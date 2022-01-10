«Воспользовались ситуацией»: Путин указал на технологии «майдана» в протестах в Казахстане

К массовым беспорядкам в Казахстане привело то, что «деструктивные силы» воспользовались протестами местных жителей из-за поднявшихся цен на газ. Так считает российский президент Владимир Путин. С ним согласны и многие российские эксперты. Они заявляют, что казахстанские акции оппозиции строились по известной всем политологам «методичке». Подробности происходящего в Казахстане и воссоздание событий Евромайдана — в материале «Газеты.Ru».

Российские власти понимают, что угроза госпереворота в Казахстане вызвана не «стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо», заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его мнению, угроза государственности республики возникла из-за того, что «ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы».

«Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели», – подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, в Казахстане были применены так называемые «майданные технологии». Среди них – элементы силовой и информационной поддержки протестов.

«Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент [Казахстана Касым-Жомарт Токаев] сказал. Очевидно, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом», – считает президент России.

Он добавил, что эта серьезная ситуация касается всех членов ОДКБ – Россию, Казахстан, Армению, Белоруссию, Узбекистан, Кыргызстан, Узбекистан. Кроме того, Путин абсолютно согласен со своим казахстанским коллегой в том, что во время беспорядков страна подверглась агрессии.

Во время заседания ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протестующие попытались устроить госпереворот в республике. По его словам, «боевики» дождались «своего часа», воспользовавшись протестами местных жителей из-за подорожания газа для автомобилей.

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«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы», – обрисовал ситуацию президент республики.

Он упомянул и одновременные захваты административных зданий, аэропортов, нападения на медиков и пожарных: «В Алма-Ате и других городах шли настоящие бои».

По его словам, «боевики» жестоко расправлялись с правоохранителями – тела двух полицейских нашли без голов.

Казахстанский президент напомнил, что решил обратиться за помощью в ОДКБ, потому что на тот момент мегаполис Алма-Ата и девять областных центров оказались во власти «бандитов». Всего беспорядки охватили одновременно 11 регионов страны. Но сейчас, как утверждает президент Казахстана «установлен конституционный и угрозы для безопасности страны предотвращены».

«В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около восьми тысяч лиц», — подчеркнул Токаев 10 января на заседании ОДКБ. При этом он отметил, что против мирных демонстрантов правоохранители не применяли силу.

В то же время сами протестующие считают, что без силового противостояния силовикам «было нельзя». Как пишет в своем репортаже журналист «Ведомостей» Дмитрий Гринкевич, один из прохожих в Алма-Ате сказал, что если бы жители республики «шли мирной демонстрацией», то их бы «избили и перебили еще на самом старте марша».

Автор материала также процитировал одного из участников митингов — пожилого мужчину с флагом Казахстана, который стоял под монументом независимости в первые дни беспорядков:

«Нам не нужен майдан, мы хотим мирного разрешения ситуации. [Нынешний президент] Токаев, [прошлый] Назарбаев – все это карты одной колоды. Мы хотим полной и абсолютной смены власти».

Но политологи придерживаются иного мнения: протесты в Казахстане проходят «по методичке» с уже подготовленным сценарием. Такое мнение, в частности, выразил в комментарии Life директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Такие вещи, как повышение цен на газ, могут стать спусковым крючком. И главное, чтобы подобный «майдан» был подготовлен заранее. То есть назначены координаторы, созданы сети, как правило, американских или западных НКО, коих в Казахстане наблюдалось более 20 тысяч», – пояснил свои выводы специалист.

По его словам, массы подхватывают заранее подготовленные лозунги, но не крушат магазины и не занимаются мародерством. Это якобы ложится на плечи заранее нанятых радикалов.

«В данном случае казахские [националисты], которых заранее на это настроили и обговорили сценарий. Поэтому и были задержаны люди со спутниковыми телефонами, когда была отключена связь, чтобы связываться со своим кураторами», – добавил собеседник издания.

По его словам, в акциях протеста, которые переросли в массовые беспорядки, «все укладывается в давно описанные «майдановские технологии».

5 января, когда в Казахстане была наиболее накаленная обстановка, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что в республике не повторится Евромайдан.

