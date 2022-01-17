«Украине нужен Порох!». Как Порошенко встретили в Киеве

Бывший президент Украины Петр Порошенко, как и обещал, вернулся на родину, где его обвиняют в государственной измене из-за поставок донбасского угля. Сам политик утверждает, что его преследуют по заказу президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура просит арестовать политика, 17 января суд рассмотрит меру пресечения. Порошенко заявлял, что не боится ареста, поскольку уверен в своей правоте и рассчитывает на поддержку украинского народа.

Порошенко прилетел в столичный аэропорт Киева (Жуляны) из Варшавы, где у него были запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, передает »УНИАН».

К возвращению экс-президента на парковке аэропорта собралась толпа его сторонников. Информагентство EADaily утверждает, что большая часть из них — молодежь, которую наняла за небольшие суммы денег партия Порошенко «Европейская солидарность». Порошенко рассказал, почему Зеленский «завел против него дело» о госизмене Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга в Варшаве рассказал, почему действующий глава... 16 января 19:08

По оценке портала «Страна.ua», у аэропорта собрались около тысячи человек. Некоторые держали таблички со слоганами «Украине нужен Порох!» и «Руки прочь от Пороха».

Встречать экс-президента также пришли бывший замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. В ожидании рейса они оба успели выступить перед собравшимися.

После приземления Порошенко отправился проходить пограничный контроль. Там к экс-президенту подошли следователи ГБР (Государственное бюро расследований Украины). Они пытались вновь вручить Порошенко повестку в суд по «угольному делу», однако он отказался ее забрать.

По словам Порошенко, на контроле сотрудники ГБР отобрали у него паспорт и пытались не пустить на территорию Украины.

«Якобы пытались установить, являюсь ли я Петром Порошенко. Так сильно они нас «ждали». Так сильно они нас боятся», — посчитал политик.

ГБР, со своей стороны, подтвердило, что проверяло документы Порошенко в рамках процессуальных действий. Госбюро указало, что приветствует решение политика вернуться и принять участие в суде по его делу.

Представитель ГБР отметила, что адвокаты Порошенко в аэропорту сбежали от сотрудников бюро, воспользовавшись толпой. «Адвокаты Петра Алексеевича заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля, путем создания искусственной толпы, сбежали», — указали в Госбюро.

В итоге экс-президенту вернули паспорт и благополучно пропустили в аэропорт, где он произнес речь перед сторонниками.

Во время выступления Порошенко обвинил в госизмене Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, а также поблагодарил народ за поддержку.

«У нас уже есть первая маленькая победа. Они собирались задержать меня здесь, в аэропорту. Но не смогли из-за вас. <...> Вы говорили, что стране нужен Порох? Теперь у вас Порох есть!», — заявил он. По словам политика, в аэропорту собрались 15 тысяч его сторонников.

Порошенко заявил, что собирается ехать из аэропорта сразу в суд, и попросил сторонников также прийти туда.

«Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом», — призвал Порошенко.

Он закончил выступление словами «Бог с нами. Правда с нами» и уехал из аэропорта.

Заседание по делу Порошенко проведет Печерский районный суд Киева, оно запланировано на 12 часов мск. Суд рассмотрит избрание меры пресечения для подозреваемого, прокуратура ходатайствует о его аресте с возможностью выхода под залог в размере миллиарда гривен (32,4 млн евро).

Как передавала «Страна.ua», к суду стягивались сторонники Порошенко, около здания дежурило много полиции.

«Угольное дело» и Порошенко

Украинское следствие считает, что, будучи президентом, Порошенко организовал схему по вывозу угля из неподконтрольного Киеву Донбасса на территорию Украины. При этом он якобы действовал в сговоре с властями России и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Всего на Украину таким образом поставили угля на общую сумму около 1,5 млрд грн (4 млрд руб.). Помимо Порошенко по делу проходят еще несколько человек, в том числе экс-министр энергетики Владимир Демчишин и украинский оппозиционный лидер Виктор Медведчук.

Порошенко обвинили по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. По украинскому законодательству, ЛНР и ДНР признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма. Порошенко обвинил Зеленского в желании стать диктатором Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский хочет... 16 января 17:58

Уголовное дело против экс-президента возбудили в декабре 2021 года. В том же месяца ГБР попыталось вручить политику повестку на допрос, однако он проигнорировал сотрудников бюро и в спешке уехал от них на машине. В тот же день Порошенко купил билет на самолет и улетел в Европу.

При этом политик заявил, что не бежал из страны, а отправился в заранее запланированную рабочую поездку. Он обещал, что вернется на родину 17 января, чтобы прийти в суд. «Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — подчеркивал Порошенко.

Он добавлял, что не намерен менять планы из-за уголовного преследования. «Мне передают «привет» из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — сказал Порошенко.

В начале января суд в Киеве арестовал все имущество и активы Порошенко. Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал происходящее «абсолютным беспределом» и заявил, что его клиента преследуют по политическим мотивам.

Позже, 12 января, киевский суд разрешил задержать Порошенко после возвращения на Украину, чтобы доставить на судебное заседание. ГБР сообщало, что силой Порошенко повезут в суд только в крайнем случае.

Сам политик уточнял, что после возвращения даст ответ «на все вопросы», связанные с уголовным делом. Украинским властям он советовал «не пугать арестом прямо в аэропорту» и не тратиться на слежку и прослушку за ним, поскольку не собирается скрываться.

Порошено также заявил, что не боится ареста. «Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины, и за мной правда, а за ними ложь», — пояснил он.

Комментируя возбужденное против него уголовное дело, экс-президент говорил, что Зеленский ненавидит его и боится, и потому преследует. «На День ФСБ (20 декабря) Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии», — считает Порошенко.