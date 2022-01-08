«Хуже, чем новая война на Украине». В США снова обсуждают пути «сдерживания» России

США готовы пожертвовать Украиной ради имиджа сверхдержавы, утверждает The Wall Street Journal. Для Белого дома важнее вопрос «сдерживания» России, чем проблемы Украины, отмечает издание. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кризис, якобы созданный Россией на границе с Украиной, является самым опасным моментом для Восточной Европы за последние десятилетия, и не только с точки зрения вероятности российского «вторжения», утверждается в статье The Wall Street Journal. WSJ предупредил США о сценарии «страшнее войны на Украине» Для США важнее вопрос «сдерживания» России, чем решение проблем Украины. Об этом сообщает... 08 января 21:08

«Другой, возможно, больший риск — это то, что президент Джо Байден может уступить Владимиру Путину, чтобы предотвратить вторжение», — говорится в материале.

Его автор отмечает, что 7 января телеканал NBC News сообщил, что «официальные лица США готовы предложить обсуждение сокращения развертывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе».

«Украинский кризис — несомненная трагедия, однако для США куда важнее «сдерживание» России ради непоколебимости «западной безопасности», — пишет газета. Ее журналисты, уверенные в идее «российского вторжения», высказали опасения, что администрация Джо Байдена пойдет на любые, даже самые незначительные уступки в этом вопросе.

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — отмечается в публикации. В США рассказали, что нужно для прогресса в переговорах с Москвой В Государственном департаменте США заявили, что для прогресса в российско-американских... 08 января 21:08

При этом Вашингтон настаивает на том, что Россия «не должна возражать против ракет НАТО на расстоянии короткого перелета до Москвы», указали в WSJ.

«Победная серия господина Путина»

В то же время издание утверждает, что с момента прихода к власти в 1999 году президент России добился хороших результатов. «Победная серия господина Путина продолжилась и в 2021 году, поскольку именно поддержка России помогла Александру Лукашенко пережить западные санкции. Мощь России распространялась с Кавказа и до Балкан, а в результате наращивания российских войск к востоку от Украины в конце года ревизионистская повестка дня Москвы оказалась в центре внимания всего мира.

Ухудшающаяся демография, растущий Китай и продолжающаяся неспособность диверсифицировать экономику при чрезмерной зависимости от нефти и газа делают будущее России сомнительным в долгосрочной перспективе, но на данный момент Путин и страна, которой он правит, находятся на марше», — пишет газета. «Россия примет меры». Лавров — о попытке договориться с США и НАТО по безопасности Россия предлагает создать новую систему по безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он... 31 декабря 14:52

В свою очередь, экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах считает, что Путин одержал убедительную геополитическую победу над США.

«Он получил все, он уделал всех нашими же руками», — сказал Табах в эфире YouTube-канала SobiNews. По его мнению, Украина делает ошибку, оказывая поддержку президенту США.

Бывший представитель Североатлантического альянса также отметил, что глава Белого дома идет на значительные уступки Москве во многих вопросах. Так, во время его правления Вашингтон снял санкции с газопровода «Северный поток — 2», принял решение не поставлять на Украину летальные виды оружия и отправлять войска в эту страну для противостояния с РФ, указал Табах.

Он обратил внимание, что Байден в начале своего президентства заверял, что не станет «считаться» с Москвой, а будет вводить жесткие санкции. «А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: «в первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке», — рассказал эксперт. «Ядерную войну нельзя начинать, ее нельзя и выиграть». Итоги переговоров Путина и Байдена Гарантии безопасности, ситуация на Украине, возможные санкции и разрыв отношений — все эти вопросы... 31 декабря 11:02

Табах добавил, что Байден препятствует добыче газа и нефти в США, тем самым создавая дефицит топлива. Это позволило российской экономике «обогатиться» за счет увеличения спроса на энергоресурсы, заключил он.

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.

30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Как проинформировала пресс-служба Кремля, главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой ранее договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. Ожидается, что консультации начнутся в Женеве 10 января.