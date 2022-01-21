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Политика

Кремль призвал избегать напряженности с предложением признать ДНР и ЛНР

Совет Госдумы обсудит признание независимости республик Донбасса

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Игорь Маслов/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию, комментируя инициативу о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На следующей неделе в Госдуме должны состояться обсуждения с руководителями фракций вопроса возможного признания Россией республик. По мнению авторов инициативы из КПРФ, это «шаг в сторону обеспечения безопасности проживающих там граждан».

В сложившейся напряженной ситуации в Донбассе важно избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. Такое мнение выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».

Вопрос будут обсуждать Совет Госдумы и руководители фракций на следующей неделе.

В минувшую среду депутаты от КПРФ попросили президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР, а также провести переговоры с руководством самопровозглашенных республик, чтобы создать правовую основу для межгосударственных отношений и регулировать все аспекты сотрудничества.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР – это шаг, который поможет обезопасить живущих там российских граждан.

При этом руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА «Новости», что признание ЛНР и ДНР не принесет пользы русским на Украине.

«Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто.

Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине», — объяснил свою позицию глава партии.

По мнению Жириновского, если обращение КПРФ примут, это спровоцирует новые западные санкции. Поэтому, по словам политика, нужно «ударить так, чтобы все запомнили».

«Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России», — заявил Жириновский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также ранее прокомментировал проект обращения депутатов к главе государства. Он подчеркнул, что «не считает возможным» что-то говорить до завершения этой процедуры. Кроме того, Песков отметил, что президент «не информирован» об этом письме, «потому что его пока нет».

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская», — заявил представитель Кремля.

Историческое обоснование

В подготовленном проекте обращения депутатов к Путину указывается, что жители Донецкой и Луганской областей Украины на всеукраинском референдуме 27 марта 1994 года согласились на федеративно-земельное устройство своей страны и закрепление русского языка в качестве государственного наряду с украинским языком.

«Новые власти Украины стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей этих областей.

Действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%)», — отмечается в тексте.

Авторы также констатируют, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами мелко- и крупнокалиберного оружия.

«По данным ООН, более 10 тыс. человек погибли, более 50 тыс. ранены, более 1,4 млн человек являются перемещенными лицами внутри Украины и более 2,5 млн человек прибыло в РФ в экстренном массовом порядке в поисках убежища. Власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий ДНР и ЛНР.

Донбасс негромко молчит

Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что в республике знают о проекте обращения депутатов к президенту России, но не считают нужным предметно это комментировать.

В ДНР инициативу Госдумы не комментировали. Однако там отметили, что Киев готовится к наступлению. «Командование <...> фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий», — рассказал представитель Народной милиции ДНР.

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