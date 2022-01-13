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Политика

Предательство и узурпация власти. Кого подозревают в попытке переворота в Казахстане

В действиях по захвату власти в Казахстане подозревают экс-главу КНБ Масимова и его заместителей

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Карим Масимов

Карим Масимов

Максим Шеметов/ТАСС
В отношении экс-председателя КНБ Казахстана Карима Масимова начали расследование по факту захвата власти, а двое его бывших заместителей задержаны. С мнением о том, что масштабы попытки государственного переворота в Казахстане свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти страны, в последние дни выступали несколько экспертов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, как проинформировала 13 января его пресс-служба, дополнительно начал досудебные расследования в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова. Кроме того, задержаны двое его бывших заместителей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте КНБ в четверг.

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан продолжает досудебное расследование по факту предательства государства в отношении бывшего председателя КНБ К. Масимова.

В рамках этого дела начаты дополнительные досудебные расследования актов узурпации власти и злоупотребления служебным положением.

Помимо К. Масимова, по подозрению в совершении этих преступлений задержаны бывший заместитель председателя КНБ — руководитель спецслужбы А. Садыкулов и бывший заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. Расследование продолжается», — говорится в тексте.

7 января появились также сообщения о том, что в Алма-Ате задержали племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, который занимал должность первого заместителя председателя КНБ и был отправлен в отставку 5 января. Однако позднее информация о задержании Абиша не подтвердилась.

56-летний Масимов был освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5 января. Новым руководителем комитета в тот же день был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев, напоминает ТАСС.

Кого обвиняют в госизмене

Дело о госизмене против Масимова возбудили 6 января, в разгар беспорядков в стране. Тогда же он был задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Масимов — бывший премьер-министр Казахстана, он возглавлял правительство в 2007-2012 годах и 2014-2016 годах с перерывом на работу в качестве главы администрации президента республики. С сентября 2016-го он руководил КНБ.

Его заместитель Ануар Садыкулов, задержанный по тому же делу, возглавил службу спецназначения «А» в январе 2019 года. Эта спецслужба выполняет функции силового сопровождения операций КНБ. В ее функции входит борьба с терроризмом и защита стратегических объектов. До прихода в КНБ Садыкулов в течение более чем 20 лет (с начала 1990-х по 2013 год) работал в службе охраны президента Казахстана, дослужившись до начальника службы безопасности главы государства, пишет РБК.

Еще один задержанный заместитель Масимова — Даулет Ергожин — пришел в КНБ в 2016 году. Ранее он работал в других правительственных структурах, не связанных с силовым блоком. В частности, он некоторое время был главой налогового комитета Минфина, главой комитета государственных доходов и отдела социально-экономического мониторинга в аппарате президента.

«Предатели и дезертиры»

С мнением о том, что масштабы попытки государственного переворота в Казахстане свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти страны, в последние дни выступали несколько экспертов. Так, 7 января в эфире телеканала «Хабар-24» политолог Ермухамет Ертысбаев утверждал, что в КНБ якобы скрывали информацию о расположенных в горах тренировочных лагерях экстремистов. С действиями Масимова наблюдатели связывали и отсутствие «у орудовавших в Алма-Ате террористов» проблем с захватом аэропорта и других важных объектов города, передает «Sputnik Казахстан».

В свою очередь, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 11 января, что часть сотрудников Комитета национальной безопасности во время массовых беспорядков покидали свои служебные здания без боя, оставив там секретные документы и оружие. Глава государства назвал это «дезертирством в рядах спецслужб».

По словам Токаева, такие инциденты были зафиксированы сразу в нескольких городах — во всех этих случаях сотрудники КНБ имели возможность защититься, располагали достаточным арсеналом для обороны госучреждений. При этом другие силовые структуры проявили мужество и «сражались с мародерами, несмотря на численное меньшинство», констатировал он.

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) организовали акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ (это решение в Минэнерго республики объяснили тем, что с 1 января цены на электронных биржевых торгах формируются на основании спроса и предложения).

Из-за вспыхнувших протестов была сформирована чрезвычайная правительственная комиссия, члены которой заявили о готовности выполнить требование о снижении цены на газ. Но массовые акции в Казахстане продолжились, под давлением митингующих правительство было отправлено в отставку. В городе Талдыкорган Алма-Атинской области демонстранты свалили на землю памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Дальнейшие митинги переросли в беспорядки во многих городах. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Среди протестующих оказались экстремисты, которые ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В администрации президента страны уточнили, что в числе орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев заявил, что «устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом, а захватившие правительственные учреждения являются группами террористов», и попросил содействия стран Организации Договора о коллективной безопасности, которые прислали миротворческий контингент.

Официально точное число жертв беспорядков пока не называется, счет пострадавших идет на тысячи.

Чрезвычайное положение действует в стране до 19 января.

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