Режим ЧП снят: казахстанцам разрешили покупать алкоголь и бастовать

Площадь Республики в Алма-Ате после протестов, 13 января 2022 года

Власти Казахстана сняли режим чрезвычайного положения и комендантский час по всей стране, введенные 5 января из-за массовых беспорядков. За это время в стране успели побывать военные ОДКБ, охранявшие ключевые объекты. Зачем Нур-Султан вводил режим ЧП и на что он распространялся — в материале «Газеты.Ru».

«Порядок и спокойствие»

Ровно в полночь в ночь на 19 января (21.00 18 января по московскому времени) по всей территории Казахстана были сняты режим ЧП и комендантский час. Пресс-секретарь президента Берик Уали уточнил, что ограничения сняты в Нур-Султане и Алма-Ате, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

«Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения <…> Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие», – объявил Уали.

При этом в Алма-Ате, где наблюдались самые массовые беспорядки, сохраняется «красный» уровень террористической опасности. В городе во время протестов погибли люди, было повреждено или сожжено 165 служебных полицейских машин. В Казахстане завершатся режим ЧП и комендантский час В Казахстане в полночь 19 января завершатся режим чрезвычайного положения и комендантский час... 18 января 22:49

«С 19 января движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и метрополитена) будет осуществляться в обычном режиме с 06.00 до 23.00, также метрополитен [будет работать] с 06:00 до 00:00», — приводит Telegram-канал ORDA сообщение управления городской мобильности Алма-Аты.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение в нескольких регионах. Так, с 13 января режим ЧП был снят в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, с 14 – в городе Шымкент, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Что нельзя при ЧП

5 января заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев на фоне проходящих в стране акций протеста разъяснил права и обязанности граждан в период действия чрезвычайного положения.

Согласно указам президента, на период действия ЧП устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе въезд и выезд транспортных средств; усиливается проверка документов, удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр транспортных средств; запрещены мирные собрания, забастовки и другие массовые мероприятия.

В качестве дополнительных временных ограничительных мер в Казахстане был введен комендантский час с 23:00 до 07:00.

В стране также запретили продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, этилового спирта и алкогольной продукции. У физических лиц временно изъяли оружие и боеприпасы.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию. Их можно отпустить только после окончания комендантского часа. А если у задержанного нет документов, то его свободу можно ограничить на 48 часов до установления личности.

Кроме того, органы правопорядка имеют право досматривать личные вещи и транспортные средства задержанных. Виновные в нарушении режима ЧП подлежат административной или уголовной ответственности.

За неповиновение законному распоряжению представителя власти или за руководство запрещенной забастовкой гражданина могут посадить на срок до двух лет. А за распространение при ЧС заведомо ложной информации виновных отправляют в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.

За умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, предусмотрено наказание в виде заключения от 10 до 12 лет.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Хотя власти пошли на уступки митингующим, беспорядки стремительно охватили всю страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал на помощь миротворцев ОДКБ. Благодаря участию союзников ситуацию в стране удалось быстро взять под контроль. Сумма ущерба от протестов может составить около $2-3 млрд. А число заведенных уголовных дел достигло 695.