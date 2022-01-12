Санкции против Путина. Сенаторы США подготовились к вторжению России на Украину

Герб РФ на здании Постоянного Представительства Российской Федерации при Отделении ООН и других МО в Женеве

Члены Демократической партии готовятся представить в сенате законопроект, предусматривающий ответные меры на случай возможного вторжения российских военных на территорию Украины. Белый дом, по информации The Washington Post, намерен поддержать документ. В гипотетический санкционный список попали российские высокопоставленные военнослужащие и чиновники, а также лично президент России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Члены Демократической партии США подготовили законопроект, предусматривающий введение нового пакета санкций против России в случае ее «гипотетического вторжения на Украину». Ограничительные меры могут коснуться ряда высокопоставленных российских чиновников и лично президента Владимира Путина, пишет WP.

Также под санкции рискуют попасть ключевые банковские учреждения и компании, предлагающие «системы безопасного обмена сообщениями», включая SWIFT.

В законопроекте «Северный поток – 2» назвали «инструментом злонамеренного влияния Российской Федерации». Авторы документа призывают власти «рассмотреть все доступные варианты» блокировки работы газопровода, в том числе предлагается обязать президента США Джо Байдена в течение 15 дней ввести санкции против компаний, отвечающих за работу газопровода.

Документ представят в сенате в среду, 12 января. Белый дом намерен его поддержать, отмечает издание.

Глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, который руководил разработкой документа, заявил, что новые санкции станут сигналом для Москвы не пытаться «изменить карту Европы».

Ранее в СМИ появилась информация, что американские сенаторы 14 января проголосуют по вопросу санкций против газопровода. Как отмечала газета The Hill, голосование станет частью сделки по распределению постов в Госдепе. Автор законопроекта, сенатор-республиканец Тед Круз, пообещал тормозить утверждение номинантов в том случае, если санкции против «Северного потока — 2» не введут.

В начале недели The New York Times сообщала, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная в Штатах. В Кремле в ответ заявили, что посудомойки не относятся к категории «самого святого».

Киевские власти и Запад в конце прошлого года заявили, что Россия якобы готовит вторжение на Украину и стягивает войска к границе. В Кремле эти обвинения отвергают. В Москве подчеркивают, что не планируют агрессии против соседней страны, а перемещение российских войск по территории РФ не связано с подготовкой к какой-либо военной операции.

Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным 31 декабря пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Президент России при этом подчеркнул, что следующим шагом при таком сценарии стал бы полный разрыв отношений между странами.