Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». В ближайшие несколько недель турецкий лидер также сам посетит Украину для встречи с Зеленским. Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно. По мнению экспертов, Эрдоган пытается поднять свой международный имидж и хочет сотрудничать сразу с обеими сторонами конфликта.

Эрдоган уже отправил приглашения Путину и Зеленскому, уточнил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает газета Daily Sabah.

«Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сказал Калын.

Он добавил, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. Калын пояснил, что Турция помогает снизить напряженность в регионе как дружественная страна и для России, и для Украины, и как член НАТО. Эрдоган заявил, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей Второй мировой Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страны-победители во Второй мировой войне не должны решать судьбу... 18 октября 20:57

Представитель турецкого президента отметил, что Эрдоган «в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским». Собирается ли он также приехать в Россию, Калын не сказал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует инициативу Турции, если переговоры способны подтолкнуть Украину к выполнению минских соглашений.

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев, и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей, и обязать, это можно будет только приветствовать», — сказал Песков журналистам.

Анкара уже не в первый раз предпринимает попытки стать участником переговоров вокруг украинского кризиса. Эрдоган неоднократно говорил о готовности выступить посредником между Киевом и Москвой. В конце ноября прошлого года он пояснил, что Турция выступает за обеспечение мира в регионе «с акцентом на положение крымских татар». «Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются», — указывал президент.

В начале декабря 2021-го Эрдоган вновь напомнил, что готов внести посильный вклад «в формирование каналов диалога с целью снижения напряжённости между Киевом и Москвой». В начале января турецкий лидер во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном подчеркнул «важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины»

В офисе президента Украины инициативу Эрдогана оценивают положительно. Главы офиса Михаил Подоляк сообщал, что Киев «приветствует усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке».

«Было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции», — считает Подоляк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что между Зеленским и Эрдоганом сложился высокий уровень доверия. «Украина продолжает двигаться в нормандском формате для восстановления мира на Донбассе, однако с удовольствием откликаемся на предложения партнеров «со стороны» способствовать разрешению этой проблемы», — пояснил министр.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве не нужны посредники для урегулирования конфликта.

«Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях. Желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», — уточнил он.

Той же позиции придерживается МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова предложила Эрдогану, если он хочет внести свой вклад, воздействовать на Киев и убедить украинские власти соблюдать минские договоренности по Донбассу. Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения»... 18 января 14:46

На позицию России может влиять и то, что за последние несколько лет Анкара нарастила военно-техническое сотрудничество с Киевом. Так, Украина покупает турецкие беспилотники Bayraktar, которые затем применяет в Донбассе. Песков отмечал, что поставки оружия украинской стороне приводят к дестабилизации обстановки в зоне конфликта.

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал он.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что Украина может использовать купленные дроны как угодно. «Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Турцию не за что винить в этой ситуации», — сообщил он.

Эрдоган не поможет

Эксперты сомневаются, что сотрудничество с Турцией поможет Украине в урегулировании конфликта. Источник RT в офисе Зеленского заявил, что президент воспринимает турецкие инициативы очень оптимистично, так как считает, что ему удалось найти общий язык с Эрдоганом. Однако далеко не все в его команде разделяют этот оптимизм

«Турция хочет продемонстрировать свою значимость перед США и странами ЕС, но вряд ли Эрдоган поможет разрешить конфликт. И ещё вопрос, чьи интересы он будет отстаивать», — убежден собеседник канала.

Источник RT в правящей партии «Слуга народа» предположил, что Эрдоган «хочет лишь воспользоваться открывшимися возможностями и усилить своё влияние в регионе». Реально помогать Украине он не собирается.

«Уже весь мир занимается украинскими проблемами — от Германии до США. А теперь ещё и Анкара хочет подключиться. Наивно полагать, что все они хотят защищать интересы Украины. Каждая страна преследует свои цели», — опасаются в украинской партии «Батькивщина».

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал, что сейчас у Турции есть много своих внутренних проблем, поэтому Эрдоган старается поднять свой имидж. Его предложения о помощи в разрешении украинского конфликта в первую очередь рассчитаны на самих турков, отметил эксперт.

Украина же, которая все равно приветствует это предложение, по мнению Шаповалова, проявляет себя со слабой стороны. «Киев пытается выйти из политического тупика, в который он сам себя завёл, и рад любым подобным предложениям», — сказал он.

Директор Центра изучения новой Турции, востоковед Юрий Мавашев считает, что Анкара балансирует между Россией и Украиной и не хочет выбирать сторону. «Турки как бы предупреждают всех, что выстраивание контактов с одним из игроков вовсе не подразумевает автоматического отказа от сотрудничества с другими, даже если между этими партнёрами Анкары вражда или противоречия, — резюмировал он.