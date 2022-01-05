Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Госдуме опасаются перерастания протестов в Казахстане... 11:23
В Костроме создали стихийный мемориал на месте похищения... 11:19
Павел Прилучный объяснил, зачем нужен мат в кино 11:15
Стало известно, сколько полицейских и гражданских пострадало... 11:14
МЧС предупредил москвичей о гололеде и снежных заносах 11:12
Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем... 11:11
Гинцбург рассказал, когда станут доступными детская и назальная... 11:10
Максим Матвеев рассказал, на каких условиях вернется в театр 10:59
Активисты в Казахстане предъявили властям требования 10:54
В Алма-Ате произошли столкновения протестующих с полицией 10:52
Политика

Беспорядки в Казахстане: правительство отправлено в отставку, протестующие жгут машины. LIVE

Президент Казахстана ввел комендантский час в Алма-Атинской и Мангистауской областях

Слушать
Остановить
close
100%
Участники протестов в Алматы, Казахстан, 5 января 2022 года

Участники протестов в Алматы, Казахстан, 5 января 2022 года

Владимир Третьяков/AP
В Казахстане вот уже три дня не утихают протесты населения против правительства из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с накаляющейся обстановкой ввел комендантский час в Алма-Атинской и Мангистауской областях. Глава государства уже отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. «Газета.Ru» следит за событиями в Казахстане в режиме онлайн-трансляции.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11.06

Токаев ночью принял отставку правительства, назначив и.о. премьера первого вице-премьера Алихана Смаилова. В разные годы он занимал должности вице-министров финансов и иностранных дел, а также возглавлял Агентство по статистике. С 2012 по 2018 он был помощником у экс-президента Назарбаева. Первым заместителем премьер-министра он был с 25 февраля 2019 года.

11.00

В казахстанском Жанаозене активисты предъявили властям ряд требований, среди которых смена режима, проведение народных выборов акима каждой области и города, а также возвращение Конституции 1993 года. Кроме того, они требуют, чтобы гражданские активисты не преследовались властями, а к власти в области пришел человек вне системы.

10.55

В соцсетях появилась информация, что в Актобе митингующие начали брать штурмом здание местной администрации (акимата).

10.47

СМИ сообщают, что полицейские в казахстанском Актобе отказались задерживать протестующих. А в Алма-Ате некоторые правоохранители и вовсе присоединились к протестующим. На кадрах видно, как правоохранители движутся вместе с митингующими.

10.40

Токаев накануне обратился к нации и попросил соотечественников проявить благоразумие, не поддаваться на провокации. Он также пообещал учесть все законные просьбы и требования.

10.35

Члены специальной правительственной комиссии сегодня объявили, что договорились о снижении стоимости сжиженного газа до прежней цены в Мангистауской области, это позже подтвердил и Токаев. Но протесты не только не утихли — они вспыхнули с новой силой. Митингующие потребовали в том числе отставки правительства.

10.30

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Казахстане со 2 января продолжает накаляться протестная обстановка, связанная с тем, что с 1 января цены на литр сжиженного газа выросли с 50-60 до 120 тенге за литр (с 8,5 р. до 20 р., при переводе в российскую валюту). Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области. Мы будем следить за развитием событий в режиме онлайн.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+