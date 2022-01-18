«То ли пропаганда, то ли угроза»: NYT сообщила об эвакуации с Украины семей российских дипломатов

Россия начала эвакуировать свои посольства на Украине, пишет американская газета The New York Times. Власти Украины и США не знают, как точно это трактовать: эвакуация, по словам издания, может быть подготовкой к реальному вторжению, частью пропаганды, попыткой запугать Запад или всем этим вместе. МИД России в ответ заявил, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. Обеспокоенные США в это время проводят встречи с украинским руководством, отправляя в Киев директора ЦРУ и сенаторов.

МИД России сообщил, что российское посольство в Киеве «работает в штатном режиме», передает ТАСС. Так ведомство прокомментировало публикацию NYT об эвакуации российских дипломатов с Украины.

Ранее газета со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя украинской службы безопасности сообщила, что Россия начала вывозить семьи сотрудников своего посольства в Киеве в начале января. По его информации, 5 января Украину покинули 18 человек: в основном жены и дети дипломатов, которых посадили на автобусы до Москвы. На Украине назвали способ вернуть Донбасс Украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире YouTube-канала Politwera заявил, что Украина могла бы... 16 января 10:37

В ближайшие дни, добавил он, из страны уедут еще 30 человек — сотрудники российских посольства в Киеве и консульства во Львове. Дипломатам двух других консульств России, по данным издания, также приказано подготовиться к отъезду из Украины. Всего у России на Украине четыре консульства: в Одессе, Харькове, Чернигове и во Львове.

Анонимный представитель США указал, что американская сторона знала о подготовке Москвы к эвакуации семей своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. По мнению авторов публикации, Россия скорее всего предполагала, что американцы и украинцы обратят внимание на происходящее.

Украинские и американские официальные лица, отмечает NYT, в затруднении, как интерпретировать происходящее. Власти стран допускают, что это может быть «отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту, отчасти уловкой», или всем вместе.

По одной из версий, таким образом Россия хотела показать, что США и союзники должны серьезно отнестись к выдвинутым Москвой предложениям по гарантиям безопасности в Европе. Пока что Москва ожидает письменного ответа администрации президента США Джо Байдена и НАТО на свои предложения. Киев потребовал от НАТО назвать страны-противники вступления Украины в Альянс Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что некоторые участники НАТО выступают против... 15 января 16:56

В материале издания отмечено, что, возможно, Россия таким образом сигнализирует о подготовке вторжения на Украину, хотя других признаков подготовки атаки нет. Скопление российских войск на границе с Украиной не увеличивается такими темпами, как ожидали чиновники Пентагона месяц назад, уточняет NYT. По последним оценкам США, сейчас на границе с Украиной дислоцированы около 48 тысяч российских военных. Это значительно меньше оценки Пентагона, который опасался, что их число может возрасти до 175 тысяч.

Как стало известно NYT, в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин еще не определился, атаковать ли Украину. Источники газеты среди официальных лиц США оценивают российского лидера как человека, который постоянно взвешивает множество различных факторов. Среди них — то, насколько хорошо он сможет выдержать санкции, которые угрожают российским банкам и промышленности в случае вторжения на Украину. Путин, по мнению Вашингтона, также следит за тем, достаточно ли на Западе уделяют внимания российским требованиям о гарантиях безопасности.

Похоже, резюмирует газета, «никто, кроме Кремля, точно не знает, как могут сложиться следующие дни и недели». На этом фоне США отправили в Киев директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса. Он прибыл с неофициальным визитом в прошлую среду, сообщали источники CNN. Бернс встречался с представителями украинской разведки и президентом Владимиром Зеленским, с которыми обсуждал текущую ситуацию вокруг Украины. Накануне, 17 января в Киев прибыла двухпартийная делегация сенаторов США, чтобы продемонстрировать Украине американскую поддержку. Украина получит новое оружие Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Соединенное Королевство направит Украине вооружения... 17 января 21:55

Кремль, со своей стороны, неоднократно отрицал все обвинения в подготовке вторжения на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что Россия может перемещать военные силы по своей территории как угодно, и это никак не угрожает другим странам. Путин, в свою очередь, говорил об усилении активности НАТО у российских границ.

МИД России в декабре направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В частности, Москва просит, чтобы НАТО больше не расширялось на восток и не принимало в свои ряды бывшие страны СССР. Переговоры по предложениям с Вашингтоном и НАТО состоялись 10 и 12 января. Песков назвал встречу с США неудачной. России не удалось договориться по ключевому пункту договоренностей — нерасширении НАТО на восток. Альянс также отказал России в праве вето на вступление Украины в НАТО.