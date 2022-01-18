Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В США утверждают, что Россия якобы может напасть на Украину... 00:20
Суд направил на принудительное лечение убийцу трех сослуживцев... 00:16
ЦБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг не смогли договориться... 00:15
Чешский экс-игрок «Спартака»: Карпин — тренер-умница 00:13
Мужчины в новогодние праздники на 15% чаще платили сайтам... 00:12
Россиянам предложили стелить дома ковры для улучшения качества... 00:09
В Госдуме ответили на заявление генсека НАТО... 18.01.2022, 23:59
Волочкова устроила скандал на борту самолета из-за... 18.01.2022, 23:58
Боярский: желание у «Спартака» догнать... 18.01.2022, 23:53
Губерниев: есть факты — три лидера Норвегии связаны... 18.01.2022, 23:40
Политика

«Россия может в любой момент начать атаку на Украине»

Псаки: Россия готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины

Слушать
Остановить
У властей США есть данные, что Россия готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины. В Вашингтоне нет оценки относительно того, зачем это делалось. Как утверждает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нападение со стороны РФ якобы может произойти в любой момент.

«У нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января», — заявила 18 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует ТАСС.

В Вашингтоне нет оценки относительно того, зачем это делалось, а также значения таких мер. «Мы, конечно же, советовали бы вам обратиться к российской стороне по поводу дополнительных деталей того, какое они приняли решение», — так ответила Псаки на уточняющий вопрос журналиста.

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — сказала Псаки, добавив, что этот кризис «создал президент РФ Владимир Путин, который собрал 100 тыс. российских военных вдоль границ Украины».

О начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине ранее написала газета The New York Times. Комментируя эту публикацию, в МИД России указали, что дипмиссия работает в штатном режиме.

Позднее в посольстве РФ подтвердили, что сотрудники всех дипломатических представительств на Украине продолжают работать в штатном режиме.

МИД Украины также не получал ни от российской стороны, ни от посольств других государств информацию об эвакуации дипломатов из страны, говорится в сообщении ведомства.

«И мы должны верить российскому МИДу, что посольство работает в штатном режиме. А штатный режим — это осажденная крепость, там все в колючей проволоке, закрыты окна наглухо, на Воздухофлотском проспекте находится.

Эта новость, конечно, больше всех напугала нас, украинцев.

И мне звонили уже и спрашивали, что это могло бы значить — эвакуация семей российских дипломатов. Но скажу так. Во-первых, все же делается в рамках правил взаимности. Так вот, наши украинские дипломаты в Москве они без семей. У нас это все прописано, и я не думаю, если честно, что эту историю нужно воспринимать в контексте подготовки ракетно-бомбового удара России по украинским городам. Тут важно отметить, что, во-первых, сами дипломаты вроде как остаются. <...> Поэтому я бы не драматизировал ту ситуацию», — рассказал шеф-корреспондент украинского агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины. США в ближайшие недели направят Украине дополнительную военную помощь, сообщал, в свою очередь, представитель Госдепартамента.

Как утверждает агентство Bloomberg, Владимир Путин «настроен на войну с Украиной», и об этом глава российского государства якобы намекнул еще в июле прошлого года в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно обсуждается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление военного присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+