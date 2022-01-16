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Политика

«А как же свобода слова?» Facebook заблокировала страницу делегации РФ

РКН потребовал снять ограничения со страницы российской делегации в Facebook

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Facebook заблокировала страницу делегации РФ на переговорах в Вене. В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ. В свою очередь, в Роскомнадзоре считают это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено.

Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил в воскресенье, 16 января, глава делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — рассказал он корреспонденту ТАСС. По его словам, дипломаты репостили на данной странице только заявления руководства России и представителей МИД РФ.

О ситуации с блокировкой говорится и в Twitter-аккаунте делегации:

«Российская делегация прибыла в Вену для проведения нового раунда переговоров. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта Facebook, который был заблокирован «на волне» наших постов #ГарантииБезопасности.

Facebook, а как же свобода слова и плюрализм мнений?» — отмечается в тексте.

В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

В свою очередь, Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации РФ, а также объяснить причины их введения.

«Ранее стало известно о том, что администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, созданной Министерством иностранных дел России.

В письме отмечается, что данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.

Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено», — сообщается на сайте Роскомнадзора.

Напомним, что в феврале 2021 года аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировал Twitter, когда сеть микроблогов приостановила действие официальной учетной записи российской делегации.

«12 февраля техподдержка Twitter заблокировала официальный аккаунт российской делегации по контролю за вооружениями», — информировал тогда Константин Гаврилов в своем личном аккаунте в этой же соцсети. Он предположил, что причиной стала «альтернативная позиция РФ по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам».

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