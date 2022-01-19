В Лондоне снимают маски. Англия отменяет большинство мер против COVID-19

В Великобритании отменят большинство «антикоронавирусных» мер, введенных в стране из-за распространения «омикрон»-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции.

Британские власти отменяют большинство ограничений, введенных в условиях выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в среду, 19 января, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин. Британия отменит обязательный ПЦР-тест для вакцинированных Великобритания отменит обязательный тест на COVID-19 для вакцинированных. Об этом сообщает Times... 19 января 19:32

«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», — указал он.

Глава кабмина сообщил, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу.

Кроме того, правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Однако перечисленные послабления распространяются только на Англию, в которой проживает 85% населения Соединенного Королевства. Руководители остальных административно-политических частей страны — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — самостоятельно принимают решения об ограничениях. При этом первый министр Шотландии Никола Стерджен еще накануне проинформировала об отмене ограничительных мер, которые вводились на фоне ситуации с распространением «омикрона».

Отменят и самоизоляцию

Кроме того, Джонсон заявил о желании правительства вскоре отменить требование об обязательной самоизоляции для тех, кто сдал положительный тест на коронавирус.

«COVID-19 становится эндемическим заболеванием, а значит нам нужно будет заменить нынешние юридически обязывающие требования на рекомендательные меры.

Срок действия требований по самоизоляции истекает 24 марта, я ожидаю, что они не будут продлены.

Более того, если нам позволят данные, я бы хотел поставить на голосование в Палате общин вопрос о том, чтобы сдвинуть эту дату на более ранний срок», — приводит его слова ТАСС. «Это не локдаун». Работодателям порекомендовали переводить сотрудников на удаленку Если человек почувствовал себя плохо — не нужно ходить на работу, заявил бывший главный санитарный... 13 января 10:17

Британцы, сдавшие положительный тест, сейчас обязаны пребывать на карантине в течение пяти дней. Власти ранее сократили этот период с семи дней в связи с тем, что из-за большого числа заразившихся работников многие компании в сфере услуг столкнулись с дефицитом сотрудников и в ряде случаев были вынуждены временно закрываться.

Успешная вакцинация

Джонсон уточнил, что ослабление ограничений в Англии стало возможным благодаря снижению показателей заболеваемости и госпитализации. За последнюю неделю число выявляемых случаев заражения коронавирусом в стране снизилось на 38% по сравнению с предыдущими семью днями.

В среднем за минувшую неделю в королевстве регистрировали 96,2 тыс. случаев заражения и 272 летальных исхода в сутки.

По состоянию на 19 января в больницах по всей стране находятся около 19 тыс. инфицированных, что меньше пиковых показателей зимы 2021 года, когда число госпитализированных достигало 34 тыс.

По словам Джонсона, отказ от ограничений был бы невозможен без успешной кампании вакцинации населения бустерной дозой, стартовавшей 16 сентября 2021 года. Согласно последним правительственным данным, в общей сложности ревакцинацию прошли 63,6% жителей королевства старше 12 лет (36,5 млн человек). Обе дозы вакцины получили 83,4% населения в возрасте от 12 лет (47,9 млн жителей), первую дозу — 90,7% (52,1 млн человек). Джонсон отменил большую часть COVID-ограничений в Британии на фоне скандала с вечеринками В Великобритании отменят большую часть коронавирусных ограничений, введенных в рамках так... 19 января 19:32

По данным Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, по состоянию на 17 января Великобритания находится на 33-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 75,95%. Россия, по тем же сведениям, занимает 94-ю позицию — уровень вакцинации оценивается в 46,95% (на 18 января).

Скандал с вечеринками

О том, что Джонсон на фоне скандалов с вечеринками пойдет на популистские меры, ранее сообщали британские СМИ. Кроме того, как написала газета The Guardian, британские консерваторы готовят операцию по смещению действующего премьера с поста.

Одна из вечеринок с участием Джонсона, о которых идет речь, состоялась прямо на Даунинг-стрит в апреле 2021 года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры. Офис премьер-министра уже принес официальные извинения королеве Елизавете II за вечеринку, проведенную в ночь перед похоронами ее мужа, герцога Филиппа Маунтбеттена.

16 января стало известно, что Великобритания отменит обязательный тест на COVID-19 для вакцинированных туристов. «Мы планируем отменить все тесты на COVID-19 для вакцинированных путешественников к концу января», — указал источник газеты Times.