Переговоры с НАТО и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Начнем – в этот раз – с обострения международной обстановки.
На прошедшей неделе состоялся первый раунд переговоров с НАТО, и «Адекват» полагает, что разговор с зарубежными партнерами еще рано считать законченным.
«Окно возможностей еще есть, и открытым оно останется по меньшей мере порядка недели, в течение которой обеим (и особенно той) сторонам предстоит принять окончательное решение: допиливать этот прекрасный диалог до результата или вскрывать карты. Совместив этот жест с сообразным повышением ставок. Несмотря на неповторимый характер диалога, или даже как раз благодаря ему, ощущается, что этого решения пока никем не принято.
Ну а когда оно состоится, узнаем о нем в момент. Либо недлинная дорожная карта следующего одного-двух раундов перед финализацией - либо, что, конечно, вероятнее, констатация нашей стороны, что договариваться дальше не о чем, и следующий ход будет вот таким.
Одного или другого ждать до конца следующей недели, не позднее», – полагает канал.
На этом фоне Дональд Трамп, выступавший на очередном митинге в прошедшую субботу пожаловался на то, что в США есть некоторые сумасшедшие люди», которые фабрикуют ложный тезис «Россия, Россия, Россия», пытаясь возложить ответственность за все и вся на Москву.
Добавим от себя, что, кажется, все это продолжается и сейчас.
«Действительно, сложнее всего не с Россией или Китаем, а с США. Это позор», - сказал бывший глава государства.
«В общем-то, наблюдая за происходящим, с Трампом можно во многом согласиться. Хотя, разумеется, сказано это было им не в поддержку России. Отношения с нашей страной в годы, когда он был президентом, тоже едва ли можно назвать хорошими», – вспоминает «Доктор прописал».
Тем временем – также в конце недели – Владимир Путин утвердил Бориса Грызлова в должности чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии.
«Беспрецедентное давление Запада на Белоруссию и попытка вмешательства в ее внутренние дела привели к усилению интеграции в рамках Союзного государства: только в ноябре Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ, призванных укрепить сотрудничество двух государств в самых разных областях. Их реализация имеет особое значение и требует от участников процесса значительного политического веса – именно поэтому послом впервые за очень долгое время стал такой политический тяжеловес, как Грызлов.
Он, к слову, хорошо знаком с Лукашенко, а в 2000-х работал над проектом Конституционного акта Союзного государства. Документ в итоге так и не приняли, однако наработанные контакты и понимание специфики работы с белорусами явно будут не лишними для Грызлова на новом посту», – полагает «Мейстер».
А между тем компания Apple, наконец, зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении».
Это, безусловно, важная веха в процессе взаимодействия американского бигтеха и российских регуляторов.
По идее следующим шагом должно стать открытие компанией представительства и/или регистрация юрлица в РФ, а также размещение электронной формы для обращений россиян на сайте.
»[Тут] очень простая история, – делает вывод канал. – Большая компания не захотела терять рынок и начала исполнять местное законодательство. Никаких сложностей и тайн».
ИА «Стекломой», в свою очередь, рассказывает, как в одном из главных городов США – Лос-Анджелесе – банды мародеров начали грабить поезда.
«Прибывающие в город грузовые поезда останавливаются для разгрузки в распределительных центрах Union Pacific (американский негосударственный аналог РЖД). Во время простоя составов банды мародеров вскрывают вагоны и выносят содержимое. Особую ценность представляют почтовые контейнеры UPS с индивидуальными посылками и заказами из интернет-магазинов. Железнодорожные пути чистят раз в месяц, но уже через 10-15 дней они вновь покрываются толстым слоем выпотрошенных грузов.
За безопасность на американских железных дорогах отвечает ЧОП всё той же Union Pacific, которая, будучи частной компанией, жмется увеличивать штат и не считает нужным решить даже эту локальную проблему.
Дикий Запад остается Диким Западом даже в эпоху экосистем и метавселенных», – делает вывод канал.
А вот экономист Никита Кричевский поделился своими соображениями по поводу того, что «Швейцария Востока» перестала «быть томной».
Что он имеет в виду?
«Буквально за 2 месяца до Нового года власти ОАЭ всех уведомили, что теперь на территории ОАЭ нужно находиться примерно 6 месяцев (как, в принципе, во всем мире), чтобы иметь статус налогового резидента.
Упс, для всех, хранящих свои капиталы в ОАЭ, это стало неприятным «нежданчиком», — констатировал профессор.
«Видимо, Америка надавила на арабов, как в своё время на Щвейцарию, — предполагает Кричевский. — Только на арабов сильно не надавишь, реестры не открыли, а вот сроки изменили».
«На сегодняшний день этой информацией владеют только те, у кого в ОАЭ капиталы и кому там теперь «чахнуть над златом», — подытожил автор «Антискрепы».
На этом все!
До следующей недели.