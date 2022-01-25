Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца»... 20:41
Представители власти встретились с фанатами... 20:35
Постпред Китая в ООН заявил, что у России нет планов... 20:19
В Петербурге объявили о коронавирусных ограничениях... 20:18
НАТО не будет направлять на Украину свои войска 20:01
Глава НАТО заявил, что готов обсуждать с Россией контроль... 19:57
Столтенберг рассказал, когда НАТО смогут передать РФ ответ... 19:56
Дочь султана Брунея вышла замуж за «красивого... 19:52
The Athletic: мы сильно недооценивали Овечкина, он бросает вызов... 19:50
Опубликован состав сборной Канады на Олимпиаду-2022 19:39
Политика

В Киеве митингующие штурмуют Верховную Раду

Полиция Украины начала задержания демонстрантов возле здания Рады

close
100%
Сотрудник полиции во время проведения акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве, 25 января 2022 года

Сотрудник полиции во время проведения акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве, 25 января 2022 года

РИА «Новости»
В Киеве нардепов Верховной Рады эвакуировали по подземному ходу из-за угрозы прорыва в здание протестующих. У стен украинского парламента проходит массовая акция протестов — представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели выступают против введения на Украине обязательных кассовых аппаратов. Полиция задерживает некоторых участников акции.

Нацполиция в Киеве задержала 20 участников акции протеста возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает издание vesti.ua.

Задержанных обыскали, посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Депутатов парламента Украины вывели из здания через подземный ход — после того, как возникла угроза прорыва в здание демонстрантов. Сейчас в Раде остаются только журналисты и охранники с полицией.

По периметру здания стоит кордон – несколько сотен полицейских в специальном оборудовании оттесняли протестующих.

Ситуация в центре украинской столице сейчас стабилизировалась, однако столкновения между демонстрантами и полицией были весьма жесткими.

С утра вторника у стен Верховной Рады сотни людей устроили пикет против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей-физлиц. От депутатов пикетчики требуют принять также ряд нужных им изменений Налогового кодекса страны. Наконец, они требуют от депутатов принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения РРО — регистраторов расчетных операций/

Украинские СМИ называют происходящее «митингом ФОПов», то есть «протестом ИП». ФОП – аббревиатура, образованная от украинского «фiзична особа-підприємець», то есть «индивидуальный предприниматель».

В ходе одной из стычек с полицией демонстранты почти смогли ворваться в парламент. Они заявляли, что «не остановятся, пока не пообщаются с депутатами».
Силовики в ответ согнали протестующих с их сцены для выступлений и отключили аппаратуру.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФОПов от обязательного применения в работе РРО.

Майданная зима

19 января сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко устроили митинг недалеко от офиса действующего главы государства Владимира Зеленского.

Отмечается, что возле офиса президента собралось несколько тысяч человек. Митингующие выкрикивают «Слуга, выходи, народ пришел» и «импичмент». Полицейские не препятствуют проведению акции и не досматривают вещи демонстрантов. Они пропустили толпу к зданию президента, но там сторонники Порошенко решили не митинговать из-за находящихся на катке детей.

Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд.

9 января в Киеве прошел митинг под лозунгом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах России и США. Митинг прошел на Михайловской площади возле министерства иностранных дел страны. Они призвали мировых лидеров не допустить «сдачи» Украины.

В декабре недовольные политикой офиса президента Украины Владимира Зеленского собрались в центре Киева и забросали его офис мелкими монетами, требуя импичмента.

На акции протеста собрались несколько тысяч человек. В здание офиса протестующих не пустила полиция. Протестующие бросили в сторону офиса украинского президента несколько мелких монет, после чего устроили митинг у здания Верховной Рады Украины, призывая лишить Зеленского президентского кресла.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+