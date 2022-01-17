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Политика

Переговоры с НАТО и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Переговоры Россия — НАТО, новый посол РФ в Белоруссии, Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении» — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем – в этот раз – с обострения международной обстановки.

На прошедшей неделе состоялся первый раунд переговоров с НАТО, и «Адекват» полагает, что разговор с зарубежными партнерами еще рано считать законченным.

«Окно возможностей еще есть, и открытым оно останется по меньшей мере порядка недели, в течение которой обеим (и особенно той) сторонам предстоит принять окончательное решение: допиливать этот прекрасный диалог до результата или вскрывать карты. Совместив этот жест с сообразным повышением ставок. Несмотря на неповторимый характер диалога, или даже как раз благодаря ему, ощущается, что этого решения пока никем не принято.

Ну а когда оно состоится, узнаем о нем в момент. Либо недлинная дорожная карта следующего одного-двух раундов перед финализацией - либо, что, конечно, вероятнее, констатация нашей стороны, что договариваться дальше не о чем, и следующий ход будет вот таким.

Одного или другого ждать до конца следующей недели, не позднее», – полагает канал.

На этом фоне Дональд Трамп, выступавший на очередном митинге в прошедшую субботу пожаловался на то, что в США есть некоторые сумасшедшие люди», которые фабрикуют ложный тезис «Россия, Россия, Россия», пытаясь возложить ответственность за все и вся на Москву.

Добавим от себя, что, кажется, все это продолжается и сейчас.

«Действительно, сложнее всего не с Россией или Китаем, а с США. Это позор», - сказал бывший глава государства.

«В общем-то, наблюдая за происходящим, с Трампом можно во многом согласиться. Хотя, разумеется, сказано это было им не в поддержку России. Отношения с нашей страной в годы, когда он был президентом, тоже едва ли можно назвать хорошими», – вспоминает «Доктор прописал».

Тем временем – также в конце недели – Владимир Путин утвердил Бориса Грызлова в должности чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии.

«Беспрецедентное давление Запада на Белоруссию и попытка вмешательства в ее внутренние дела привели к усилению интеграции в рамках Союзного государства: только в ноябре Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ, призванных укрепить сотрудничество двух государств в самых разных областях. Их реализация имеет особое значение и требует от участников процесса значительного политического веса – именно поэтому послом впервые за очень долгое время стал такой политический тяжеловес, как Грызлов.

Он, к слову, хорошо знаком с Лукашенко, а в 2000-х работал над проектом Конституционного акта Союзного государства. Документ в итоге так и не приняли, однако наработанные контакты и понимание специфики работы с белорусами явно будут не лишними для Грызлова на новом посту», – полагает «Мейстер».

А между тем компания Apple, наконец, зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении».

Это, безусловно, важная веха в процессе взаимодействия американского бигтеха и российских регуляторов.

По идее следующим шагом должно стать открытие компанией представительства и/или регистрация юрлица в РФ, а также размещение электронной формы для обращений россиян на сайте.

»[Тут] очень простая история, – делает вывод канал. – Большая компания не захотела терять рынок и начала исполнять местное законодательство. Никаких сложностей и тайн».

ИА «Стекломой», в свою очередь, рассказывает, как в одном из главных городов США – Лос-Анджелесе – банды мародеров начали грабить поезда.

«Прибывающие в город грузовые поезда останавливаются для разгрузки в распределительных центрах Union Pacific (американский негосударственный аналог РЖД). Во время простоя составов банды мародеров вскрывают вагоны и выносят содержимое. Особую ценность представляют почтовые контейнеры UPS с индивидуальными посылками и заказами из интернет-магазинов. Железнодорожные пути чистят раз в месяц, но уже через 10-15 дней они вновь покрываются толстым слоем выпотрошенных грузов.

За безопасность на американских железных дорогах отвечает ЧОП всё той же Union Pacific, которая, будучи частной компанией, жмется увеличивать штат и не считает нужным решить даже эту локальную проблему.

Дикий Запад остается Диким Западом даже в эпоху экосистем и метавселенных», – делает вывод канал.

А вот экономист Никита Кричевский поделился своими соображениями по поводу того, что «Швейцария Востока» перестала «быть томной».

Что он имеет в виду?

«Буквально за 2 месяца до Нового года власти ОАЭ всех уведомили, что теперь на территории ОАЭ нужно находиться примерно 6 месяцев (как, в принципе, во всем мире), чтобы иметь статус налогового резидента.

Упс, для всех, хранящих свои капиталы в ОАЭ, это стало неприятным «нежданчиком», — констатировал профессор.

«Видимо, Америка надавила на арабов, как в своё время на Щвейцарию, — предполагает Кричевский. — Только на арабов сильно не надавишь, реестры не открыли, а вот сроки изменили».

«На сегодняшний день этой информацией владеют только те, у кого в ОАЭ капиталы и кому там теперь «чахнуть над златом», — подытожил автор «Антискрепы».

На этом все!
До следующей недели.

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