе в Чертаново.

В последние годы Просвирин много говорил о полном разочаровании в идеях демократии и даже призывал не называть его националистом.

Вместо этого он стал активным пропагандистом монархических взглядов, при которых общество, как он считал, оказывается куда ближе к жизни по правилам меритократии и потому куда более жизнеспособным и устойчивым.

Его позиция не менялась в одном — Просвирнин видел Россию сильным русским государством, где у граждан есть возможность реализоваться.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+