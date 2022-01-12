В США заявили, что НАТО не вернётся к границам 1997 года

НАТО не вернется к границам 1997 года, заявила постпред США при альянсе Джулианна Смит. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предложил НАТО вернуться на старые рубежи, исключив по сути восточноевропейские государства из блока. Смит добавила, что альянс не будет обсуждать Украину с Россией без участия Киева.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс не намерен откатываться к рубежам 1997 года. Ее слова передает ТАСС.

«Когда мы говорим за столом с союзниками, всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории», — подчеркнула Смит.

Она добавила, что НАТО должно соответствовать современному миру. Так дипломат прокомментировала заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова, который заявил, что «НАТО пора собирать манатки и отправляться на рубежи 97-го года».

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт. Этим документом стороны подтверждали, что не рассматривают друг друга как противников, создавая механизм для совместных действий и консультаций.

Спустя два года в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша. В 2004 году в состав альянса были приняты Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония. С 2009 по 2020 годы к ним присоединились Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония. Сейчас в НАТО входит 30 государств.

Джулианна Смит также подчеркнула, что страны НАТО не планируют «обсуждать Украину без Украины» — тем не менее, она добавила, что в Совете Россия – НАТО украинская тема станет одной из важнейших. Киев не имеет представительства в данном органе.

«Завтра [12 января] будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным — мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия», — сказала американская постпред.

Наконец, она подчеркнула, что НАТО не отказывается от намерения когда-нибудь включить в свой состав Украину и Грузию.

Переговоры России и США прошли 10 января в швейцарской Женеве. В среду, 12 января, пройдет встреча Совета Россия — НАТО.

Источник, знакомый с ходом переговоров в Женеве, сообщил ранее РИА «Новости», что на встрече российская сторона подробно описала США свои предложения по безопасности.

«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по информации источника, Соединенные Штаты пообещали предоставить России ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе.

В МИД России уточняли, что представители России были сфокусированы на вопросе нерасширения НАТО на восток. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что пока стороны не смогли договориться по этой теме. Безнадежной в МИДе ситуацию не считают, однако в Кремле заявили, что особых поводов для радости после переговоров не возникло.

«Я думаю, что полезность проведенных в Женеве бесед главным образом состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше как бы незримо присутствовали, существовали, но вроде как за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься, а сейчас вещи названы своими именами», — пояснил Рябков.

У Киева — свое отношение к ходу переговоров. США в ходе прошедшей встречи якобы дали России понять, что у нее нет «права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изданию «РБК-Украина».

По словам дипломата, это «красная линия», которые не в праве пересекать ни Украина, ни ее партнеры. «Коллективный Запад не пойдет на предоставление России «юридических гарантий» о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», — сказал украинский министр.