«Там все гораздо жестче и традиций сидения или стояния на майдане нет. Я уверен, что никакого майдана в Казахстане не будет. Или власть проявит силу и сможет обуздать протест, или протест приведет к развалу нынешней структуры власти», – сказал политик, выразив уверенность, что для госпереворота «слишком мало оснований».

Затулин считает, что сейчас стратегия переходного периода, которая проходит в Казахстане, «связана со старением лидера страны Назарбаева, его отходом от формальных рычагов власти, избранием на пост президента его сподвижника Токаева».

«Начавшись как протестные действия экономического характера, это движение теперь выдвигает политические требования: возврат Конституции 1993 года, и так далее. Это уже попытка изменить существующую структуру власти. Тем более речь идет о претензиях к руководству Казахстана и желаниях его сменить. Такого рода повороты вряд ли могут быть спонтанными», – убежден Затулин.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января этого года из-за резко увеличенной цены на газ. Вскоре митинги переросли в массовые беспорядки и вооруженное противостояние правоохранителей и граждан. Если 4 января Токаев призывал граждан республики не участвовать в акциях протеста, то уже на следующий день он был уверен, что на страну напали «обученные за рубежом террористы».

Среди требований митингующих – снижение цены на топливо, роспуск правительства, уход бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева из правящих кругов. Все эти условия Токаев выполнил, но выступления недовольных казахстанцев только ожесточились.

По данным Telegram-канала Shot, в городском морге Алма-Аты находятся 110 погибших при массовых беспорядках в мегаполисе.

«45 гражданских опознаны и подтверждены, но они, в основном, не просто гражданские лица. Это те же бандиты, террористы. Неопознанных сейчас в работе около 50», – рассказал мэр города Бакытжан Сагинтаев.

В настоящее время в урегулировании ситуации местным силовикам помогают миротворческие силы стран ОДКБ. По словам Токаева, задержаны порядка восьми тысяч граждан, убиты 16 правоохранителей, пострадали, по предварительным данным, более 1,3 тысячи казахстанцев. Есть жертвы среди мирного населения.

Евромайдан на Украине в 2013-2014 годах

21 ноября 2013 года в центре Киева началась массовая протестная акция. Украинцы были недовольны приостановкой евроинтеграции Украины. В ночь с 29 на 30 ноября власти силой разогнали с площади Независимости палаточный городок. После этого требования протестующих ужесточились: они призвали к отставке правительства и президента Януковича.

Стали формироваться отряды «самообороны». За две недели в них записались более пяти тысяч человек. Тогда же возникло праворадикальное экстремистское объединение «Правый сектор» (запрещено в России). Радикалы не преследовали идеи возвращения к евроинтеграции, а хотели с помощью майдана осуществить «национальную революцию» и создать «украинское национальное государство».

За время протестов проходили массовые столкновения с полицией, захват административных зданий (протестующие попытались даже проникнуть в администрацию президента).

Через несколько недель, в середине января 2014 года Верховная рада ужесточила наказание за участие в массовых беспорядках и несанкционированных митингах. Это обернулось для властей силовым противостоянием в Киеве и за его пределами. При этом были сообщения о нападении на активистов и журналистов, о жестоком обращении с участниками противостояния.

После переговоров власти пошли на уступки: отменили несколько санкций против манифестантов, отпустили задержанных, а премьер-министра Николая Азарова вместе со всем правительством отправили в отставку.

Но несмотря на уступки, акции протеста продолжились. Оппозиция выдвинула новые требования: возвращение Украины к парламентско-президентской системе правления и Конституции 2004 года. К концу февраля тогдашний президент страны Виктор Янукович согласился и на эти условия, заключив с протестующими соглашение. Согласно документу, глава страны должен был немедленно ввести в действие Конституцию 2004 года и сформировать правительство нацединства.

В тот же день Янукович покинул Киев. Из-за этого Верховная рада отстранила его от власти и назначила досрочные президентские выборы. Новая временная украинская власть получила одобрение со стороны ЕС и США.

За время Евромайдана пострадали почти 2,5 тыс. человек – из них 721 правоохранитель. Погибли 104 протестующих и 17 полицейских