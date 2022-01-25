«Начнем с самой вершины и там останемся». Какими санкциями Вашингтон грозит Москве

Белый дом намерен единовременно ввести пакет жестких санкций против России в случае эскалации конфликта на Украине. Новые ограничения будут иметь «огромные последствия» для экономики РФ, уверены в США. Какие санкции готовят для Москвы – в материале «Газеты.Ru».

«Немедленный мощный удар»

Издание Fox Business со ссылкой на слова высокопоставленных представителей Белого дома сообщило, что введенные в случае «дальнейшего вторжения» России на Украину американские санкции будут иметь «немедленный и видимый эффект в день их вступления в силу» для РФ.

«Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения – «Газета.Ru»). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся», — сказал пожелавший остаться анонимным высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга с журналистами.

По его словам, Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками намерены «нанести немедленный мощный удар», который будет иметь «огромные последствия» для экономики России, сделав ее «хрупкой». Тем самым западные государства хотят «стреножить стремление» президента РФ Владимира Путина «оказывать влияние на мировой арене».

«Удар по амбициям»

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской — «Газета.Ru») валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — приводит слова представителя Белого дома РИА «Новости».

Чиновник добавил, что в дополнение к финансовым санкциям США готовы ввести «новый экспортный контроль», уточняет Fox Business. Белый дом пригрозил России санкциями «тяжелее, чем в 2014» В Белом доме заявили, что новые финансовые санкции, которые Вашингтон готовит против России... 25 января 21:16

«Мы используем его, чтобы запретить экспорт товаров из США в Россию и, возможно, некоторых продуктов иностранного производства, подпадающих под действие экспортных правил США», — сказал чиновник, указав на «глобальное доминирование» программного обеспечения и технологий, произведенных в США».

По его словам, варианты экспортного контроля, которые Соединенные Штаты рассматривают вместе с союзниками и партнерами, «довольно сильно ударят по стратегическим амбициям Путина» по индустриализации экономики и «нанесут ущерб важным для него областям, будь то искусственный интеллект, квантовые вычисления, оборона или аэрокосмическая промышленность».

Еще один высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что представители администрации Байдена сотрудничают с европейскими странами, пытаясь определить области, в которых Россия может использовать энергию в качестве оружия в своей «агрессивной стратегии» против Украины.

«В случае российского вторжения… они (россияне — «Газета.Ru») пытаются разрушить мировой порядок, нанести ущерб инфраструктуре или заблокировать поставки и рынки в ответ на санкции или другие контрмеры», — сказал он.

Поэтому США пытаются обеспечить «безопасность» поставок и «смягчить последствия ценовых потрясений, затрагивающих американский народ и мировую экономику». Оба американских чиновника предупредили, что перебои «наиболее остро повлияют на рынки природного газа в Европе», и заявили, что они взаимодействуют с союзниками для выявления дополнительных объемов нероссийского природного газа из регионов по всему миру. США предложили новые санкции против России США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине. Об этом пишет газета... 25 января 16:52

«Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей», — подчеркнул один из представителей Белого дома, отметив, что, если Россия решит использовать свои поставки природного газа или нефти как оружие, то это «не обойдется без последствий для российской экономики».

Журналисты немецкого издания Bild, в свою очередь, предположили, что ущерб от санкций для России может составить $50 млрд.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют никакого вторжения на Украину. Как считает Москва, западные страны распространяют подобные слухи, чтобы нарастить войска Североатлантического блока у границ РФ.