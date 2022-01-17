«Украине нужен Порох!». Как Порошенко встретили в Киеве

Порошенко прилетел в столичный аэропорт Киева (Жуляны) из Варшавы, где у него были запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, передает »УНИАН».
К возвращению экс-президента на парковке аэропорта собралась толпа его сторонников. Информагентство EADaily утверждает, что большая часть из них — молодежь, которую наняла за небольшие суммы денег партия Порошенко «Европейская солидарность».
По оценке портала «Страна.ua», у аэропорта собрались около тысячи человек. Некоторые держали таблички со слоганами «Украине нужен Порох!» и «Руки прочь от Пороха».
Встречать экс-президента также пришли бывший замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. В ожидании рейса они оба успели выступить перед собравшимися.
После приземления Порошенко отправился проходить пограничный контроль. Там к экс-президенту подошли следователи ГБР (Государственное бюро расследований Украины). Они пытались вновь вручить Порошенко повестку в суд по «угольному делу», однако он отказался ее забрать.
По словам Порошенко, на контроле сотрудники ГБР отобрали у него паспорт и пытались не пустить на территорию Украины.
«Якобы пытались установить, являюсь ли я Петром Порошенко. Так сильно они нас «ждали». Так сильно они нас боятся», — посчитал политик.
ГБР, со своей стороны, подтвердило, что проверяло документы Порошенко в рамках процессуальных действий. Госбюро указало, что приветствует решение политика вернуться и принять участие в суде по его делу.
Представитель ГБР отметила, что адвокаты Порошенко в аэропорту сбежали от сотрудников бюро, воспользовавшись толпой. «Адвокаты Петра Алексеевича заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля, путем создания искусственной толпы, сбежали», — указали в Госбюро.
В итоге экс-президенту вернули паспорт и благополучно пропустили в аэропорт, где он произнес речь перед сторонниками.
Во время выступления Порошенко обвинил в госизмене Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, а также поблагодарил народ за поддержку.
«У нас уже есть первая маленькая победа. Они собирались задержать меня здесь, в аэропорту. Но не смогли из-за вас. <...> Вы говорили, что стране нужен Порох? Теперь у вас Порох есть!», — заявил он. По словам политика, в аэропорту собрались 15 тысяч его сторонников.
Порошенко заявил, что собирается ехать из аэропорта сразу в суд, и попросил сторонников также прийти туда.
«Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом», — призвал Порошенко.
Он закончил выступление словами «Бог с нами. Правда с нами» и уехал из аэропорта.
Заседание по делу Порошенко проведет Печерский районный суд Киева, оно запланировано на 12 часов мск. Суд рассмотрит избрание меры пресечения для подозреваемого, прокуратура ходатайствует о его аресте с возможностью выхода под залог в размере миллиарда гривен (32,4 млн евро).
Как передавала «Страна.ua», к суду стягивались сторонники Порошенко, около здания дежурило много полиции.
«Угольное дело» и Порошенко
Украинское следствие считает, что, будучи президентом, Порошенко организовал схему по вывозу угля из неподконтрольного Киеву Донбасса на территорию Украины. При этом он якобы действовал в сговоре с властями России и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Всего на Украину таким образом поставили угля на общую сумму около 1,5 млрд грн (4 млрд руб.). Помимо Порошенко по делу проходят еще несколько человек, в том числе экс-министр энергетики Владимир Демчишин и украинский оппозиционный лидер Виктор Медведчук.
Порошенко обвинили по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. По украинскому законодательству, ЛНР и ДНР признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.
Уголовное дело против экс-президента возбудили в декабре 2021 года. В том же месяца ГБР попыталось вручить политику повестку на допрос, однако он проигнорировал сотрудников бюро и в спешке уехал от них на машине. В тот же день Порошенко купил билет на самолет и улетел в Европу.
При этом политик заявил, что не бежал из страны, а отправился в заранее запланированную рабочую поездку. Он обещал, что вернется на родину 17 января, чтобы прийти в суд. «Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — подчеркивал Порошенко.
Он добавлял, что не намерен менять планы из-за уголовного преследования. «Мне передают «привет» из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — сказал Порошенко.
В начале января суд в Киеве арестовал все имущество и активы Порошенко. Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал происходящее «абсолютным беспределом» и заявил, что его клиента преследуют по политическим мотивам.
Позже, 12 января, киевский суд разрешил задержать Порошенко после возвращения на Украину, чтобы доставить на судебное заседание. ГБР сообщало, что силой Порошенко повезут в суд только в крайнем случае.
Сам политик уточнял, что после возвращения даст ответ «на все вопросы», связанные с уголовным делом. Украинским властям он советовал «не пугать арестом прямо в аэропорту» и не тратиться на слежку и прослушку за ним, поскольку не собирается скрываться.
Порошено также заявил, что не боится ареста. «Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины, и за мной правда, а за ними ложь», — пояснил он.
Комментируя возбужденное против него уголовное дело, экс-президент говорил, что Зеленский ненавидит его и боится, и потому преследует. «На День ФСБ (20 декабря) Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии», — считает Порошенко.