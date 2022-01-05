05 января 2022, 11:00 Политика Беспорядки в Казахстане: правительство отправлено в отставку, протестующие жгут машины. LIVE Президент Казахстана ввел комендантский час в Алма-Атинской и Мангистауской областях Лидия Мисник Слушать Остановить

close 100% Участники протестов в Алматы, Казахстан, 5 января 2022 года Владимир Третьяков/AP

В Казахстане вот уже три дня не утихают протесты населения против правительства из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с накаляющейся обстановкой ввел комендантский час в Алма-Атинской и Мангистауской областях. Глава государства уже отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. «Газета.Ru» следит за событиями в Казахстане в режиме онлайн-трансляции.