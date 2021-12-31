Бывшая сотрудница Госдепа стала россиянкой

90-летния экс-дипломат Сюзанн Масси спустя семь месяцев после прошения стала россиянкой. В мае этого года бывшая советница американского президента Рональда Рейгана обратилась в главе России Владимиру Путину. Она заявила, что хочет продолжить работать над сближением США и России, будучи гражданкой второй страны. В Кремле тогда ответили, что нужно пройти ряд бюрократических процедур. Сегодня, 30 декабря, они закончились.

Бывшая советница главы США Рональда Рейгана Сюзанн Масси стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

В интервью РЕН ТВ, американская писательница отметила, что сожалеет о том, что жители Соединенных Штатов не так много знают о России. «Наш народ, я могу сказать, все, хотят знать вас, Россию, лучше. Они хотят, они всегда просят объяснить. Они, к сожалению, не знают вас», – отметила Масси.

По ее словам, в США не все знают историю, особенно России. Поэтому американцам, заметила Масси, любопытно узнать побольше о русских. «Очень много вопросов. Я никогда не слышала, чтобы они хотели войну, они просто любопытные», – отметила писательница.

Бывшая советница Рейгана пообещала, «что-нибудь сделать» в своей книге. «Иногда я думаю, что у меня есть маленький талант, я могу объяснить о России и Америке и они [американцы] меня поймут», – добавила Масси.

В своей речи она подчеркнула, что все знают, как она любит Россию и что она написала книги о стране. «Я думаю, что нам нужны вы и вам нужны мы», – заключила писательница.

За свою жизнь Масси написала несколько книг. Одна из них – «Земля Жар-птицы: красота Древней России» – стала бестселлером. После ее прочтения знаниями Масси заинтересовался сам президент США Рональд Рейган. Он лично с ней встретился и в итоге Масси стала неформальным посредником между главой США и верховной властью СССР – генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и его администрацией.

Американские журналисты оценили важность работы Сюзанн Масси, отметив, что она смогла помочь американскому лидеру понять русский народ и приложила немало усилий к достижению мирного урегулирования «холодной войны». Считается, что значение русской пословицы «Доверяй, но проверяй» Рейган узнал именно от советницы.

Консультации продлились четыре года – с 1984 по 1988 годы. За это время Рейган и Масси встретились 21 раз. С ней советовались также члены Конгресса и Сената. Но, когда она попросила назначения послом США в СССР, ей отказали, сославшись на то, что должность уже занята.

В течение 38 лет дипломат приняла участие во многих учебных и рабочих проектах в Советском Союзе и России. В частности, она помогала ведущим художественным музеям США и России (в том числе Эрмитажу, Русскому музею) проводить выставки.

На сайте бывшей советницы Рейгана отмечается, что обе страны признали ее способности «аналитики русской культуры и создания мостов между русским и американским народами». «В России о ней сняли документальный фильм, она является лауреатом престижной литературной премии и активным участником обсуждения культурных и социальных проблем Санкт-Петербурга», – говорится в посте.

Масси проживает в штате Мэн и регулярно посещает Россию. В мае этого года она в эфире НТВ обратилась к главе России Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. 90-летняя Масси заявила, что хочет продолжить свою миссию сближения народов двух стран, уже будучи в России.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», – добавила она, признав, что со стороны США в ее адрес будут звучать критические замечания.

«Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor («предатель». – «Газета.Ru»), я человек, который против Америки», – сказала она.

В Кремле в ответ на просьбу экс-дипломата сказали, что для рассмотрения ее просьбы нужно пройти «определенные бюрократические процедуры».