«Тяжелее, чем смерть»: педофилов предложили отправлять на рудники

Педофилов, которые повторно совершили сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, будет ждать пожизненное заключение. Такой закон приняла Госдума. Мера будет также распространена на педофилов, от действий которых пострадали двое и более детей. В отношении таких преступников готовится еще несколько инициатив.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении приняли законопроект о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.

«Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», – написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом многие эксперты высказывали мнение, что пожизненного наказания для таких преступников мало. Володин предложил в качестве альтернативы смертной казни отбывание срока на рудниках. «Давайте посмотрим, где будут отбывать пожизненное наказание. <...> Мы можем с вами заставить их работать на рудниках, северные территории. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь, тогда давайте продумаем это», – отметил он.

Председатель Госдумы заверил, что законодатели продолжат работу в этом направлении. В частности, 7 февраля парламентарии обсудят приостановку течения срока давности за преступления против детей до наступления совершеннолетия жертвы. Помимо этого, депутаты обсудят введение новых отягчающих обстоятельств. Среди них – проживание (педофила) с ребенком, опекунство, работа, связанная с детьми (в сфере образования и воспитания несовершеннолетних).

«Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений», – добавил он.

Вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что нужно также исключить «возможность условно-досрочного освобождения за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, назначения за них штрафов».

«Обеспечить пожизненный административный надзор. Создать их реестр, чтобы они нигде не могли спрятаться и скрыться от контроля», – отметила она в своем Telegram-канале.

Общенациональный список педофилов призвал создать и руководитель фракции »Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Он предлагает обнародовать данные лиц, которые были осуждены за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. С соответствующим обращением фракция намерена обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Реестр педофилов предлагал создать также первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. 6 января в комментарии ТАСС он заявил, что такой способ позволит жителям города знать, сколько и кто является осужденным за педофилию, но освобожденным. «Условно, есть пять педофилов с фотографиями, именами, фамилиями, и они находятся на свободе. Это не нарушение персональных данных, а защита наших персональных жизней, наших семей <...>. И это поможет быть бдительными», – добавил член ОП, подчеркнув, что адрес проживания раскрываться не будет.

Активное обсуждение ужесточения законодательства в отношении педофилов спровоцировала жестокая расправа над пятилетней девочкой из Костромы. Вечером 4 января двое мужчин похитили ребенка у Дома культуры, где работала ее мама.

Преступники привели ее в старое общежитие, которое находится в нескольких минутах от Дома культуры, где изнасиловали ее и убили. Тело девочки обнаружили в этой комнате в сумке. Мужчин разыскали и предъявили им обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве, в зависимости от роли каждого.

Оба преступника признались в убийстве. Одним из них оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Герасимов (его привлекали за изготовление детской порнографии и педофилию), второй – 24-летний подельник Вадим Беляков (был судим за кражу денег с банковского счета). Они арестованы.

После того, как стало известно о случившемся, жители города пришли к полицейским и требовали выдать мужчин, чтобы устроить самосуд.