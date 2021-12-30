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Политика

«Пусть сдохнут все». Что загадал уральский чиновник

В мэрии Каменска-Уральского объяснили слова Пермякова о смерти врагов

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В Каменск-Уральском вновь возник скандал из-за слов чиновника. Если в прошлый раз замглавы города призвал всех антиваксеров переехать, то теперь городской депутат Валерий Пермяков пожелал смерти всем, кто пойдет против горожан. В мэрии его слова объяснили патриотичностью и эмоциональностью.

В пресс-службе мэрии Каменск-Уральского прокомментировали выступление председателя городской думы Валерия Пермякова. В разговоре с «Подъемом» представитель местной власти отметил, что ничего предосудительного в словах народного избранника не было.

«Пермяков был совершенно трезв. Он просто патриотичный и эмоциональный человек», — сказал он.

30 декабря стало известно, что глава городской думы Каменск-Уральска Валерий Пермяков произнес яркую речь. Сначала он похвалил городок в Парке трубников.

«Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!» – сказал Пермяков собравшимся горожанам.

Он поздравил собравшихся с наступающим праздником. «Хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям – всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью – гип-гип ура!

Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» – закончил свое выступление городской депутат.

В Гордуме Каменск-Уральского не стали комментировать этот инцидент, передает местный портал E1. Там указали, что это был последний рабочий день перед новогодними праздниками. Поэтому председатель в ближайшее время уже не появится на рабочем месте. Представитель органа посоветовал связаться с Пермяковым после праздников.

В пресс-службе Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» в комментарии ТАСС, заявили, что неосторожное высказывание депутата было произнесено в «эмоциональном запале». Тем не менее ему следует извиниться, считают однопартийцы.

При этом глава отдела агитационно-пропагандистской работы партии в регионе Максим Бестфатер обратил внимание, что в «Единой России» его не поддерживают.

«Я посмотрел видео, которое гуляет по интернету. В аудитории, на которую были произнесены слова, находились дети. Мы полагаем, что он на эмоциях был, в каком-то эмоциональном запале. Мы надеемся, что наш коллега произнесет извинения за свои необдуманные слова, которые были в конце сказаны», – выразил он мнение свердловского отделения партии в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Бестфатер вместе с тем заметил, что в целом выступление депутата «было хорошее, но последнее предложение было явно лишним». «Это видно и по реакции людей в соцсетях, и там на празднике, то есть как можно такие вещи поддерживать», – заключил он.

Антиваксеры, прочь!

Чиновники Каменска-Уральского уже отличались в минувшем году своими неоднозначными высказываниями. В начале ноября 2021 года одна из жительниц города спросила, почему «добровольная вакцинация [от коронавируса] перестала быть добровольной». Замглавы Каменска-Уральского Денис Нестеров, отвечая на ее вопрос, заявил, что «не желающим выполнять правила» стоит «переехать».

«А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? Если мы прошли вакцинацию и ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в РФ, Свердловской области и Каменске-Уральском. А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила?» – задался он вопросами. Речь Нестерова вызвала значительный резонанс.

Тогда «злую шутку» с чиновником также сыграли эмоции, считает глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

«Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье», – начал Герасимов. Его слова приводит портал E1.

В целом его речь не показалась странной главе города. «Он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим. Все наши усилия направлены на то, чтобы люди получили защиту от этой страшной болезни», – добавил чиновник, отметив, что от ответственности граждан «зависят многие человеческие жизни».

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