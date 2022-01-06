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Политика

Тела двух силовиков нашли обезглавленными: пятый день протестов в Казахстане

На центральной площади Алма-Аты произошла перестрелка

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Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, 6 января 2022 года

Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, 6 января 2022 года

Мария Гордеева/Reuters
В Казахстане продолжаются акции протестов. Митингующие устраивают беспорядки на улицах городов, а также занимают главные площади. В Алма-Ате властям пришлось проводить операцию по «зачистке» участников беспредела, чтобы освободить от них центральную площадь.

Жители Алма-Аты надеются на скорейшее установление мира и порядка в городе, передает Telegram-канал SHOT. «Обстановка спокойная. Народа мало. Туман. На улице гарью пахнет», — сказал один из местных.

Еще недавно здесь происходили стычки между протестующими казахстанцами и силовиками. На главной пощади города прошла интенсивная перестрелка – операция по «зачистке» территории от зачинщиков беспорядков, или, как их назвал накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, от террористов.

На площади собрались десятки людей, настроенных агрессивно даже к журналистам. Для их выдворения с площади на БТР приехали порядка 300 военных, одинаково экипированных в зеленый камуфляж и маски. В результате стычки началась стрельба. Погибли десятки человек.

Всего в беспорядках в Казахстане пострадали более 1 тыс. граждан, почти 400 из них госпитализированы.

Об этом говорилось в эфире телеканала «Хабар-24» со ссылкой на Минздрав Казахстана. При этом 62 человека в реанимации. Ранее в МВД республики сообщали о восьми погибших и 300 раненных правоохранителях.
Комендатура Алма-Аты сообщила, что в беспорядках погибли 13 сотрудников правоохранительных органов. Двоих из них нашли с отсеченными головами.

Первые акции протеста прошли 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны) из-за повышения цен на газ. Спустя два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и охватили почти все города республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял несколько мер по борьбе с ситуацией: ввел на две недели режим ЧП, отправил в отставку правительство и пообещал снизить цены на газ. Таким образом он выполнил несколько требований недовольных казахстанцев.

Если сначала он призывал граждан не идти на поводу у митингующих, то уже вечером 5 января зачинщиков протестов он назвал «террористами», которые якобы проходили обучение в другой стране. Токаев обратился к союзникам по ОДКБ, чтобы те предоставили свои силы для преодоления сложного периода. Президент заявил, что произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

ОДКБ. Что сказали союзники?

В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

В республику уже направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. Российские передовые подразделения в составе контингента уже приступили к выполнению задач.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности», – говорится в сообщении секретариата организации.

От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения Воздушно-десантных войск.

Кроме того, в состав миротворцев вошли подразделения Вооруженных сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. «Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», – подчеркнули в ОДКБ.

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