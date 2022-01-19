КПРФ предложила признать республики Донбасса. С такой же идеей выступала ЛДПР

В КПРФ считают необходимым предложить президенту России рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР. Москве также следует признать независимость этих самопровозглашенных республик Донбасса, заявили коммунисты. Текст подготовленного ими проекта обращения Госдумы к Владимиру Путину опубликован 19 января.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым в среду внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения нижней палаты парламента к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Текст документа размещен в думской электронной базе. «Отношение однозначное»: в ЛНР прокомментировали предложение КПРФ признать республики Донбасса Советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил «Газете.Ru», что в республике знают о проекте обращения... 19 января 20:27

«Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — говорится в проекте.

Кроме того, коммунисты считают необходимым предложить президенту рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР «в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Вооруженный конфликт на востоке Украины

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины начались в апреле 2014 года. Они ведутся между вооруженными силами и другими структурами Украины (а также рядом нерегулярных добровольческих военизированных формирований) с одной стороны и вооруженными формированиями сторонников Донецкой и Луганской народных республик с другой.

По утверждению Киева, а также по мнению ряда международных организаций, на стороне ополченцев в конфликте участвуют и российские вооруженные силы, сама РФ эти обвинения отвергает.

В подготовленном проекте обращения к Путину указывается, что жители Донецкой и Луганской областей на всеукраинском референдуме 27 марта 1994 года согласились на федеративно-земельное устройство Украины и закрепление русского языка в качестве государственного наряду с украинским языком, а также поддержали использование русского языка на территориях Донецкой и Луганской областей в сфере трудовых отношений, в деятельности по делопроизводству, при оформлении документации, при получении образования и в научной деятельности. В Кремле оценили перспективы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что судить о будущем самопровозглашенных... 19 января 20:27

«Новые власти Украины стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей этих областей. Действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%)», — отмечается в тексте.

Авторы также констатируют, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами мелко- и крупнокалиберного оружия. «По данным ООН, более 10 тыс. человек погибли, более 50 тыс. ранены, более 1,4 млн человек являются перемещенными лицами внутри Украины и более 2,5 млн человек прибыло в РФ в экстренном массовом порядке в поисках убежища. Власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий ДНР и ЛНР.

Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа», — полагают в КПРФ. КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту Путину о признании ДНР и ЛНР Депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты... 19 января 20:27

О том, что самопровозглашенные республики Донбасса следует «признать и присоединить к России», ранее говорил, в частности, депутат Госдумы VII созыва от фракции ЛДПР Антон Морозов. По данным ВЦИОМ, рейтинг КПРФ оценивается в 17,9%, ЛДПР поддерживают 7,1% респондентов.

«Как только мы будем внутри России, так сразу»

Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что в республике знают о проекте обращения депутатов к президенту России, но не считают нужным предметно это комментировать.

«Да, мы знаем об этом обращении. Но, в любом случае, это вопрос Российской Федерации. Россия сама должна решить этот вопрос в парламенте, найти политический консенсус, а потом и мы можем комментировать. Понятно, что у нас отношение-то однозначное. Скажем так: я не считаю нужным, что мы можем сейчас прокомментировать эту историю. Это исключительно внутренняя история России, и как только мы будем внутри России, так сразу...» — сказал он «Газете.Ru».

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с проектом КПРФ, пишет РИА «Новости».

Глава партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил агентству, что фракция поддержит предложение КПРФ.

Для принятия проекта Госдумой потребуется 226 голосов депутатов. КПРФ и «Справедливая Россия» вместе занимают 85 кресел. Еще 23 места у ЛДПР.