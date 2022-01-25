В Киеве митингующие штурмуют Верховную Раду

Сотрудник полиции во время проведения акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве, 25 января 2022 года

В Киеве нардепов Верховной Рады эвакуировали по подземному ходу из-за угрозы прорыва в здание протестующих. У стен украинского парламента проходит массовая акция протестов — представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели выступают против введения на Украине обязательных кассовых аппаратов. Полиция задерживает некоторых участников акции.

Нацполиция в Киеве задержала 20 участников акции протеста возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает издание vesti.ua.

Задержанных обыскали, посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Депутатов парламента Украины вывели из здания через подземный ход — после того, как возникла угроза прорыва в здание демонстрантов. Сейчас в Раде остаются только журналисты и охранники с полицией.

По периметру здания стоит кордон – несколько сотен полицейских в специальном оборудовании оттесняли протестующих.

Ситуация в центре украинской столице сейчас стабилизировалась, однако столкновения между демонстрантами и полицией были весьма жесткими.

С утра вторника у стен Верховной Рады сотни людей устроили пикет против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей-физлиц. От депутатов пикетчики требуют принять также ряд нужных им изменений Налогового кодекса страны. Наконец, они требуют от депутатов принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения РРО — регистраторов расчетных операций/

Украинские СМИ называют происходящее «митингом ФОПов», то есть «протестом ИП». ФОП – аббревиатура, образованная от украинского «фiзична особа-підприємець», то есть «индивидуальный предприниматель».

В ходе одной из стычек с полицией демонстранты почти смогли ворваться в парламент. Они заявляли, что «не остановятся, пока не пообщаются с депутатами».

Силовики в ответ согнали протестующих с их сцены для выступлений и отключили аппаратуру.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФОПов от обязательного применения в работе РРО.

Майданная зима

19 января сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко устроили митинг недалеко от офиса действующего главы государства Владимира Зеленского.

Отмечается, что возле офиса президента собралось несколько тысяч человек. Митингующие выкрикивают «Слуга, выходи, народ пришел» и «импичмент». Полицейские не препятствуют проведению акции и не досматривают вещи демонстрантов. Они пропустили толпу к зданию президента, но там сторонники Порошенко решили не митинговать из-за находящихся на катке детей.

Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд.

9 января в Киеве прошел митинг под лозунгом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах России и США. Митинг прошел на Михайловской площади возле министерства иностранных дел страны. Они призвали мировых лидеров не допустить «сдачи» Украины.

В декабре недовольные политикой офиса президента Украины Владимира Зеленского собрались в центре Киева и забросали его офис мелкими монетами, требуя импичмента.

На акции протеста собрались несколько тысяч человек. В здание офиса протестующих не пустила полиция. Протестующие бросили в сторону офиса украинского президента несколько мелких монет, после чего устроили митинг у здания Верховной Рады Украины, призывая лишить Зеленского президентского кресла.