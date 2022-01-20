Захарова обвинила Запад в создании инфошума для военных провокаций

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих на Яворивском полигоне во Львовской области, 2016 год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Запад прикрывается угрозой российского «вторжения» на Украину и готовит собственные провокации, в том числе и военные. Она добавила, что опасения Москвы подтверждает, среди прочего, отправка Великобританией оружия в Киев – сотни тонн вооружений. Кроме того, Захарова пустила слезу, когда позвала иностранных дипломатов посетить музей прорыва блокады Ленинграда.

Заявления западных СМИ и политиков о якобы подготовке Москвой «военного вторжения» на Украину представляют собой не что иное, как информационный шум для прикрытия своих собственных провокаций. Об этом со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарову сообщает ТАСС.

«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала она.

Захарова добавила, что Запад подтверждает своими реальными действиями опасения Москвы. В частности, самолеты ВВС Великобритании начали недавно отправлять тонны оружия Киеву.

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть, в общей сложности, порядка 460 тонн вооружений», — сообщила представитель МИДа.

По ее словам, среди этих вооружений попадаются противотанковые управляемые ракеты, а западные военные инструкторы обучают солдат ВСУ ведению боев в условиях городской среды.

Канада отправила на Украину более 200 спецназовцев – якобы для охраны посольства и эвакуации канадских дипломатов в случае чрезвычайной ситуации. Военная помощь со стороны США оказалась самой масштабной, добавила Захарова. «Только в последние месяцы Вашингтон поставил на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним», — сказала она.

При этом в январе ожидается отправка из США нескольких партий вооружений на сумму порядка $20 млн.

«На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе», — подчеркнула она.

Захарова призвала страны Запада прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, а также остановить милитаризацию Украины и затягивание Киева в НАТО.

«Вместо этого [призываем] направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств», — сказала она.

Захарова также раскритиковала «набирающий размах разгул неонацизма» на Украине.

«К сожалению, рост неонацистских настроений на Украине не волнует ни наших западных партнеров, ни профильные международные организации», — сказала она, напомнив о недавнем переименовании трамвайной станции им. генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА) Романа Шухевича.

В конце брифинга официальный представитель МИД не сдержала эмоций и заплакала, когда рекомендовала иностранным туристам и дипломатам посетить музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

«Мы, как министерство иностранных дел, рекомендуем этот музей и, конечно, мемориал на Пискаревском кладбище и многие другие исторические памятники и объекты к посещению всем гостям нашей страны. Ну и, конечно, коллегам-дипломатам, в Санкт-Петербурге расположено немало консульств иностранных государств», — сказала она.

По словам Захаровой, когда идет «переписывание великого подвига», приходится рассказывать «обо всем известных фактах».

Отметим, что музей-панораму «Прорыв», упомянутый представителем МИДа, в 2018 году открыл президент Владимир Путин. Там, как сообщает РИА «Новости», представлена картина драматических событий 13 января 1943 года — второго дня операции «Искра» по прорыву блокады. В Санкт-Петербурге в Соляном переулке также располагается другой музей – Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, открытый в 1946 году, закрытый в 1952 и возрожденный в 1989 году.