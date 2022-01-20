«Пророссийские сепаратисты». США наказали украинцев за связь с Россией

Новые ограничительные меры США нацелены на то, чтобы выявить, подорвать и разоблачить попытки «продолжающейся дестабилизирующей деятельности России на Украине», говорится в сообщении американского Минфина. В черный список на этот раз вошли четверо украинцев.

Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины. Как полагают в Вашингтоне, все они связаны с «причиняющими вред действиями России за рубежом». Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 января, заявлении ведомства. В США предложили признать Россию спонсором терроризма Член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт... 20 января 19:35

Под американские рестрикции попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник.

«Сегодняшняя мера нацелена на то, чтобы выявить, подорвать и разоблачить попытки продолжающейся дестабилизирующей деятельности России на Украине», — пояснили в Минфине.

В тексте также отмечается, что перечисленные лица якобы «сыграли различные роли в кампании России по распространению глобального влияния в целях дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля».

В ОПЗЖ назвали санкции «актом политического террора».

«Санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят в политическую систему и избирательный процесс в Украине», — говорится в заявлении партии.

О том, что власти США готовят финансовые ограничения в отношении «пророссийских сепаратистов на Украине», написала 18 января газета The Wall Street Journal. В США представили новый законопроект о санкциях против России Американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России. Об этом говорится... 20 января 22:06

«Рестрикции введут в отношении четырех физлиц. Официально об ограничительных мерах объявят 20 января», — проинформировали источники издания, чьи прогнозы, по всей видимости, оправдались. Однако WSJ пишет, что это решение подчеркивает «некоторую нерешительность» американского правительства в вопросе введения прямых санкций против руководства РФ в случае эскалации на Украине.

«Акт о привлечении Путина к ответственности»

Об ограничениях, которые президент РФ Владимир Путин «никогда не видел», ранее говорил американский лидер Джо Байден. На своей пресс-конференции он подтвердил, что США готовят против Москвы серьезные санкции, если РФ начнет вторжение на Украину.

«Путин никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — указал президент США. Он добавил, что предполагаемые меры подразумевают запрет на проведение операций для российских банков, которые, по его словам, «не смогут иметь дело с долларом».

Байден считает, что Путин «проверяет Запад в ситуации с Украиной, но войны не хочет». Он добавил, что во время прошлых бесед с президентом России они «всегда понимали друг друга». США нашли для санкций еще четыре цели Власти США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»... 18 января 23:58

Добавим, что 20 января член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против РФ и ее граждан. В черный список вошли глава российского государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер и другие.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не сомневается в поддержке Киева западными партнерами, но их медлительность при анализе ситуации с РФ и принятии решений может дорого стоить его стране.

«Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас, ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет иного выбора, как применить жесткие санкции против Российской Федерации», — приводит его слова ТАСС.