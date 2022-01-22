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Политика

«Не считают русских людьми?» МИД обвинил США в «токсичной» кампании против Москвы

МИД объяснил, как Госдеп пытается выставить Россию мировым агрессором

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МИД России упрекнул США и НАТО за развязывание «токсичной» кампании по распространению дезинформации против Москвы. Белый дом и союзники, указало ведомство, пытаются выставить Россию агрессивной стороной, которая подрывает суверенитет других стран и угрожает соседним государствам. На самом деле, заявил МИД, это США вместе с НАТО вредят другим странам и угрожают общей безопасности.

Белый дом и НАТО распространяют дезинформацию о действиях России вместо того, чтобы обсудить предложенные Москвой гарантии безопасности, подчеркнул МИД.

«Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности. Все это – вкупе с непрекращающимися запугиваниями «болезненными» санкциями, призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России», — уточнил МИД.

Таким образом, российское ведомство ответило на бюллетень Госдепартамента США «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». Американская сторона опубликовала его в широком доступе 20 января. По мнению МИД, информация в этом бюллетене «не выдерживает никакого критического анализа».

МИД подробно разобрал все факты из публикации Госдепа, которые считает лживыми.

О причинах кризиса на Украине

Госдеп заявил, что Россия вторглась на Украину в 2014 году, оккупирует Крым, контролирует вооруженные силы в Донбассе и «продолжает разжигать конфликт» на востоке страны.

В ответ МИД сообщил, в начале конфликта на Украине изначально полностью виноваты США и другие страны НАТО. Они поддержали государственный переворот 2014 года, «в результате которого был свергнут законно избранный президент, а к власти пришли националисты». Именно спасаясь от новой власти, жители Крыма и Донбасса пожелали выйти из состава Украины.

Таким образом, войну против Донбасса развязала не Россия, а сам Киев, косвенно в ней виновато НАТО, резюмировал МИД.

Теперь же, отметил МИД, «украинские власти и подыгрывающий им Запад» пытаются выставить Россию стороной конфликта в Донбассе. Однако, пояснило ведомство, Россия не является стороной конфликта. Это зафиксировано во Втором минском соглашении, которое было согласовано в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины и России. Соглашение определяет сторонами конфликта на востоке Украины Киев, Донецк и Луганск. Россия признана посредником в урегулировании кризиса.

О преследованиях русскоязычных на Украине

Госдеп указал на отсутствие «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные граждане испытывают угрозу со стороны украинского правительства». В то же время в США считают заслуживающими доверия сообщения о преследованиях украинцев в Крыму и Донбассе. По информации американской стороны, в Крыму Россия вынуждает украинцев принять российское гражданство. Тех, кто мирно протестует против российской власти, арестовывают, пытают, их дома обыскивают. «Религиозные и этнические меньшинства [в Крыму] преследуются как «экстремисты» и «террористы», — добавил Госдеп.

МИД России, со своей стороны, указал, что нарушения прав русскоязычного населения на Украине достигли «чудовищных масштабов».

«Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. «коренных народах», вытесняя русский язык из всех сфер жизни», — указал МИД.

Российское ведомство также припомнило «ксенофобское» высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который, как уточнил МИД, в августе 2021-го публично предложил этническим русским «убираться из страны».

Вероятно, речь идет о выступлении Зеленского 5 августа прошлого года, когда он заявил, что неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей никогда не будут российскими. Жителей Донбасса, считающих себя русскими, Зеленский призвал уехать в Россию.

«Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что «наше дело правое», и нам в Россию, мы русские — большая ошибка [для такого человека] оставаться жить на Донбассе. <...> Я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России», — сказал украинский президент.

Российский МИД посчитал странным, что США не замечают подобные русофобские высказывания и прочие притеснения русскоязычных на Украине.

«Удивительно, почему США, которые обычно радеют за права человека, отказываются замечать открытую дискриминацию русскоязычных граждан Украины. Может быть, это связано с тем, что они не считают русских людьми?» — поинтересовался МИД.

Что касается жителей Крыма, МИД указал, что положение национальных меньшинств в регионе наоборот улучшилось после вхождения региона в состав России. «Убеждены, что Запад специально раскручивает дезинформацию о якобы имеющихся проблемах в Крыму с тем, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от вопиющей ситуации с правами человека на Украине», — пояснило ведомство.

О стягивании войск к украинской границе

Госдеп вновь заявил, что Россия, якобы, «без правдоподобного объяснения» стягивает войска, «включая закаленные в боях соединения и наступательные вооружения» к границам Украины. По мнению Госдепа, Россия не просто проводит ротацию войск на своей территории, но угрожает суверенитету Украины.

МИД в ответ указал, что Россия регулярно устраивает на своей территории военные учения. США же сами подрывают европейскую безопасность, когда размещают свое вооружение в чужих странах. Кроме того, указал МИД, США поощряют агрессию Киева против Донбасса, поскольку поставляют Украине оружие и своих специалистов.

О поведении России как мирового агрессора

Госдеп заявил, что Россия не первый раз подрывает суверенитет и территориальную целостность своих соседних стран. Так, указал департамент, в 2008 году Россия вторглась в Грузию и частично оккупировала ее. Также Россия до сих пор не забрала свои войска и боеприпасы из Молдавии, хотя правительство Молдавии не согласно на это.

МИД России сообщил, что Россия не оккупировала территорию Грузии. Абхазия и Южная Осетия стали независимыми государствами, и российские войска расположены там легитимно в соответствии с двусторонними соглашениями с этими странами в целях предотвращения «грузинской агрессии». Что касается Молдавии, Россия уведет войска, когда будет урегулирован конфликт между Кишиневом и Тирасполем, что зафиксировано в документах ОБСЕ, принятых с участием США.

МИД отметил, что сами США используют дезинформацию в качестве повода для военного вторжения в независимые государства. НАТО, добавило ведомство, не является оборонительным союзом, поскольку страны-члены альянса вторгались в Ирак и Афганистан, разрушали Ливию.

«НАТО проводит крайне агрессивную партнерскую политику, активно осваивает территории Финляндии и Швеции, Украины, Грузии, предпринимает попытки закрепиться в странах Центральной Азии. Создает на постсоветском пространстве объекты, представляющие опасность с точки зрения биологической угрозы», — резюмировало министерство.

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